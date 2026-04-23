English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
Meet Izabelle Leite: కోహ్లీ ఎక్స్‌గర్ల్‌ ఫ్రెండ్.. 12 ఏళ్ల తర్వాత స్ట్రాంగ్ కౌంటర్! ఎవరీ ఇజాబెల్లె లైట్?

Who Is Izabelle Leite Kohli's Ex: జర్మన్ ఇన్‌ఫ్లూయెన్సర్‌ ఫోటోను లైక్ చేసిన విరాట్ కోహ్లీ సందర్భంగా మరోసారి ఆయన ఎక్స్ గర్ల్‌ఫ్రెండ్‌ ఇజబెల్లా లైట్ కూడా తెరపైకి వచ్చారు. విరాట్ కోహ్లీ గురించి ఇటీవల నెటిజెన్లు అడిగిన ప్రశ్నకు ఇంకా ఎందుకు మర్చిపోలేక పోతున్నారు అంటూ 12 ఏళ్ల తర్వాత ఇచ్చిన రిప్లై ఇచ్చారు. ఇంతకీ విరాట్‌ కోహ్లీ ఎక్స్‌ గర్ల్‌ఫ్రెండ్‌ ఇజాబెల్లె లైట్‌ ఎవరు? ప్రస్తుతం ఆమె ఏం చేస్తుంది? ఎక్కడ ఉంది? తెలుసుకుందాం.
 
1 /7

 ఇజబెల్లా లైట్ విరాట్ కోహ్లీ కొన్ని రోజుల క్రితం వాళ్లు డేటింగ్ చేశారు. ఇటీవల ఈమె కోసం చాలామంది సెర్చ్ కూడా చేశారు. 12 ఏళ్లు గడిచిపోయాయి ఇంకా ఎందుకు మర్చిపోలేకపోతున్నారు అంటూ ఆమె పోస్ట్ రియాక్ట్‌ అయింది. దీంతో ఆమె పోస్టుకు చాలా లైక్స్ కూడా వచ్చాయి.  

2 /7

ఇజాబెల్లె లైట్ ఎవరో తెలుసా? ఆమె ఒక జర్మన్ మోడల్. 2017లో భారతీయ సినిమా ఇండస్ట్రీలోకి ప్రవేశించింది. ఈమె ఒక మోడల్‌ కూడా. అయితే బ్రెజిల్ లోని జోవావో పెసవాలో జన్మించింది.  

3 /7

 అంతేకాదు సిక్సటీన్‌ (2013)లో విడుదలైన సినిమాలో నటించింది. అదేవిధంగా అమీర్ ఖాన్ తో కలిసి 'పురాని జీన్స్', ' తలాష్' వంటి ప్రాజెక్టులు కూడా చేసింది. మరికొన్ని సినిమాల్లో కూడా నటించి ఆమె మెప్పించింది. సింగపూర్ ఫోటోషూట్ యాడ్ సమయంలో ఇజాబెల్లె లైట్ విరాట్ కలుసుకున్నారు.  

4 /7

ఆ సమయంలోనే వీరి మధ్య స్నేహం చిగురించి ప్రేమకు దారితీసింది. కొన్ని రోజులు డేటింగ్ చేసిన సంగతి చాలా మందికి తెలుసు. అయితే కోహ్లీ ఎప్పుడు అధికారికంగా ఈ రిలేషన్షిప్ ని అంగీకరించలేదు. ఆ తర్వాత వీరిద్దరి మధ్య ఏం జరిగిందో కానీ రిలేషన్ షిప్ లో బ్రేక్ రావడంతో కోహ్లీ అనుష్క శర్మ ఒకటయ్యారు. 2017లో కోహ్లీ పెళ్లి చేసుకున్నాడు. ప్రస్తుతం వీరికి ఇద్దరు పిల్లలు కూడా ఉన్నారు.   

5 /7

ఇజాబెల్లె లైట్ కూడా పెళ్లి చేసుకున్నారు. 2025 ఒక పత్రిక ప్రకారం ఆమె తన భర్త ఇద్దరు పిల్లలతో కలిసి ఖాతార్‌లోని దోహాలు నివసిస్తున్నట్లు సమాచారం. పర్సనల్ లైఫ్ లో ఆమె నిమగ్నమయ్యారు.   

6 /7

 అయితే ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో మాత్రం ఇజాబెల్లె లైట్ యాక్టివ్ గా ఉంటుంది. అప్పుడప్పుడూ మోడలింగ్ కూడా చేస్తూ కనిపిస్తోంది. కొందరు నెటిజెన్లు విరాట్‌, ఇజాబెల్లె లైట్ బంధాన్ని గుర్తు చేస్తూ ఉండటంతో ఆమె ఇటీవల స్పందించారు.   

7 /7

 కోహ్లీ ఇజాబెల్లె లైట్ సంబంధించి ప్రశ్నలు అడగల్ రియాక్ట్ అయ్యారు. గత సంఘటన గురించి ప్రస్తుతం ఎందుకు అంటూ ఆమె నిరాకరించింది. అంతేకాదు డిజిటల్ యుగంలో వ్యక్తిగత హద్దులు ఉండాలని కూడా ఆమె పేర్కొంది.

Next Gallery

