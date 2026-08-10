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పీఎం కిసాన్ రూ.2000 విడుదల తేదీ.. సెప్టెంబరా లేదా అక్టోబరా? పూర్తి వివరాలివే!

Written ByRenuka Godugu
Published: Aug 10, 2026, 08:23 AM IST|Updated: Aug 10, 2026, 08:23 AM IST

పీఎం కిసాన్ యోజన 24వ విడత కోసం రైతులు ఎదురుచూస్తున్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రారంభించిన ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ నిధులు సెప్టెంబర్‌లో వస్తాయా? లేక అక్టోబర్‌లో వస్తాయా? అనే పూర్తి వివరాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ఈ పథకం ద్వారా ప్రతి ఏడాది రైతులకు రూ. 6,000 నేరుగా వారి ఖాతాల్లో డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్‌ఫర్ (DBT) ద్వారా జమ అవుతాయి. అయితే తదుపరి విడత రూ. 2,000 ఎప్పుడు అందుతాయనే వివరాలను పరిశీలిద్దాం.
 

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ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ యోజన

ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ యోజన ద్వారా ప్రతి ఏటా రైతులకు రూ. 6,000 నిధులు అందుతాయి. ప్రస్తుతం 24వ విడత కోసం రైతులు నిరీక్షిస్తున్నారు. ఆ రూ. 2,000 అక్టోబర్‌లో క్రెడిట్ అవుతాయా లేదా సెప్టెంబర్‌లో పడతాయా అనే విషయంలో సందిగ్ధత నెలకొంది.  

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పీఎం కిసాన్

తదుపరి విడత రూ. 2,000 ఎప్పుడు వస్తుందనే పూర్తి వివరాలను ఇప్పుడు చూద్దాం.  పీఎం కిసాన్ యోజన మార్గదర్శకాల ప్రకారం, 23వ విడత ఇప్పటికే జూన్ నెలలో క్రెడిట్ అయ్యింది. ఆ లెక్కన చూస్తే, 24వ విడత వచ్చే అక్టోబర్ నెలలో విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది.  

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పీఎం కిసాన్ ఈకేవైసీ ఆన్లైన్

అయితే దీనిపై ప్రభుత్వం ఇంకా ఎటువంటి అధికారిక ప్రకటన చేయలేదు. ఈలోగా రైతులు తమ కేవైసీ (e-KYC) ప్రక్రియను తప్పనిసరిగా పూర్తి చేసుకోవాలి. అప్పుడే వారికి తదుపరి విడత నిధులు అందుతాయి. కేవైసీ పూర్తి చేయని రైతులకు ఇది సమస్యగా మారవచ్చు. ఈ కేవైసీని ఓటీపీ (OTP) ద్వారా లేదా దగ్గర్లోని కామన్ సర్వీస్ సెంటర్ (CSC) కు వెళ్లి పూర్తి చేసుకోవచ్చు.  

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పీఎం కిసాన్ స్టేటస్ చెక్ చేయడం ఎలా?

అంతేకాకుండా, బ్యాంక్ ఖాతా వివరాలలో ఏవైనా తప్పులు ఉన్నా పేమెంట్ ఆగిపోయే అవకాశం ఉంది. బెనిఫిషియరీ స్టేటస్‌ను కూడా ఆన్‌లైన్‌లో తనిఖీ చేసుకునే సౌలభ్యం కల్పించారు. పీఎం కిసాన్ అధికారిక వెబ్‌సైట్ pmkisan.gov.in ఓపెన్ చేసి, 'Farmer Corner'లో 'Beneficiary Status' ఎంపిక చేసుకుని, ఆధార్ నంబర్ లేదా రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్ ద్వారా వివరాలను తెలుసుకోవచ్చు.  

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పీఎం కిసాన్ 24వ విడుత

ప్రధానమంత్రి కిసాన్ యోజన ద్వారా ప్రతి ఏటా రూ. 6,000 రైతుల ఖాతాల్లో జమ అవుతాయి. తదుపరి విడత అక్టోబర్ నెలలో విడుదలయ్యే అవకాశం ఉన్నందున, రైతులు ముందుగానే కేవైసీ వంటి ప్రక్రియలను పూర్తి చేసుకోవాలి. లేకపోతే నిధులు అందడంలో ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి.

TAGS:
PM Kisan next installment date
PM Kisan 2000 Rupees Release Date
pm kisan 24th installment date

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