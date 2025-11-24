English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • White To Black Hair: పసుపులో ఈ పదార్థం కలిపితే.. ఇక తెల్ల జుట్టుని నిమిషాల్లో నల్ల జుట్టుగా మార్చుకోవచ్చు

White To Black Hair: పసుపులో ఈ పదార్థం కలిపితే.. ఇక తెల్ల జుట్టుని నిమిషాల్లో నల్ల జుట్టుగా మార్చుకోవచ్చు

White Hair Remedy : తెల్ల జుట్టుతో ప్రస్తుత తరంలో సతమతమయ్యే వారు ఎంతోమంది ఉన్నారు. ఇందుకోసం పరిష్కారం ఏమిటా అని తలకిందులుగా ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. అయితే తెల్ల జుట్టుని నిమిషాల్లో నల్లగా మార్చుకునే దానికి అవసరమైన వస్తువులు అన్నీ మన ఇంట్లోనే ఉంటాయని మీకు తెలుసా..?
ఈ రోజుల్లో చిన్న వయసులోనే తెల్ల జుట్టు సమస్య చాలా మందిని బాధిస్తోంది. తెల్ల జుట్టు వల్ల వయస్సు ఎక్కువగా కనిపిస్తామని చాలామంది బాధపడతారు. అందుకే వెంటనే హెయిర్ డైలు, కలర్స్ వాడుతుంటారు. కానీ మార్కెట్‌లో దొరికే ఈ డైల్స్‌లో ఎక్కువగా రసాయనాలు ఉంటాయి. ఇవి జుట్టును బలహీనంగా చేయడమే కాకుండా, దురద, అలర్జీలు, చుండ్రు వంటి సమస్యలకు కూడా కారణమవుతాయి. అందుకే కెమికల్స్‌కు బదులుగా సహజ పదార్థాలతో జుట్టును నల్లగా మార్చుకోవడం ఉత్తమం.

మొదటగా రోజ్‌మెరీ.. సేజ్ ఆకులు మంచి ఫలితమిస్తాయి. సమాన మోతాదులో ఈ ఆకులను తీసుకుని వేడి నీటిలో వేసి 10 నిమిషాలు ఉంచాలి. తర్వాత వడకట్టి ఆ నీటితో తల కడిగితే క్రమంగా జుట్టు నల్లగా మారుతుంది.

బ్లాక్ టీ కూడా జుట్టు రంగును మెరుగుపరచడంలో ఉపయోగపడుతుంది. మూడు టీ బ్యాగ్స్‌ను రెండు కప్పుల మరిగిన నీటిలో వేసి చల్లారనివ్వాలి. ఆ తర్వాత ఆ నీటిని జుట్టుకు రాసి అరగంట తర్వాత కడిగితే.. మంచి మార్పు కనిపిస్తుంది.  

కాఫీతో కూడా జుట్టుకు డార్క్ షేడ్ వస్తుంది. ఆర్గానిక్ కాఫీతో డీకాషన్ తయారుచేసి, చల్లారిన తర్వాత కండీషనర్‌తో కలిపి జుట్టుకు అప్లై చేయాలి. గంట తర్వాత కడిగితే జుట్టు మృదువుగా.. నల్లగా మారుతుంది.

పసుపు.. కొబ్బరి నూనె మిశ్రమం కూడా ఉపయోగకరం. రెండు స్పూన్ల పసుపులో ఒక స్పూన్ కొబ్బరి నూనె కలిపి పేస్ట్ చేసి జుట్టుకు రాస్తే 30 నిమిషాల్లో మంచి ఫలితం వస్తుంది.

ఇలాంటివి రెగ్యులర్‌గా చేస్తే జుట్టు సహజంగా నల్లగా మారడమే కాకుండా, మెరుస్తూ ఆరోగ్యంగా కూడా ఉంటుంది. అయితే ఏదైనా కొత్త పద్ధతిని మొదటిసారి ఉపయోగించే ముందు చిన్న భాగంలో పరీక్ష చేయడం మంచిది. జుట్టు ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే సమతుల ఆహారం మరియు శుభ్రమైన సంరక్షణ కూడా చాలా అవసరం.

