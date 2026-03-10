English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  White Hair Remedies: తెల్ల జుట్టు సమస్యకు ఇకపై చెక్ పెట్టొచ్చు..హెన్నా, కలర్ వేయకుండానే నల్లగా మెరిసే జుట్టు మీకోసం!

White Hair Natural Remedies: తెల్ల జుట్టు సమస్యతో బాధపడుతున్నారా? ఖరీదైన హెయిర్ డైలు, రసాయనాలతో కూడిన రంగులకు బదులుగా మీ వంటింట్లో ఉండే బ్లాక్ టీతో సహజంగానే జుట్టును నల్లగా మార్చుకోవచ్చు. దీనివల్ల ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండకపోవడమే కాకుండా, జుట్టు ఆరోగ్యంగా, మెరుస్తూ కనిపిస్తుంది.
తెల్ల జుట్టు సమస్యతో బాధపడుతున్నారా? ఖరీదైన హెయిర్ డైలు, రసాయనాలతో కూడిన రంగులకు బదులుగా మీ వంటింట్లో ఉండే బ్లాక్ టీతో సహజంగానే జుట్టును నల్లగా మార్చుకోవచ్చు. దీనివల్ల ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండకపోవడమే కాకుండా, జుట్టు ఆరోగ్యంగా, మెరుస్తూ కనిపిస్తుంది.

బ్లాక్ టీ కేవలం మన శరీరంలో ఉత్సాహాన్ని ఇచ్చే పానీయమే కాదు, జుట్టు సంరక్షణలోనూ అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. దీనివల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు, ఉపయోగించే విధానం గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

బ్లాక్ టీలో ఉండే సహజ గుణాలు జుట్టులోని మెలనిన్, కెరాటిన్ ఉత్పత్తిని పెంచడంలో సహాయపడతాయి. ఇది జుట్టు వర్ణద్రవ్యాన్ని పునరుద్ధరించి, తెల్ల జుట్టును క్రమంగా నల్లగా మారుస్తుంది. ఇది జుట్టును మృదువుగా చేయడమే కాకుండా, తలపైన సహజమైన మెరుపును అందిస్తుంది.

దీన్ని ఉపయోగించి విధానం గురించి ఇప్పుడు స్పష్టంగా తెలుసుకుందాం. ఒక కప్పు నీటిలో రెండు టేబుల్ స్పూన్ల టీ పొడి వేసి బాగా మరిగించాలి. నీరు చిక్కగా, నల్లగా మారిన తర్వాత వడకట్టి చల్లారే వరకు ఎదురుచూడాలి.

జుట్టుకు నూనె లేకుండా ఉన్నప్పుడు, ఈ బ్లాక్ టీ డికాషన్‌ను కుదుళ్ల నుండి చివర్ల వరకు పట్టించండి. తలపైన సున్నితంగా మసాజ్ చేయండి. టీ నీటిని అప్లై చేసిన తర్వాత సుమారు రెండు గంటల పాటు అలాగే వదిలేయండి. ఆ తర్వాత కేవలం మంచి నీటితో జుట్టును కడగాలి. వెంటనే షాంపూ ఉపయోగించకండి.

మంచి ఫలితాల కోసం క్రమం తప్పకుండా వారానికి ఒకసారి ఈ పద్ధతిని అనుసరించండి. ఇది సాధారణ సమాచారం, ఇంటి నివారణల ఆధారంగా పొందుపరిచింది. మీ జుట్టు తత్వం లేదా చర్మ సమస్యలను బట్టి దీనిని ఉపయోగించే ముందు ఒకసారి నిపుణులను సంప్రదించడం ఉత్తమం. సహజ సిద్ధమైన పద్ధతుల ద్వారా జుట్టును సంరక్షించుకోవడం ఎప్పుడూ మేలే. బ్లాక్ టీ వాడకం వల్ల జుట్టు నల్లబడటమే కాకుండా కుదుళ్లు కూడా దృఢంగా మారుతాయని కొన్ని నివేదికలు చెబుతున్నాయి. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.

