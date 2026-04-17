English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Virat Kohli: ఇన్‌ఫ్లూయెన్సర్‌ బోల్డ్‌ఫోటోకు లైక్‌ కొట్టిన విరాట్‌ కోహ్లీ.. ఇంతకీ ఆమె ఎవరు తెలుసా?

Virat Kohli: ఇన్‌ఫ్లూయెన్సర్‌ బోల్డ్‌ఫోటోకు లైక్‌ కొట్టిన విరాట్‌ కోహ్లీ.. ఇంతకీ ఆమె ఎవరు తెలుసా?

Virat Kohli Likes Influencer Lizlaz Insta Controversy: ఈ ఉదయం నుండి కింగ్‌ కోహ్లీకి సంబంధించిన ఒక వార్తా కథనం వైరల్ అవుతోంది. ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో ఒక జర్మన్ ఇన్‌ఫ్లుయెన్సర్ బోల్డ్‌  ఫోటోను కోహ్లీ లైక్ చేశాడన్నది ఆ కథనం. అయితే, ఇది అనుకోకుండా జరిగిందా? లేదా అల్గారిథం వల్ల జరిగిందా? అని అభిమానులు చర్చించుకుంటున్నారు. ఆ జర్మన్ ఇన్‌ఫ్లుయెన్సర్ మహిళను కూడా ఎస్‌ఎంలో తెగ సెర్చ్‌ చేస్తున్నారు. ఆమె గురించి మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకుందాం. 
 
1 /6

సోషల్ మీడియాలో సెలబ్రిటీల గురించి అభిమానులకు పెద్దగా తెలియకపోయినా, వారు తరచుగా వారి దృష్టిని ఆకర్షిస్తారు. కింగ్ కోహ్లీ విషయంలో ఇది మరీ నిజం. అతను తన ప్రొఫైల్‌కు స్పందించకపోయినా లేదా పోస్టులలో కనిపించకపోయినా కూడా అతని గురించి చర్చ జరుగుతూనే ఉంటుంది. అయితే, కింగ్‌ కోహ్లీ ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో జర్మన్ ఇన్‌ఫ్లూయెన్సర్‌ లీజ్ లాజ్‌ ఫోటో లైక్ చేయడం సోషల్ మీడియాలో సంచలనంగా మారింది.  

2 /6

 అయితే, ఇది అనుకోకుండా జరిగిందా? లేక అల్గారిథం వల్ల జరిగిందా? అని అభిమానులు చర్చించుకుంటున్నారు. ఇది అల్గారిథం వల్లే జరిగిందని స్పిన్నర్ చాహల్ కామెంట్‌ చేయడం గమనార్హం. అంతకుముందు, కోహ్లీ ఒక బాలీవుడ్ నటి కవర్ ఫోటోను లైక్ చేశాడని ఊహాగానాలు వచ్చాయి. కానీ దానికి అల్గారిథమే కారణమని విరాట్ తర్వాత స్పష్టం చేశాడు.  

3 /6

జర్మన్ సోషల్ మీడియా క్రియేటర్ లీజ్ లాజ్ డిజిటల్ ప్రపంచంలో గుర్తింపు పొందుతున్న ఇన్‌ ఫ్లుయేన్సర్. ఆమె ఒక ట్రావెల్ బ్లాగర్, ఫుడ్ ఎక్స్‌ప్లోరర్. ఆమె భారతదేశ పర్యటనల ఫోటోలు కూడా వైరల్ అవుతున్నాయి. ఆమెకు దక్షిణాఫ్రికాతో బలమైన అనుబంధం ఉంది.  వివిధ ప్రాంతాలకు చెందిన స్థానిక జీవనశైలి, ఆహారానికి సంబంధించిన కంటెంట్‌ను తరచుగా పంచుకుంటారు.   

4 /6

ఆమె ప్రొఫైల్‌లో ముంబై, బెంగళూరు, గోవా, ఢిల్లీ, హర్యానా వంటి నగరాల స్ట్రీట్ ఫుడ్ అనుభవాలు ఉన్నాయి. లీజ్ లాజ్‌కు భారతదేశంలోనే కాకుండా ఇతర దేశాలలో కూడా అభిమానులు ఉన్నారు. ఆమె దక్షిణాఫ్రికా, కొరియా, వియత్నాం, శ్రీలంక, నేపాల్, థాయ్‌లాండ్, మాల్దీవులకు ప్రయాణించారు  

5 /6

ఆమెకు నాలుగు లక్షలకు పైగా ఫాలోవర్లు ఉన్నారు. కోహ్లీ విషయానికొస్తే, అతను 2013లో ఒక షూటింగ్ సమయంలో అనుష్క శర్మను కలిశాడు. 2017లో ఇటలీలో ఆమెను వివాహం చేసుకున్నాడు. వారికి ఒక కుమార్తె వామిక, కుమారుడు ఉన్నారు. ఆ ఫోటోకు లైక్‌లు రావడానికి గల కారణం అది అనుకోకుండా జరిగిందా లేక అల్గారిథం వల్లనా అనేది అస్పష్టంగానే ఉంది.   

6 /6

సోషల్‌ మీడియాలో ఏ వార్త తెలిసినా వైరల్‌ అవుతుంది. అందులో సినీ సెలబ్రిటీలు, క్రికెటర్‌లు, రాజకీయ నాయకులకు సంబంధించి తెగ ఆసక్తి చూపుతారు. ఎంతలా అంటే చివరకు వారే స్వయంగా స్పందించేంత వరకు వెళ్తుంది.  

Next Gallery

