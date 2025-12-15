English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • White Hair To Black: ఇంకెన్నిరోజులు జుట్టుకు రంగు వేస్తారు..ఒక్కసారి ఇలా చేస్తే, జుట్టు నల్లగా తళతళా మెరిసిపోతుంది!

White Hair To Black: ఇంకెన్నిరోజులు జుట్టుకు రంగు వేస్తారు..ఒక్కసారి ఇలా చేస్తే, జుట్టు నల్లగా తళతళా మెరిసిపోతుంది!

Is Lemon Good For White Hair: మనలో చాలా మంది తెల్లజుట్టు సమస్యతో బాధపడుతున్నారు. అయితే తెల్లని జుట్టును కవర్ చేసుకునేందుకు ఎక్కువగా కలర్ డైలు వినియోగిస్తుంటారు. అలా కృతిమంగా తయారు చేసిన హెయిర్ డై వాడడం వల్ల జుట్టు ఆరోగ్యం దెబ్బతినడమే కాకుండా అందులోని అమ్మోనియా కారణంగా మిగిలిన వెంట్రుకలు కూడా త్వరగా తెల్లబడే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి.  ఈ క్రమంలో ఇప్పుడు కేవలం మన ఇంట్లోనే తయారు చేసుకోగలిగే నేచురల్ హెయిన్ డై గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 
1 /6

హెయిర్ డై లేదా హెన్నా వాడకుండానే, ఇంట్లోని వంటగది చిట్కాల ద్వారా జుట్టు నల్లగా మారుతుంది. కేవలం నిమ్మరసం వినియోగించి.. తెల్లజుట్టు నల్లగా మారుతుంది. దానితో పాటు జామ పొడిని వాడడం వల్ల ఫలితం మరింత మెరుగ్గా కనిపిస్తుంది. 

2 /6

నిమ్మరసంలోని పదార్థాలు జుట్టు ఆరోగ్యానికి అనేక విధాలుగా మేలు చేస్తాయి. ముఖ్యంగా జుట్టు నల్లబడటానికి నిమ్మరసం ఒక అద్భుతమైన నివారణగా మారింది. 

3 /6

ఆయుర్వేదం ప్రకారం.. ఎండబెట్టిన జామ ఆకులను బాగా పొడి చేసి నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల నిమ్మరసం కలిపి అందులో కలిపి జుట్టుకు అప్లై చేయడం ద్వారా తెల్లజుట్టు నల్లగా మారుతుంది.

4 /6

నిమ్మరసంలో జామ ఆకుల పొడిని కలిపి పేస్ట్ లా తయారు చేసి.. దానిని మీ జుట్టుకు అప్లై చేసి, దాదాపుగా రెండు గంటల పాటు అలాగే ఉంచాలి. ఆ తర్వా గోరువెచ్చని నీరు లేదా తేలికపాటి షాంపూతో మీ జుట్టును కడిగేయాలి.

5 /6

నిమ్మరసం, జామ ఆకుల పొడి పేస్ట్ ని వారానికి ఒకసారి మీ జుట్టుకు క్రమం తప్పకుండా పూయడం వల్ల మీ బూడిద జుట్టు శాశ్వతంగా నల్లగా మారుతుంది. 

6 /6

(గమనిక: పైనా పేర్కొన్న సమాచారం కేవలం కొన్ని నివేదికల ఆధారంగా రూపొందించింది. దీన్ని పాటించే ముందు సంబంధిత వైద్య నిపుణుడ్ని సంప్రదించడం మేలు. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.)

white hair remedy White Hair Lemon for gray hair Hair care Lemon hair mask

Next Gallery

Shukra Parivartan 2025: శుక్ర నక్షత్ర మార్పు.. ఈ 3 రాశులకు కోటి పెట్టిన కొనలేని అదృష్టం..!