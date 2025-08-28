English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Prithvi Shaw: టీమ్ఇండియా ఆటగాడు పృథ్వీషా కాబోయే భార్య..వైరల్ అవుతున్న హాట్ ఫొటోలు!

Prithvi Shaw Rumoured Girlfriend: భారత జట్టు స్టార్ ప్లేయర్ పృథ్వీ షా తన స్నేహితురాలు అకృతి అగర్వాల్ తో కలిసి గణేష్ చతుర్థిని జరుపుకుంటున్నారు. దానికి సంబంధించిన ఫోటోను ఆయన తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్ పేజీలో పోస్ట్ చేశారు. ఇది అభిమానులలో చర్చనీయాంశంగా మారింది. పృథ్వీ షా స్నేహితురాలు అకృతి అగర్వాల్ ఇప్పుడు ఎవరు? ఆమె ఏమి చేస్తుందో సహా వివరాలను మీరు ఇక్కడ చూడవచ్చు.
1 /8

2 /8

భారత జట్టు స్టార్ ప్లేయర్ పృథ్వీ షా తన స్నేహితురాలు అకృతి అగర్వాల్ తో కలిసి గణేష్ చతుర్థిని జరుపుకుంటున్నారు. దానికి సంబంధించిన ఫోటోను ఆయన తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్ పేజీలో పోస్ట్ చేశారు. ఇది అభిమానులలో చర్చనీయాంశంగా మారింది. పృథ్వీ షా స్నేహితురాలు అకృతి అగర్వాల్ ఇప్పుడు ఎవరు? ఆమె ఏమి చేస్తుందో సహా వివరాలను మీరు ఇక్కడ చూడవచ్చు.

3 /8

భారత జట్టు తదుపరి సచిన్ గా ప్రశంసలు అందుకున్న పృథ్వీ షా ప్రస్తుతం ఐపీఎల్ సిరీస్ లోనూ లేడు. పృథ్వీ షా ఫిట్‌నెస్ లోపించాడని, క్రికెట్ కెరీర్ లో అతను పరాజయాలు చవిచూశాడని చాలా మంది విమర్శించారు.     

4 /8

ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం తిరిగి పునరాగమనం చేయాలనే ఉద్దేశ్యంతో అద్భుతమైన ప్రదర్శన కనబరుస్తున్నాడు. ముంబై జట్టును వదిలి మహారాష్ట్ర జట్టుకు ఆడుతున్నాడు. ఇటీవల సెంచరీ సాధించిన తర్వాత టీమ్ఇండియాలోకి తిరిగి వస్తున్నట్లు ప్రకటించాడు.   

5 /8

తాజాగా వినాయక చవితి సందర్భంగా పృథ్వీ షా నిన్న (ఆగస్టు 27) తన ప్రేయసి అకృతి అగర్వాల్ తో కలిసి గణేష్ చతుర్థిని జరుపుకున్నాడు. దీనికి సంబంధించిన ఫోటోను అతను తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్ పేజీలో పోస్ట్ చేశాడు. ఇది అభిమానులలో చర్చనీయాంశంగా మారింది. చాలా మంది అకృతి అగర్వాల్ ఎవరు అని వెతకడం ప్రారంభించారు.     

6 /8

అకృతి అగర్వాల్ ఎవరు: 2003లో లక్నో జిల్లాలో జన్మించారు. తరువాత.. ఉన్నత విద్య కోసం ముంబైకి వెళ్లి నిర్మలా మెమోరియల్ కళాశాల నుండి మేనేజ్‌మెంట్‌లో డిగ్రీ పొందారు.   

7 /8

ఆ తర్వాత అకృతి అగర్వాల్ టిక్‌టాక్‌లో షార్ట్ వీడియోలతో ఫేమస్ అయ్యింది. ఆమె పృథ్వీ షాను కలిసి.. ఆ తర్వాత స్నేహితురాలిగా మారింది.   

8 /8

వారిద్దరి ఈ స్నేహం ప్రేమగా మారింది. ఇప్పటివరకు తన ప్రేయసిని బాహ్య ప్రపంచానికి చూపించని పృథ్వీ షా, ఆమెతో కలిసి వినాయక చవితి జరుపుకుంటున్న ఫోటోను నిన్న ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో పోస్ట్ చేశాడు. పృథ్వీ షా అకృతి అగర్వాల్ ను వివాహం చేసుకుంటాడని అభిమానులు ఊహిస్తున్నారు. 

Prithvi Shaw Girlfriend Prithvi Shaw Akriti Agarwal Akriti Agarwal Instagram Prithvi Shaw dating rumours Prithvi Shaw relationship news Prithvi Shaw Ganesh Chaturthi photos

Next Gallery

Nail Bitting: గోర్లు కొరికే అలవాటు ఉందా.. అయితే తస్మాత్ జాగ్రత్త.. ఈ చిన్ని తప్పు చేస్తే ఇక ప్రాణాపాయం తప్పదు..!