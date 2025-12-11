Samantha Ignores Naga Chaitanya: నాగచైతన్యని చూసి కూడా అసలు పట్టించుకోని సమంత..

Naga Chaitanya Samantha: నాగచైతన్య, సమంత పెళ్లి చేసుకున్న మూడు సంవత్సరాలకే విడాకులు తీసుకున్న సంగతి తెలిసిందే. ప్రస్తుతం ఇద్దరూ కూడా వేరే వేరే వాళ్ళని రెండో పెళ్లి చేసుకొని.. వాళ్ల జీవితాలతో బిజీగా ఉన్నారు. అయితే ఇప్పటికీ కూడా వీరిద్దరికి సంబంధించిన ఏదో ఒక విషయం మనకు వినిపిస్తూనే ఉంటుంది..
సమంతతో.. విడాకులు తీసుకున్న కొద్దిరోజులకే.. నాగచైతన్య, శోభితను పెళ్లి చేసుకున్న సంగతి తెలిసిందే. ఇక ఈ సంవత్సరం డిసెంబర్ 1న సమంత కూడా దర్శకుడు రాజ్ నిడుమోరిని రెండో వివాహం చేసుకుంది . ఈ క్రమంలో సమంత అభిమానులు ఆనందంలో ఉన్నారు.
ఇప్పటికీ కూడా నాగచైతన్య, సమంతకి సంబంధించిన కొన్ని విషయాలు మాత్రం వైరల్ అవ్వకుండా ఉండడం లేదు. ఇందులో భాగంగా ఒక వీడియో వైరల్ అవుతూ.. మరోసారి నాగచైతన్య, సమంత అభిమానుల దృష్టి ఆకట్టుకుంటుంది.
అసలు విషయానికి వస్తే ఒకసారి ఆలీ టాక్ షో కి సమంత వెళ్ళగా.. ఆలీ మొదటి సినిమా నాగార్జున కొడుకు.. అక్కినేని వారసుడుతో చేస్తున్నప్పుడు మీ ఫీలింగ్ ఎలా ఉండింది.. ఏం మాయ చేసావే షూటింగా నాగచైతన్యన్ని మొదటిసారి చూసినప్పుడు మీరు ఎలా ఫీలయ్యారు అని అడిగారు..
వెంటనే సమంత తన అసలు నాగ చైతన్య వచ్చానని కూడా పట్టించుకోలేదని.. తను భయంతో స్క్రిప్ట్ డైలాగ్స్ చదువుకుంటూ ఉన్నానని చెప్పింది. వెంటనే ఆలీ లేదు మీరు అబద్ధం చెపుతున్నాడు మనం అత్తారింటికి దారేది సమయంలో డిస్కస్ చేసుకున్నాం.. మీరు నాగచైతన్యాలు చూడగానే వావ్ అని పడిపోయారు అని తమాషాగా అన్నారు. దానికి సమంత కూడా నవ్వేసింది.
ఇక ఇప్పుడు మరోసారి ఈ వీడియో వైరల్ అవుతూ.. నాగచైతన్య, సమంత మొదటి సినిమా ఏ మాయ చేసావే.. గురించి మరోసారి అభిమానులకు గుర్తు చేసింది.