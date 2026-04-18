India AI Usage: చాట్ జీపీటీ వాడకంలో ఆ నగరమే ఫస్ట్.. హైదరాబాద్ ప్లేస్ ఎక్కడ? ఆసక్తికరంగా OpenAI లేటెస్ట్ రిపోర్ట్!

Highest AI Usage In India: రాను రాను మన దేశంలో కూడా ఏఐ వాడకం అత్యధికంగా పెరుగుతూ వస్తోంది. ప్రధాన నగరాల్లో వీటి వినియోగం అత్యధికంగా పెరిగింది. సులభతరంగా ఇది ఏ యాక్టివిటీని అయినా చేస్తుంది. కాబట్టి సులభంగా యాక్సెస్ చేయవచ్చు. చాలామంది భారత దేశవ్యాప్తంగా వినియోగిస్తున్నారు. అయితే మన దేశంలో ఏ రాష్ట్రం అత్యధికంగా వినియోగిస్తుంది తెలుసా? అయితే ఓపెన్ AI నివేదిక ప్రకారం భారత దేశంలో అత్యధికంగా చాట్జీపీటీ ఉపయోగించేది ఢిల్లీ ఎన్సీఆర్.
ఢిల్లీ ఎన్సీఆర్లో మన దేశంలో చాట్జీపీటీ అత్యధికంగా వినియోగిస్తున్న నగరం. దీని తర్వాత స్థానంలో ఎక్కువగా వినియోగిస్తుంది బెంగళూరు, హైదరాబాద్, చెన్నై వరుస స్థానాలు సంపాదించుకున్నాయి. ఎక్కువగా ఈ ఏఐ వాడకం ప్రధానంగా వారు వర్క్, కోడింగ్, ప్రతిరోజు టాస్కుల కోసం వినియోగిస్తున్నారు.
భారతదేశంలో ఈ పది టాప్ 10 నగరాలో 50 శాతానికి పైగా యూజర్లు కలిగి ఉన్నారు . అయితే జనాభా విషయంలో ఇక్కడ 10 శాతం కంటే తక్కువగానే ఉన్న.. వినియోగం ఎక్కువగా ఉంది.
మన దేశంలో ఏఐ US, Uk, బ్రెజిల్, జర్మనీ దేశం కంటే మూడు రేట్లు ఎక్కువగా వినియోగిస్తున్నట్లు సమాచారం. అంతేకాదు మన దేశం అడ్వాన్స్డ్ టాస్కులు కోడింగ్, రీజనింగ్, డేటా అనాలసిస్ కోసం కూడా వినియోగిస్తున్నారు.
చిన్న చిన్న గ్రామాలతో పోల్చుకుంటే నగరాల్లో ఉన్న టాప్ 10 సిటీలో ఎక్కువగా ఈ ఏఐ వినియోగిస్తున్నారు. దీంతో ఈ రెండిటీ మధ్య గ్యాప్ కూడా ఎక్కువగానే ఉంది.
అస్సాం వంటి నగరాలో ఏఐని ఎక్కువగా విద్య పరంగా ఉపయోగిస్తున్నారు. ఇక జమ్మూ కాశ్మీర్ ఆరోగ్య సమస్యల సంబంధిత సమాచారం కోసం చాట్జీపీటీ వినియోగిస్తున్నారు.
ఓపెన్ ఏఐ ప్రధానంగా పెద్ద నగరాలకు మరింత విస్తరించే దిశగా ఆలోచనలు చేస్తోంది. ప్రధానంగా విద్యా, భాగస్వామ్యం, లోకల్ యూజర్లను పెంచే విధంగా కీలక నిర్ణయాలు సన్నద్ధమవుతోంది.