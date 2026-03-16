Who Is Charithra Chandran Appeared In Oscar Redcarpet: లాస్ ఏంజెల్స్ వేదికగా జరిగిన ఆస్కార్ 2026 వేడుకల్లో అద్భుతమైన ఘట్టం చోటు చేసుకుంది. మన భారత్ నుంచి కేవలం ప్రియాంక చోప్రా అది కూడా ఒక ప్రెజంటర్గా మాత్రమే వేదికపై కనిపించింది. కాగా ప్రపంచ అగ్రతారాలు, సుందరీమణులు ప్రపంచవ్యాప్తంగా వచ్చి ఇక్కడి రెడ్కార్పెట్పై నడిచారు. కానీ ఒకే ఒక మెరుపుతీగ అక్కడ అందరు దృష్టిని ఆకర్షించింది. ఎవరి డస్కీ గర్ల్? అంటూ అందరి చూపు ఆమె వైపే పడింది. అదే తమిళ మూలాలున్న చరిత్రా చంద్రన్.. ఇంతకీ ఆమె ఎవరో తెలుసా?
చరిత్రా చంద్రన్ (Charithra Chandran) ఆస్కార్ 2026 వేదికగా రెడ్ కార్పెట్ పై నడిచారు. ఒక భారతీయ మూలాలన్న ఈ నటి బాటిల్ గ్రీన్ కలర్ గౌను ధరించి అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది. అద్భుతమైన కళ్ళతో ఔరా అనిపించింది.
భారతీయ నటీమణులు ఈసారి పెద్దగా ఆస్కార్ వేడుకల్లో కనిపించలేదు. ప్రియాంక చోప్రా తన భర్తతో కలిసి అక్కడ సందడి చేశారు. అది కూడా కేవలం ఆమె ఒక ప్రెజంటర్లో ఒకరిగా మాత్రమే అక్కడ ఉన్నారు. అయితే కేవలం చరిత్రా చంద్రన్ మాత్రమే నటిగా రెడ్ ఆ కార్పెట్ పై నడిచారు.
చరిత్రా చంద్రన్ స్కాట్లాండ్లోని పెర్త్లో 1997 జనవరి 17న జన్మించారు. ఒక తమిళ వైద్య కుటుంబంలో పుట్టారు. అయితే ఆమె రెండేళ్ల వయసు ఉన్నప్పుడే తల్లిదండ్రులు విడిపోయారు. దీంతో తన తండ్రితో పాటు ఆమె తమిళనాడులోని తమ గ్రాండ్ పేరెంట్స్ వద్ద కొన్నాళ్లు పెరిగింది.
నాలుగేళ్ల వయసులో యూకే లోని లివర్పూల్ స్కూల్లో చదువుకుంది. ఆ తర్వాత ఆక్స్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీలో విద్యాభ్యాసం పూర్తి చేసింది. చరిత్రా చంద్రన్ నెట్ఫ్లిక్స్లో స్ట్రీమింగ్ అవుతున్న బ్రిడ్జర్టన్ (Bridgerton) సినిమాలో ఆమె ఎడ్వినా శర్మగా నటించింది. ఆ తర్వాత 'వన్ పీస్', ' వివి' వంటి సినిమాల్లో కూడా నటించి గ్లోబల్ స్టార్ గా ఎదిగింది.
ఆస్కార్ వేదికపై బాటిల్ గ్రీన్ కలర్ గౌన్ ధరించి అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తూ.. ఇంటర్వ్యూలు కూడా ఇచ్చింది. ఆ వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. ఒక భారతీయ మూలాలు ఉన్న అమ్మాయి అది కూడా దక్షిణాసియా నుంచి ఆమె ప్రాతినిధ్యం వహించినట్టుగా అనిపించింది.