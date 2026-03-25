Ananya Birla: ఐపీఎల్లో సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ జట్టు అనగానే మనకు ముందుగా గుర్తొచ్చే పేరు కావ్య మారన్. ఎస్ఆర్హెచ్ ఆడే ప్రతి మ్యాచ్లో స్టాండ్స్లో కావ్య పాప చేసే సందడే వేరు. ఇప్పుడు అలాంటి అదనపు ఆకర్షణే రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు జట్టుకి కూడా రానుంది. ఇకపై ఆర్సీబీ ఆడే ప్రతి మ్యాచ్లోనూ అనన్య బిర్లా స్టాండ్స్లో ఉండి జట్టును ఉత్సాహపరచనుంది. అసలు ఇంతకీ అనన్య బిర్యా ఎవరు..? ఆమె బ్యాక్ గ్రౌండ్ ఏంటి..? అనేది ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఐపీఎల్ 2026 సీజన్కు ముందు రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు జట్టుకు కొత్త ఓనర్ వచ్చేశారు. డియాజియో గ్రూప్ నుంచి ఆర్సీబీని ఆదిత్య బిర్లా గ్రూప్ నేతృత్వంలోని కన్సార్టియం ఏకంగా రూ.16,700 కోట్లకు కొనుగోలు చేసింది. దీంతో కుమార్ మంగళం బిర్లా కుమారుడు ఆర్యమన్ బిర్లా ఆర్సీబీ జట్టుకు ఛైర్మన్గా వ్యవహరించనున్నాడు. ఇదే సమయంలో కుమార్ మంగళం కుమార్తె అనన్య బిర్లా పేరు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో మారుమోగుతోంది.
సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్ జట్టును కావ్య మారన్ ముందు ఉండి నడిపిస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. ఇక ఇప్పుడు రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు జట్టును అనన్య బిర్లా కూడా అదే స్థాయిలో ముందుకు నడిపించే ఛాన్సులు ఉన్నట్లు సోషల్ మీడియాలో వార్తలు వస్తున్నాయి. దీంతో హైదరాబాద్ జట్టుకు కావ్య పాప ఉంటే.. బెంగళూరు జట్టుకు అనన్య పాప ఉందని ఆర్సీబీ ఫ్యాన్స్ పండగ చేసుకుంటున్నారు. ఇప్పుడు అనన్య బిర్లా ఫోటోలు బాగా వైరల్ అవుతున్నాయి.
ఆదిత్య బిర్లా గ్రూప్ ఛైర్మన్ కుమార్ మంగళం బిర్లా పెద్ద కుమార్తె అనన్య బిర్లా. ఆమె ఒక పారిశ్రామికవేత్తగా, పెట్టుబడిదారుగా తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపును సంపాదించుకున్నారు. 1994లో ముంబైలో జన్మించిన ఆమె.. అమెరికన్ స్కూల్ ఆఫ్ బాంబేలో చదువుకున్నారు. ఆ తర్వాత ఆక్స్ఫర్డ్ విశ్వవిద్యాలయంలో చేరి, అక్కడ అర్థశాస్త్రం నిర్వహణను అభ్యసించారు.
ఈ సమయంలో అనన్య బిర్లా.. వ్యాపారం, సంగీతం రెండింటిపై ఫోకస్ చేశారు. అనన్య 17 ఏళ్ల ప్రాయంలోనే 'స్వతంత్ర మైక్రోఫైనాన్స్' అనే సంస్థను స్థాపించి, గ్రామీణ మహిళలకు ఆర్థిక చేయూతనిచ్చారు. ప్రస్తుతం ఆదిత్య బిర్లా గ్రూప్లోని పలు కీలక వ్యాపార బాధ్యతలను అనన్య బిర్లా పర్యవేక్షిస్తున్నారు. మానసికఆరోగ్యంపై అవగాహన కల్పించేందుకు 'ఎమ్ పవర్' అనే స్వచ్ఛంద సంస్థను కూడా అనన్య నడుపుతున్నారు.
ఇక ఆర్సీబీ జట్టును రూ.16,700 కోట్లకు ఆదిత్య బిర్లా గ్రూప్తో పాటు మరో మూడు కంపెనీలు కొనుగోలు చేశాయి. ఆదిత్య బిర్లా గ్రూప్ మెజారిటీ షేర్లు కొనుగోలు చేసింది. దీంతో పాటు టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా గ్రూప్, బ్లాక్ స్టోన్, డేవిడ్ బ్లిట్జర్ కంపెనీలు ఆర్సీబీ జట్టును కొనుగోలు చేసిన వాటిలో ఉన్నాయి. అయితే మెజారిటీ షేర్లు కొనుగోలు చేసిన ఆదిత్య బిర్లా గ్రూప్ ఓనర్ ఆర్యమన్ బిర్లా రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు జట్టుకు చైర్మన్ కాబోతున్నాడు.