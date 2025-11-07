English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  White Hair To Black: హెన్నా, కలర్ అస్సలు అవసరం లేదు..కొబ్బరినూనెలో ఇది కలిపితే తెల్లని జుట్టు 2 నిమిషాల్లో నల్లగా మారుతుంది

White Hair To Black: హెన్నా, కలర్ అస్సలు అవసరం లేదు..కొబ్బరినూనెలో ఇది కలిపితే తెల్లని జుట్టు 2 నిమిషాల్లో నల్లగా మారుతుంది

Only 2 Minutes White Hair Turn Black Naturally: మీ వంటగదిలో లభించే పదార్థాలను ఉపయోగించి తెల్లని జుట్టు సమస్యకు మీరు సులభంగా పరిష్కారం కనుగొనవచ్చు. హెన్నా లేదా హెయిర్ డై లేకుండా కేవలం రెండు నిమిషాల్లో తెల్ల జుట్టును నల్లగా మార్చుకోవచ్చు.
తెల్ల జుట్టు సమస్య వల్ల మీ జుట్టుకు రంగు వేయాలని మీరు ఆందోళన చెందుతుంటే, ఇప్పుడే దాని గురించి మర్చిపోండి. హెయిర్ డై లేదా మెహందీని ఉపయోగించకుండానే కొన్ని నిమిషాల్లోనే తెల్ల జుట్టును నల్లగా మార్చుకోవచ్చు.   

తెల్ల జుట్టుకు త్వరిత పరిష్కారం పొందడానికి మీరు ఎక్కువ డబ్బు ఖర్చు చేయాల్సిన అవసరం లేదు లేదా ఎక్కువ శ్రమ పడాల్సిన అవసరం లేదు. మీ ఇంట్లో సులభంగా లభించే కొబ్బరి నూనె, పసుపు, టీ పొడిని ఉపయోగించి మీరు కేవలం రెండు నిమిషాల్లో బూడిద జుట్టును నల్లగా మార్చుకోవచ్చు.   

తెల్ల జుట్టును నల్లగా చేసే మ్యాజికల్ హోంమేడ్ హెయిర్ డైని తయారు చేయడానికి, ముందుగా ఒక ఇస్త్రీ పాన్ వేడి చేసి, దానికి రెండు టేబుల్ స్పూన్ల పసుపు, రెండు టేబుల్ స్పూన్ల టీ పౌడర్ వేసి, అది పూర్తిగా నల్లగా మారే వరకు తక్కువ వేడి మీద వేడి చేయండి.  

వేయించిన పసుపు, టీ పొడి చల్లబడిన తర్వాత వాటిని బ్లెండర్‌లో పొడిగా చేసి, ఒక సీసాలో నిల్వ చేసుకోండి. పసుపు, టీ పొడిని కొబ్బరి నూనెతో కలిపి జుట్టు మూలాలకు పూయడం వల్ల తెల్ల జుట్టు వెంటనే ముదురు నల్లగా మారుతుంది. దీన్ని క్రమం తప్పకుండా ఉపయోగించడం వల్ల జుట్టు తెల్లబడకుండా నిరోధించవచ్చు.   

(గమనిక: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు, నివేదికల ఆధారంగా రూపొందించింది. దీన్ని జీ తెలుగు న్యూస్ ధ్రువీకరించడం లేదు.)

