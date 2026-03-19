  • Sri Ramanavami 2026: శ్రీరామనవమి ఎప్పుడు? మార్చి 26 లేదా 27? తేదీ పూజా ముహూర్తం ఇదే..!!

Sri Ramanavami 2026: శ్రీరామనవమి ఎప్పుడు? మార్చి 26 లేదా 27? తేదీ పూజా ముహూర్తం ఇదే..!!

Sri Ramanavami On March 26 Or 27 Check Muhurat: మన హిందూ పండుగల్లో శ్రీరామనవమి కూడా అత్యంత ప్రత్యేకమైన పండుగ. ఈరోజు రాముడి పుట్టిన రోజు. విష్ణుమూర్తి ఏడో అవతారం శ్రీరాముడు. అయితే 2026 లో శ్రీరామనవమి పండుగ మార్చి 26 లేదా 27? హిందూ క్యాలెండర్ ప్రకారం అసలైన తిథి, శుభ ముహూర్తం ఎప్పుడు? తెలుసుకుందాం
 
ఈ మధ్యకాలంలో అన్ని పండుగలో తిథులు రెండు రోజులు వస్తున్నాయి.ఈ  నేపథ్యంలో పండగ ఎప్పుడు? అనే కన్ఫ్యూజన్ చాలా మందిలో ఉంటుంది. అయితే ఇప్పుడు ప్రస్తుతం రానున్నది శ్రీరామనవమి పండుగ. ఇది హిందువులకు పరమ పవిత్రమైన పండుగ. ఈ రోజు శ్రీరాముడి పుట్టినరోజు.   

 దేశవ్యాప్తంగా సీతారాముల కల్యాణం అంగరంగ వైభవంగా జరుపుతారు. అయితే విష్ణుమూర్తి ఏడో అవతారమైన శ్రీరాముడి పుట్టిన రోజు 2026 మార్చి 26 లేదా 27న జరుపుతారా? హిందూ క్యాలెండర్ ప్రకారం శ్రీరామనవమి ఎప్పుడు వస్తుంది? తిథి, శుభముహూర్తం తెలుసుకుందాం   

 అయితే మార్చి 26వ తేదీన ఉదయమే నవమి తిథి ప్రారంభం అవుతుంది. మార్చి 27వ తేదీ ఉదయం వరకు ఉంటుంది. అయితే హిందూ పండుగల ప్రకారం ఉదయ తిథిని మనం అనసరిస్తాం. కాబట్టి మార్చి 26వ తేదీనే శ్రీ రామ నవమి జరుపుతున్నారు. శ్రీరామ నవమి మార్చి 26వ తేదీ శుభ ముహూర్తం ఉదయం 11:13 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 1:41 గంటలకు. ఇక నవమి తిథి ఉదయం 11:48 గంటల నుంచి మార్చి 27 ఉదయం 10:06 గంటల వరకు ఉంటుంది.  

శ్రీరాముడు పుట్టిన అసలైన సమయం మధ్యాహ్నం 12:27 గంటలకు. ఆ సమయంలో శ్రీరాముడికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహిస్తారు. మధ్యాహ్న ముహూర్త అని కూడా పిలుస్తారు. 2026లో ఉదయం 11:13 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 1:41 గంటలకు మొత్తంగా  రెండు గంట 28 నిమిషాలు ఈ పూజ వేడుకలు జరుపుకోవాలని పండితులు సూచిస్తున్నారు.  

శ్రీరామ నవమి రోజు రామ చరిత మాస్, అఖండ రామాయణం పఠించడం ఆనవాయితీ . ఈరోజు ప్రత్యేకంగా పానకం, వడపప్పు పంపిణీ చేస్తారు. శ్రీరాముడికి పండ్లు, పంచామృతం స్వీట్లు పూజలో సమర్పిస్తారు. చివరగా ఆర్తితో పూజ ముగుస్తుంది. ఇక అయోధ్య రామ మందిరంలో ఎక్కువ శాతం భక్తులు చేరుకుంటారు. అంగరంగ వైభవంగా శ్రీరామ జన్మభూమిలో వేడుకలు జరుగుతాయి.

