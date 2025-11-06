Winter Drink: చలికాలంలో రమ్, స్కాచ్, విస్కీ ఇందులో ఏ డ్రింక్ బెస్ట్..! తాగే ముందు ఈ విషయాన్ని తెలుసుకోండి..!

Winter Best Drink: నిన్నటి మొన్నటి వరకు వర్షాలతో దేశ ప్రజలు అల్లాడారు. వర్షకాలం ముగింపుకు వచ్చింది. చలికాలం సమీపిస్తోంది. కొంతమంది చలిని తప్పించుకోవడానికి మద్యం తాగుతుంటారు. కానీ చాలా మంది మద్యం ప్రియులకు ఈ సమయంలో శరీరాన్ని వేడి చేయడంతో పాటు హాని కలిగించని ఏ మద్యం తాగాలో అంతగా తెలియదు. ఇంతకీ శీతాకాలంలో ఏ డ్రింక్ బెస్ట్ అనే విషయానికొస్తే..
Winter Drink: మద్యం ఆరోగ్యానికి హానికరం.. అయినప్పటికీ, చాలా మంది తెలిసి మరి దీన్ని తీసుకుంటూ ఉంటారు. కొందరు సరదా కోసం.. కొందరు అలవాటుగా.. చాలా మంది క్రమం తప్పకుండా మద్యం తాగుతుంటారు. శీతాకాలం వచ్చినప్పుడు, చాలా మంది మనస్సులలో తలెత్తే ప్రశ్న.. ఏ ఆల్కహాల్ శరీరాన్ని వేడి చేస్తుందనేది. కామన్ పీపుల్ కు ఇవి అంతగా తెలియదు.
నిజానికి, చలికాలంలో శరీర ఉష్ణోగ్రతలు తగ్గుతాయి. అందువల్ల, వేడి వేడి ఆహారం లేదా కాఫీ, టీ వంటి వేడి పానీయాలు తాగాలనిపిస్తోంది. అలాంటి సమయాల్లో, కొంతమంది శరీరానికి వేడెక్కడానికి మద్యం తాగుతారు. సరైన ఆల్కహాల్, సరైన పరిమాణం, సరైన పద్ధతి తెలుసుకోవడం కూడా అంతే ముఖ్యం.
శీతాకాలంలో ఎక్కువ తాగాల్సిన మద్యాల్లో విస్కీ ముందు వరసలో ఉంటుంది. ఇది అధిక ఆల్కహాల్ కంటెంట్ కలిగి ఉంటుంది. ఇది తాగిన వెంటనే శరీరంలోకి వెంటనే హీట్ ను ప్రొడ్యూస్ చేస్తోంది. స్కాచ్, సింగిల్ మాల్ట్ లేదా బ్లెండెడ్ విస్కీ వంటి రకాలు చల్లని వాతావరణానికి అనుకూలంగా ఉంటాయి. అయితే, అధిక వినియోగం శరీరాన్ని డీహైడ్రేట్ చేస్తోంది. జలుబు ప్రమాదాన్ని పెంచుతుందనేది గుర్తించుకోవాలి.
భారతదేశంలో శీతాకాలంలో రమ్ను పెద్ద మొత్తంలో తీసుకుంటారు. ఓల్డ్ మాంక్ లేదా డార్క్ రమ్ వంటి పానీయాలు శరీరంలో వేడిని పుట్టిస్తాయి. అంతేకాదు రక్త ప్రసరణను మెరుగుపరుస్తాయి. రమ్లోని చక్కెర కంటెంట్ చల్లని వాతావరణంలో శరీరానికి శక్తిని అందిస్తుంది. అయితే, దీనిని పరిమిత పరిమాణంలో తీసుకోవాలి.
గతంలో, బ్రాందీని జలుబు, దగ్గు లేదా జ్వరాలకు ఔషధంగా ఉపయోగించేవారు. దాని వేడెక్కించే లక్షణాలు దీనికి కారణం. వేడి నీరు లేదా తేనెతో ఒక చెంచా బ్రాందీని తీసుకోవడం వల్ల శరీరానికి తాత్కాలికంగా వెచ్చదనం లభిస్తుంది.ఆల్కహాల్ శరీరానికి వేడి చేస్తోంది. కానీ అది నిజమైన వేడిని కాదు. దీనికి విరుద్ధంగా, పెద్ద పరిమాణంలో తీసుకుంటే, రక్త నాళాలు విస్తరిస్తాయి. అదే సమయంలో శరీర ఉష్ణోగ్రత తగ్గుతుంది. అందువల్ల, చల్లని వాతావరణంలో పరిమిత పరిమాణంలో ఆల్కహాల్ తీసుకోవడం మంచిది.
విస్కీ, రమ్, బ్రాందీ లేదా రెడ్ వైన్ చల్లని వాతావరణంలో మంచి సెలెక్షన్ కావచ్చు. కానీ వాటిని పరిమిత మోతాదులో మాత్రమే తీసుకోవాలి. ఎందుకంటే శరీర ఆరోగ్యంతో పాటు భద్రత చాలా ముఖ్యమైనవి.
గమనిక: పైన పేర్కొన్న సమాచారం సాధారణ సమాచారం ఆధారంగా రూపొందించబడింది. జీ న్యూస్ మద్యపానాన్ని ప్రోత్సహించదు. మీకు సమాచారం అందించడమే మా ఏకైక ఉద్దేశ్యం.