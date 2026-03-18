Eid Ul Fitr 2026 Saudi Confirms Ramzan Date: ప్రపంచవ్యాప్తంగా నేడు నెలవంక దర్శనం కోసం ముస్లింలు అందరూ ఎదురు చూశారు. అయితే వారికి నిరాశ మిగిలింది. ఈరోజుకు సౌదీలో రంజాన్ మాసం ప్రారంభమై 29 రోజులు పూర్తయ్యాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఇవాళ సాయంత్రం నుంచే వారు నెలవంక కోసం ఎదురు చూశారు. ఇక నెలవంక కనిపించకపోవడంతో మార్చి 20న శుక్రవారం సౌదీ అరేబియా అధికారికంగా రంజాన్ ప్రకటించింది. భారత్ లో ఎప్పుడో తెలుసుకుందాం.
పవిత్ర రంజాన్ మాసం మొదలై మన భారతదేశంలో 28 రోజులు పూర్తయింది. అయితే దీనికి ఒక రోజు ముందే గల్ఫ్ దేశాల్లో రంజాన్ మాసం ప్రారంభమైన సంగతి తెలిసిందే. ఈ సందర్భంగా వారంతా ఈరోజు సాయంత్రం నుంచి నెలవంక దర్శనం కోసం పెద్ద ఎత్తున ఎదురు చూశారు.
కానీ వారికి రంజాన్ తర్వాత మాసం కోసం షవ్వాల్ నెలవంక ఎదురుచూపు నిరాశ మిగిలింది. కానీ ఈద్ ఆల్ ఫితర్ పండుగను మార్చి 20వ తేదీ జరుపుకుంటామని సౌదీ ప్రకటించింది. ఈ నేపథ్యంలో మార్చి 19 గురువారం రంజాన్ మాసానికి చివరి రోజుగా పరిగణిస్తారు. ఫిబ్రవరి 20వ తేదీ శుక్రవారం ఈద్ రానుంది.
అయితే సౌదీతో పోల్చుకుంటే మన దేశంలో ఒకరోజు ఆలస్యంగా ప్రారంభమైంది. కాబట్టి శనివారం రోజున రంజాన్ 21వ తేదీ చేసుకోబోతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో మరో రెండు రోజులపాటు మన దేశంలో రంజాన్ ఉపవాస దీక్షలు కొనసాగిస్తారు.
ఇస్లామిక్ హిజ్రీ క్యాలెండర్ రంజాన్ తర్వాత వచ్చే షవ్వాల్ పదో నెల. మొహర్రంతో ప్రారంభమై Zul-Hijjah తో ముగుస్తుంది. ఈ రంజాన్ ఉపవాస సమయాల్లో సామూహిక ప్రార్ధనలు, దానధర్మాలు ముస్లింలు చేస్తారు.
ఇదిలా ఉండగా యూఏఈ బహిరంగ ప్రదేశాలలో ఈద్ ఆల్ ఫితర్ ప్రార్ధనలను ఈసారి నిషేధించింది. కేవలం మసీదులోపల మాత్రమే అనుమతించింది. ప్రజల భద్రతా దృష్ట్యా యూఏఈ ఈ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. అంటే ఈ సంవత్సరం యూఏఈలో బహిరంగ ఈద్గాలలో లేదా మైదానాల్లో సమావేశాలు జరగవు.