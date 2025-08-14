Mustard Seeds: పాతకాలం నాటి పద్ధతి..తెల్ల జుట్టు నిమిషాల్లో నల్లగా మారుతుంది!

White Hair Home Remedies: ఈ రోజుల్లో చిన్నవారికి కూడా తెల్ల జుట్టు సమస్యగా ఉంది. మారుతున్న వాతావరణానికి కారణంగా నల్లని జుట్టు తెల్లగా మారడం చాలా మందిలో సమస్యగా మారింది. అయితే దీని కోసం మన వంటింట్లోనే ఓ శ్వాశ్వత పరిష్కారం ఉంది. అదేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
తెల్ల జుట్టుకు ఇంటి చిట్కాలు ఉపయోగించడం మంచి ఎంపిక. పొడవాటి, మందపాటి జుట్టు పొందాలనుకుంటున్నారా? వాటిని కాపాడుకునే క్రమంలో అనేక కారణాల వల్ల ప్రజల జుట్టు రాలడం ప్రారంభమవుతుంది.
ఆవాలు ఒమేగా 3 కొవ్వు ఆమ్లాలను కలిగి ఉంటాయి. ఇది మీ చర్మం, తలపై మంటను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. మీరు ఆవాలతో తెల్ల జుట్టును సులభంగా నల్లగా చేసుకోవచ్చు.
జుట్టును కుదుళ్ల నుంచి బలోపేతం చేయడంలో ఆవాలు ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయి. ఇది చుండ్రు, జుట్టు ఇన్ఫెక్షన్లను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది.
మీరు ఆవాలను రుబ్బుకుని మీ జుట్టుకు పేస్ట్ తయారు చేసుకోవచ్చు. ఒక చెంచా ఆవాలను తీసుకుని, ఒక పాన్ లో వేడి చేయండి. తరువాత దానిని మెత్తగా రుబ్బి పక్కన ఉంచి, దానికి కొంచెం కలబంద వేసి, ఈ పేస్ట్ ని మీ జుట్టుకు అప్లై చేయండి.
గుడ్డు వాసనను రాకుండా రసాయనాలు లేని షాంపూని ఉపయోగించండి. మీ జుట్టును కడిగిన తర్వాత, దానిని సహజంగా ఆరనివ్వండి. డ్రైయర్ని ఉపయోగించవద్దు. ఎందుకంటే అది జుట్టును మళ్ళీ గరుకుగా చేస్తుంది.
ఒక గిన్నెలో సగం అరటిపండు తీసుకొని బాగా మెత్తగా చేయాలి. దానికి ఆలివ్ ఆయిల్, ఒక విటమిన్ E క్యాప్సూల్ వేసి, 1 లేదా 2 టీస్పూన్ల ఆవాల పొడిని వేసి బాగా కలపాలి. ఈ మాస్క్ ను మీ జుట్టుకు అప్లై చేసి 30 నిమిషాలు అలాగే ఉంచి గోరువెచ్చని నీటితో శుభ్రం చేసుకోవాలి.
మీ జుట్టులో చుండ్రు ఉంటే, మీరు ఈ మాస్క్ వాడాలి. ఇది జుట్టు దురద సమస్య నుండి కూడా ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. ఈ మాస్క్ తయారు చేయడం కూడా చాలా సులభం. అలాగే, ఈ మాస్క్ మీ జుట్టును బలంగా, మందంగా చేస్తుంది. ఇది తెల్ల జుట్టును నల్లగా చేస్తుంది.
ఒక గిన్నెలో పెరుగు, నిమ్మరసం, తేనె కలపండి. దానికి ఆవాలు వేసి బాగా కలపండి. పేస్ట్ చాలా మందంగా ఉండకూడదు. దీన్ని మీ జుట్టుకు అప్లై చేసి ఒక గంట పాటు అలాగే ఉంచండి. గోరువెచ్చని నీటితో షాంపూతో శుభ్రం చేసుకోండి.
ఈ హెయిర్ మాస్క్ ను వారానికి కనీసం ఒకసారి అప్లై చేయాలి. జుట్టు కడిగిన తర్వాత, మందపాటి టవల్ లో చుట్టకండి. తేలికపాటి టవల్ తో మీ జుట్టును ఆరబెట్టండి.
(గమనిక: ఈ సమాచారం కేవలం కొన్ని ఇంటి చిట్కాల అనుగుణంగా మాత్రమే పొందుపరడం జరిగింది. దీన్ని పాటించే ముందు సంబంధిత వైద్యుడిని సంప్రదించడం మంచి మార్గం. జీ తెలుగు న్యూస్ దీన్ని ధ్రువీకరించడం లేదు.)