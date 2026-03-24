English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
Dhurandhar Actor Gaurav Gera:ధురంధర్‌లో హంజాకు సాయం చేసే ఆ జ్యూస్ సెంటర్ ఓనర్ ఎవరో తెలుసా..!

Dhurandhar Actor Gaurav Gera: ధురందర్ సినిమా రెండు భాగాలుగా తెరకెక్కిన ఈ సినిమా ప్రస్తుతం దేశ వ్యాప్తంగానే కాదు.. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఈ సినిమా సంచలనాలకు కేరాఫ్ అడ్రస్ గా మారింది. ఈ సినిమాలో ధురంధర్ అలియాస్ హంజా అలీ మజారీకి సాయం చేసే జ్యూస్ సెంటర్ ఓనర్ పాత్రలో నటించిన నటుడిని ఎవరు మరిచిపోలేరు. ఇంతకీ ఈయన ఎవరు.. ? దురంధర్ తో ఒక్కసారిగా వార్తల్లోకి వచ్చాడు. 
1 /6

Gaurav Gera : ‘దురంధర్’ సినిమా గురించి ప్రస్తుతం మన దేశంతో పాటు పాకిస్తాన్ లో టాక్ ఆఫ్ ది ఇండస్ట్రీగా మారింది. ఈ సినిమా మొదటి భాగాన్ని మన దేశంలో కంటే పాకిస్తాన్ లో ఎక్కువగా డౌన్ లోడ్ చేసుకొని మరి చూసారు. అంతేకాదు అక్కడ పాలకులు కూడా తమ ప్రసంగంలో ఈ సినిమాను ప్రస్తావించారు కూడా. 

2 /6

మన దేశంలో ఉంటూ పాక్ పాట పాడే పాకిస్తాన్ ప్రేమికులు ప్రాపగాండ సినిమా అని తమ అక్కసు వెళ్లగక్కుతున్నారు. కానీ ఇది అసలుసిసలు దేశ భక్తి సినిమా అంటూ జాతీయ వాదులు కొనియాడుతున్నారు. ఏది ఏమైనా కొంత మంది ఈ సినిమాను ప్రాపగాండ అని విమర్శించినా.. ప్రేక్షకులు ఈ సినిమాను నెత్తిన పెట్టుకున్నారు. అంతేకాదు కలెక్షన్స్ వర్షం కురిపిస్తున్నారు. ఈ సినిమా 4 రోజుల్లో దాదాపు రూ. 761 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రాబట్టింది.   

3 /6

ఇక సోమవారంతో కలిపితే దాదాపు రూ. 820 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను సాధించింది ఫస్ట్ వీక్ లోపు రూ. 1000 కోట్ల ఎలైట్ క్లబ్బులో ప్రవేశించబోతుంది. ఆ సంగతి పక్కన పెడితే ఈ సినిమా లో దురంధర్ పాత్రధారి హమ్జాకు సాయం చేసే ల్యారీ జ్యూస్ సెంటర్ ఓనర్ పాత్రలో నటించిన గౌరవ్ గెరా గురించి మాట్లాడుకోవాలి. 

4 /6

28 యేళ్ల క్రితం అతను చేతితో రాసిన లేఖ ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంది.  ప్రస్తుతం 'ధురందర్: ది రివెంజ్'లో మహమ్మద్ ఆలం పాత్రతో ప్రేక్షకుల హృదయాలను గెలుచుకున్న నటుడు గౌరవ్ గెరా. తాజాగా అతను తన ఆ పాత మధుర జ్ఞాపకాలను పంచుకున్నారు. ఆదిత్య ధర్ దర్శకత్వంలో, రణవీర్ సింగ్ నటించిన ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్‌ వద్ద  జోరును చూపిస్తోంది. లంగా రాణిస్తోంది. ప్రస్తుతం ప్రజలు గౌరవ్ రియల్ లైఫ్ తో  ఎక్కువగా కనెక్ట్ అవుతున్నారు.

5 /6

తాజాగా ఈ నటుడు (గౌరవ్ గెరా) 1998లో తన తల్లిదండ్రులకు తన స్వ దస్తూరితో  రాసిన లేఖను ప్రేక్షకులతో పంచుకున్నారు. అంతేకాదు చిత్ర పరిశ్రమలో ప్రవేశించడానికి ఎన్నో ఒడిదుడుకులు ఎదుర్కొన్న విషయాలను ప్రస్తావించాడు. చివరకు చిత్ర పరిశ్రమలో తాను కోరకున్న స్థానాన్ని దక్కించుకున్నాడు. 

6 /6

2001లో ‘ష్..కోయి హై’ టీవీ సీరియల్ తో కెరీర్ ప్రారంభించాడు. ఆ తర్వాత ‘క్యూ హో గయా’తో సినీ నటుడిగా ప్రస్థానం ప్రారంభించి .. టీవీతో పాటు సినిమాల్లో నటిస్తూ తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు.తాజాగా ‘దురంధర్’ సినిమాతో ఓవర్ నైట్ పాపులర్ అయ్యాడు. అంతేకాదు దురంధర్ కోసం ప్రాణాలు త్యాగం చేసే పాత్రలో జీవించాడు. అదే అతని కెరీర్ ను మలుపు తిప్పింది. 

Next Gallery

