Who is Ananya Birla: గతేడాది ఛాంపియన్గా నిలిచిన రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు.. ఈసారి కొత్త యాజమాన్యం ఆధ్వర్యంలో బరిలోకి దిగనుంది. ఆదిత్య బిర్లా గ్రూప్, టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా గ్రూప్, బోల్ట్ వెంచర్స్ల కన్సార్టియం ఆర్సీబీని కొనుగోలు చేసింది. ఆర్యమన్ బిర్లా ఛైర్మన్గా వ్యవహరిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఆయన సోదరి అనన్య బిర్లా పేరు సోషల్ మీడియాలో మార్మోమోగుతోంది.
సన్రైజర్స్ నుంచి కావ్య మారన్ ఎలా ట్రెండింగ్లో ఉంటుందో.. ఇక నుంచి ఆర్సీబీ నుంచి అనన్య బిర్లా పేరు ట్రెండ్ అవ్వడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది. ఆర్సీబీ మ్యాచ్లు జరిగినప్పుడు స్టాండ్స్లో ఈ భామ స్పెషల్ అట్రాక్షన్గా నిలవనుంది.
అనన్య బిర్లా ఎవరు..? ఆమె బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి..? అని నెటిజన్లు వెతుకుతున్నారు. 17 ఏళ్ల వయసులోనే అనన్య బిర్లా 'స్వతంత్ర మైక్రోఫైనాన్స్' సంస్థను స్థాపించింది. ఈ సంస్థ ద్వారా గ్రామీణ మహిళలకు ఆర్థికంగా చేయూతను అందించారు.
వ్యాపారం పరంగానే కాకుండా ఆమెకు మ్యూజిక్ రంగంలో కూడా మంచి ప్రావీణ్యం ఉంది. పాప్ సింగర్గా ఆమెకు మంచి గుర్తింపు ఉంది. సోషల్ మీడియాలో భారీ ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ సంపాదించుకుంది.
గ్రాసిమ్ ఇండస్ట్రీస్, ఆదిత్య బిర్లా ఫ్యాషన్ అండ్ రిటైల్ లిమిటెడ్ వంటి పెద్ద కంపెనీల డైరెక్టర్ల బోర్డులో ఉన్నారు. ఆమె నెట్వర్త్ విషయానికి వస్తే.. అనన్య వ్యక్తిగత నికర ఆస్తి విలువ రూ.1,000 కోట్ల నుంచి రూ.1,770 కోట్ల మధ్య ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
ముంబైలో దాదాపు రూ.425 కోట్ల విలువైన బంగ్లాలో అనన్య నివసిస్తున్నట్లు సమాచారం. అంతేకాకుండా లగ్జరీ కార్ల కలెక్షన్స్ కూడా ఉన్నాయి. గతంలో గుజరాత్ టైటాన్స్ టీమ్కు సపోర్ట్ చేసిన అనన్య బేబీ.. ఇక నుంచి ఆర్సీబీ ప్రమోషన్స్లో కీరోల్ ప్లే చేయనుంది.