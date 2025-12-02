English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Samantha Sisters: సమంతకు ఇద్దరు సిస్టర్స్.. వాళ్లల్లో ఒకరిని ఇప్పటికీ ఫాలో అవుతున్న నాగచైతన్య..!

Samantha : సమంత నిన్నటి నుంచి తన పెళ్లి వల్ల వార్తల్లో ఉంది. దర్శకుడు రాజ్ ని పెళ్లి చేసుకొని ఆ ఫోటోలు షేర్ చేసిన దగ్గర నుంచి.. ఎక్కడ చూసినా సమంత పెళ్లి ఫోటోలు కనిపిస్తూ ఆమె అభిమానులను తెగ అలరిస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో ఆమె అభిమానులకు మరో ఆశ్చర్యకరమైన వార్త సోషల్ మీడియాలో ప్రత్యక్షమైంది..
సమంత పెళ్లయిన వెంటనే ఇంస్టాగ్రామ్ లో తన పెళ్లి ఫోటోలను షేర్ చేసింది. ఎర్ర చీర కట్టుకొని ఈ ఫోటోలలో..రాజ్ తో కోయంబత్తూర్ లోని ఇషా ఫౌండేషన్లో.. ఎంతో అందంగా కనిపించింది సమంత. ఈ ఫోటోలకు సోషల్ మీడియాలో పెట్టగానే ఎన్నో లైకులు వచ్చాయి. అలానే ఎంతోమంది సమంతకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.

ఇక ఆ తరువాత నుంచి వరుసగా స్టేటస్లు పెడుతూ వచ్చింది సమంత. ఇందులో భాగంగా ఈరోజు ఉదయాన్నే ఇద్దరు అమ్మాయిల ఫోటోలు షేర్ చేసి.. “నా ఇద్దరు సిస్టర్స్ కి.. మీ ఇద్దరి జీవితంలో నాకు చాలా నేర్పించారు.. ఇప్పటికీ కూడా నేను ఎలా ఎదగాలో మీరు చెబుతూనే ఉన్నారు.. ఐ లవ్ యు..”అంటూ క్యాప్షన్ పెట్టింది. 

ఇక వీళ్లిద్దరూ దిగిన ఫోటో సమంత పెళ్లిలోది కావడం విశేషం. సమంత వీళ్లిద్దరినీ సిస్టర్స్ అనడంతో.. సమంతకు ఇద్దరు సిస్టర్స్ ఉన్నారా అని అభిమానులు ఆశ్చర్యపోతున్నారు. అయితే వీళ్ళిద్దరూ కూడా సమంత సొంత అక్క చెల్లెలు కాదు.. ఇందులో ఒకరు క్రీష.. సమంత ఫ్యాషన్ డిజైనర్ కాగా.. మరొకరు మేఘన.. సమంత హెల్త్ అడ్వైజర్. ఈమె సీక్రెట్ ఆల్కమిస్ట్ బ్రాండ్ కూడా సమంత అడ్వటైజ్ చేస్తూ ఉంటుంది. 

అయితే మేఘన ఇంస్టాగ్రామ్ ని సమంతతో పాటు నాగచైతన్య కూడా ఫాలో అవ్వడం విశేషం. ముందుగా వీళ్ళిద్దరూ నిజంగానే సమంత సిస్టర్స్ అనుకున్న వాళ్ళందరూ.. ఇదేంటి సమంత సిస్టర్స్ ని నాగచైతన్య కూడా ఫాలో అవుతున్నారు అని మరింత ఆశ్చర్యపోయారు. 

అయితే వీళ్ళిద్దరూ సిస్టర్స్ కాదు సమంత ఫ్రెండ్స్ అని తెలియగానే.. వీళ్ళల్లో ఒకరిని నాగచైతన్య ఇప్పటికీ కూడా ఎందుకు ఫాలో అవుతున్నారు అని అభిమానులు కామెంట్లు పెడుతున్నారు.

