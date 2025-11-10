English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • White hairs: తెల్లజుట్టు వారికి పండగ లాంటి వార్త.!. సంచలన విషయాలు బైటపెట్టిన జపాన్ శాస్త్రవేత్తలు.. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?

Japan scientist research on white hair: క్యాన్సర్ కణాల్ని నాశనం చేసే ప్రాసెస్ లో జుట్టు రంగు కోల్పోతుందని జపాన్ శాస్త్రవేత్తలు ఇటీవల తమ అధ్యయనాల్లో షాకింగ్ విషయాల్ని వెల్లడించారు. అసలు వైట్ హెయిర్ ఉండటం మంచిదేనంటూ కూడా చెప్పారు.
 
 చాలా మంది ఇటీవల కాలంలో చిన్న వయసులోనే జుట్టు తెల్లబడటం వంటి సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నారు. కొంత మంది పట్టుమని పదేళ్లు కూడా ఉండని వాళ్లుకూడా తెల్లని జుట్టు బారిన పడుతున్నారు. ఒకప్పుడు ఏ నలభైదాటిన వాళ్లలో జుట్టు వైట్ కావడం కన్పించేది.

కానీ ఇప్పుడు మనం తీసుకునే ఆహరం, మారిపోయిన జీవన శైలీ మొదలైనవి ఆరోగ్యంపై బాగా ఎక్కువగా ప్రభావం చూపిస్తున్నాయి.ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం చాలా మంది యువతీ, యువకులు తెల్లని జుట్టును పెద్ద సమస్యలుగా భావిస్తారు. జుట్టు నల్లగా కన్పించడం కోసం మార్కెట్లో లభ్యమయ్యే అడ్డమైన డైలు, నల్లని రంగుల్ని తమజుట్టులకు పూసుకుంటున్నారు.   

దీంతో ఉన్న జుట్టు కాస్త ఊడిపోయి లేని సమస్యల్ని కొనితెచ్చుకుంటున్నారు.  ఈ క్రమంలో ఇటీవల జపాన్ శాస్త్రవేత్తలు ముఖ్యంగా తెల్లని జుట్టుమీద అధ్యయనం చేశారు.  ఈ పరిశోధనల్లో అనేక విస్తుపోయే విషయాలను గుర్తించారు.

జుట్టు తెల్లగా కావడం అసలు పెద్ద సమస్య కాదన్నారు. అంతేకాకుండా..  శరీరంలో ఉండే.. మెలనోసైట్స్ లు క్యాన్సర్ కణాలను నాశనం చేసే క్రమంలో జుట్టు తెల్లగా మారుతుందని చెప్పారు. మెలనోసైట్ లు.. క్యాన్సర్ కణాల్ని ఎప్పటి కప్పుడు చంపేస్తుంటాయన్నారు.

ఈ క్రమంలో జుట్టు తెల్లగా ఉన్న వారు సమస్యలున్న వారు మెలనోసైట్స్ కారణంగా తమ జుట్టు రంగును కోల్పోయి క్యాన్సన్ కణాల్ని నాశనం చేస్తుందని జపాన్ శాస్త్రవేత్తలు తమపరిశోధనల్లో గుర్తించారు. దీంతో ఇప్పటి వరకు చాలా మంది యువతీ, యువకులు ఈ విషయం తెలియక ఇప్పటి వరకు తెల్ల జుట్టు అంటూ ఇబ్బంది పడ్డారు.ఈ క్రమంలో ఈ తాజా అధ్యయనం ప్రస్తుతం ట్రెండింగ్ గా మారింది.

