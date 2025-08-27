English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Cheap Groceries: సరుకులు అన్నిటికన్నా తక్కువ ధరకి ఎక్కడ లభిస్తాయో తెలుసా.. డిమార్ట్ మాత్రం కాదు?

Monthly Groceries At Less Cost 
చాలామంది ప్రతి నెల సామాన్లు ఎక్కడ తక్కువకి లభిస్తాయి అని వేరువేరు ప్రదేశాలు చూస్తూ ఉంటారు. అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా ఆన్లైన్ లో ప్రస్తుతం ఎన్నో ఆప్స్.. ఉన్నాయి. ఈ యాప్స్ అన్నిట్లో సామాన్లు యాడ్ చేసి ఎక్కడ తక్కువకి వస్తాయో అని చూసేవారు ఎంతోమంది ఉన్నారు..
1 /5

సాధారణంగా ప్రజలు డీమార్ట్ లో సామాన్లు తక్కువ అని అపోహ పడుతూ ఉంటారు.. అయితే డి మార్ట్ కన్నా కూడా కొన్నిసార్లు ఆన్లైన్లో సరుకులు ఇంకా తక్కువకే లభిస్తాయి.

2 /5

అందుకే మరి కొంతమంది ఆన్లైన్ ఆప్స్ అన్నిటిలో కూడా తమకు కావలసిన సరుకులను ప్రతినెలా ఆడ్ చేసుకుని.. ఎక్కడ తక్కువ వస్తుందా అని చూస్తూ ఉంటారు. 

3 /5

అయితే ఫ్లిప్కార్ట్ లాంటి యాప్ లో.. మనకి సామాన్లు డి మార్ట్ కన్నా కూడా కొన్నిసార్లు తక్కువకే లభిస్తాయి. కూపన్ కోడ్ అలానే క్రెడిట్ కార్డ్ డిస్కౌంట్లు అప్లై చేసిన తరువాత వీటిలో డిమార్ట్ కన్నా కూడా సరుకులు తక్కువ రేట్ కి లభించడం గమనర్హం.

4 /5

అంతేకాదు ఈ యాప్స్ కన్నా కూడా మన దగ్గరలో ఉన్న మార్కెట్ రిటైల్ స్టోర్స్ లో సామాన్లు ఇంకా ఎక్కువ తగ్గుతాయి. పప్పులు లాంటివి బయట డీటెయిల్ మార్కెట్లో తక్కువ ధరికే లభిస్తాయి. 

5 /5

ఇక వాషింగ్ మిషన్ లిక్విడ్, సోపులు.. వగైరా.. ఫ్లిప్కార్ట్ లాంటి యాప్ లో తక్కువ ధరకు లభిస్తాయి. కాబట్టి డి మార్ట్ లో మాత్రమే సరుకులు తగ్గుతాయి అనుకుంటే అది మీ అపోహ మాత్రమే అవుతుంది.

Cheap Groceries Lowest Price Groceries Grocery Shopping Tips D-Mart vs Online Affordable Grocery Shopping Best Deals on Groceries grocery discounts Flipkart Grocery Offers Online Grocery Shopping Cheapest Grocery Apps

Next Gallery

Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. వినాయక చవితి రాశుల ఫలాలు ఎలా ఉండనున్నాయి?