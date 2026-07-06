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WhatsApp: యూజర్‌నేమ్ ఫీచర్‌పై కేంద్రానికి సందేహాలు.. మెటాకు జూలై 9 వరకు గడువు

Written ByVishnupriya
Published: Jul 06, 2026, 03:14 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 03:14 PM IST

WhatsApp:భారత్‌లో ఎంతో మంది ఉపయోగిస్తున్న మెసేజింగ్ యాప్ WhatsApp తీసుకురానున్న కొత్త యూజర్‌నేమ్ ఫీచర్ ఇప్పుడు వివాదంగా మారింది. ఈ ఫీచర్‌ను వెంటనే ప్రారంభించకుండా నిలిపివేయాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం మెటా సంస్థను కోరింది. మొదట మూడు రోజుల్లో వివరణ ఇవ్వాలని చెప్పిన ప్రభుత్వం, ఇప్పుడు కంపెనీకి జూలై 9 వరకు అదనపు గడువు ఇచ్చింది.

WhatsApp Security1/5

వాట్సాప్ అప్‌డేట్

WhatsApp తీసుకురానున్న ఈ కొత్త ఫీచర్ ద్వారా వినియోగదారులు తమ మొబైల్ నంబర్‌ను ఇతరులకు ఇవ్వకుండా కూడా చాట్ చేయవచ్చు. ఒకరి యూజర్‌నేమ్ తెలిసి ఉంటే, నంబర్ షేర్ చేయకుండా మాట్లాడే అవకాశం ఉంటుంది. దీనివల్ల వినియోగదారుల వ్యక్తిగత గోప్యత మరింత మెరుగవుతుందని మెటా చెబుతోంది.  

WhatsApp Privacy2/5

కేంద్ర ప్రభుత్వం

అయితే ఈ ఫీచర్‌పై కేంద్ర ప్రభుత్వానికి కొన్ని ఆందోళనలు ఉన్నాయి. యూజర్‌నేమ్‌లతో నకిలీ ఖాతాలు సృష్టించడం, ఇతరుల పేరుతో మోసాలు చేయడం, ఫిషింగ్ దాడులు పెరిగే అవకాశం ఉందని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. అందుకే ఈ ఫీచర్ భద్రతపై పూర్తి వివరాలు ఇవ్వాలని మెటాకు నోటీసు పంపింది.  

India Government3/5

వాట్సాప్ భద్రత

ఈ అంశంపై కేంద్ర ఎలక్ట్రానిక్స్ మరియు ఐటీ మంత్రిత్వ శాఖ (MeitY) అధికారులు, మెటా ప్రతినిధులతో ఇప్పటికే సమావేశమయ్యారు. ఆ సమావేశంలో కంపెనీ భద్రతా చర్యల గురించి వివరించినట్లు సమాచారం. అయినప్పటికీ ప్రభుత్వం ఇంకా పూర్తిగా సంతృప్తి చెందలేదు.  

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వాట్సాప్ ప్రైవసీ

మెటా మాత్రం ఈ ఫీచర్‌ను భద్రతను దృష్టిలో పెట్టుకుని రూపొందించామని చెబుతోంది. యూజర్‌నేమ్ పెట్టుకోవడం పూర్తిగా ఐచ్ఛికమని, WhatsApp ఖాతా తెరవడానికి మొబైల్ నంబర్ మాత్రం తప్పనిసరిగా ఉంటుందని స్పష్టం చేసింది. అలాగే సరైన యూజర్‌నేమ్ తెలిసిన వారే సంప్రదించగలరని, నకిలీ ఖాతాలను గుర్తించేందుకు ప్రత్యేక భద్రతా వ్యవస్థలు కూడా ఏర్పాటు చేశామని తెలిపింది.  

WhatsApp Username Feature5/5

జూలై 9 గడువు

టెలిగ్రామ్ వంటి ప్లాట్‌ఫారమ్‌లలో యూజర్‌నేమ్‌లను ఉపయోగించి కొన్ని సైబర్ నేరాలు జరిగిన నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం మరింత జాగ్రత్తగా వ్యవహరిస్తోంది. భారత్‌లో 80 కోట్లకు పైగా మంది WhatsApp ఉపయోగిస్తున్నందున ఈ నిర్ణయం చాలా కీలకంగా మారింది. ఇప్పుడు అందరి దృష్టి జూలై 9పై ఉంది. ఆ రోజున మెటా తన పూర్తి నివేదికను ప్రభుత్వానికి సమర్పించనుంది. ఆ తర్వాత WhatsApp యూజర్‌నేమ్ ఫీచర్ భారత్‌లో ఎప్పుడు, ఎలాంటి నిబంధనలతో అందుబాటులోకి వస్తుందో ప్రభుత్వం నిర్ణయించనుంది.

TAGS:
whatsapp username feature
Meta India
WhatsApp update
India government
WhatsApp Privacy
Whatsapp security

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