Akshaya Tritiya 2026: అక్షయ తృతీయ ఎప్పుడు? ఏప్రిల్‌ 19 లేదా 20? శుభ ముహూర్తం ఎప్పుడంటే..?

When Is Akshaya Tritiya 2026 Shub Muhurat: అక్షత తృతీయ హిందువులకు పరమ పవిత్రమైన పండుగ. ఈరోజు లక్ష్మీదేవికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహిస్తారు. ఈరోజు పూజలు, దానాలకు ప్రత్యేకం. ఈరోజు ఏ పనిచేసినా డబుల్‌ ఫలితాలు లభిస్తాయి. ఏప్రిల్‌ 19వ తేదీ లేదా 20వ తేదీ? అక్షయ తృతీయ ఎప్పుడు రానుంది?. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
 
అక్షయ తృతీయ రోజు లక్ష్మీదేవి పూజలు నిర్వహిస్తారు. పండితుల ప్రకారం ఏప్రిల్‌ 19వ తేదీన రానుంది. ఈరోజు ఇంటికి లక్ష్మీని ఆకర్షించాలంటే లక్ష్మీకుబేరుల పూజ చేస్తారు.  

అక్షయ తృతీయ తిథి ఏప్రిల్‌ 19వ తేదీ ఉదయం 10:49 గంటల నుంచి మరుసటి రోజు 20 ఏప్రిల్‌ ఉదయం 07:27 వరకు ఉంది. ఇంట్లో సానుకూల శక్తి వస్తుంది. ఈరోజు బంగారం, వెండి కొనుగోలుకు శుభప్రదంగా పరిగణిస్తారు.  

ఈరోజు సర్వార్ధ సిద్ధియోగం, అమృత సిద్ధి యోగాలు ఏర్పడతాయి. ఈరోజు ఏ పని ప్రారంభించినా విజయాలు వరిస్తాయి. ఈరోజు ఏవైనా శుభ ముహూర్తాలకు కూడా శుభప్రదమైందిగా పరిగణిస్తారు.  

అక్షయ తృతీయ రోజు ఇంట్లోకి చీపురు కొనుగోలు చేస్తారు. భక్తి శ్రద్ధలతో కుబేరుడికి కూడా పూజ చేస్తారు. ఈ రోజు ఏ పని చేసినా కలిసి వస్తుంది. అందుకే కొత్త వ్యాపారాలు కూడా ప్రారంభిస్తారు.  

(Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సా ధారణ నమ్మకాలు మరియు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ZEE Telugu NEWS దీన్ని ధృవీకరించలేదు.)   

