Ex Child Artist: చైల్డ్ ఆర్టిస్టుగా 32 సినిమాలు.. 48 షోలు.. చివరికి నటన ఆపేసి ఐఏఎస్ ఆఫీసర్..ఎవరంటే..?

Ex Child Artist : జీవితంలో ప్రతిభ ఎన్ని రూపాల్లో వస్తుందో చెప్పలేము. కొందరు చదువులో రాణిస్తారు, మరికొందరు కళల్లో తమ ముద్ర వేస్తారు. కానీ ఈ రెండు రంగాల్లోనూ విజయం సాధించడం చాలా అరుదు. అలాంటి అరుదైన ప్రతిభగల వ్యక్తుల్లో ఒకరు.. ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకోబోయే నటి..
డాక్టర్ కాబోయే యాక్టర్ అయ్యా అనే సామెత వింటూనే ఉంటాము. మనం ఒకటి కలిస్తే దేవుడు మరొకటి తలుస్తారు.. ఇక ఈ సామెతలన్నీ.. సెట్ అవుతాయి ఒక నటి కి. ఆమె పేరే.. హెచ్.ఎస్. కీర్తనా. చిన్న వయసులోనే సినిమాలు, సీరియల్స్లో నటించి ప్రేక్షకుల మనసు గెలుచుకున్న ఈ నటి..తర్వాత జీవితంలో మరో పెద్ద లక్ష్యం పెట్టుకుంది.. అదేమిటంటే..ఐఏఎస్ అధికారి అవ్వడం.
కీర్తనా తన నటనా ప్రయాణాన్ని కన్నడ సినిమా పరిశ్రమలో ప్రారంభించింది. ఆమె అనేక ప్రసిద్ధ నటులతో కలిసి బాలనటిగా నటించింది. "జనని," "చిగురు," "పుట్టని ఏజెంట్" వంటి టీవీ సీరియల్స్లో ఆమె అద్భుతమైన నటన చూపించింది. చిన్న వయసులోనే ప్రజాదరణ పొందిన కీర్తనా, 32 సినిమాలు.. 48 టీవీ షోలలో నటించింది. ఆమె నటించిన ప్రముఖ సినిమాలు .. కర్పూరద గోంబే, గంగా-యమునా, ముద్దినా అలియ, అప్ేంద్ర, ఏ, కనూరు హెగ్గడతి, హబ్బా, సింహాద్రి, జనని.. డోరె ఉన్నాయి.
నటనా రంగంలో విజయాలు సాధించిన తర్వాత కూడా కీర్తన మనసులో మరో ఆశయముంది. ఆమె తండ్రి కోరిక మేరకు ఐఏఎస్ కావాలని నిర్ణయించుకుంది. 15 ఏళ్ల వయసులోనే నటనను వదిలి, పూర్తిగా చదువుపై దృష్టి పెట్టింది. మొదటగా ఆమె కర్ణాటక అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సర్వీస్ (KAS) పరీక్ష రాసి ఉత్తీర్ణురాలైంది. తర్వాత UPSC సివిల్ సర్వీస్ ఎగ్జామ్ కోసం సిద్ధమైంది. మొదటి ఐదు ప్రయత్నాల్లో విఫలమైనప్పటికీ, ఆమె తలవంచలేదు. చివరికి 2020లో 6వ ప్రయత్నంలో ఐఏఎస్ పరీక్షను ఉత్తీర్ణురాలైంది.
కీర్తనా తన ప్రాబేషనరీ పీరియడ్ పూర్తయ్యాక..కర్ణాటకలోని మండ్య జిల్లాలో అసిస్టెంట్ కమిషనర్గా పదవీ బాధ్యతలు చేపట్టింది. ఆమె పట్టుదల, కష్టపడి సాధించిన విజయానికి ఇప్పుడు అందరూ ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు.
ఒక ఇంటర్వ్యూలో కీర్తనా చెప్పిన మాటలు చాలా మందికి ప్రేరణగా మారాయి. "చాలా మంది తమ విఫల ప్రయత్నాల గురించి చెప్పడానికి సిగ్గుపడతారు. కానీ నేను నా 6వ ప్రయత్నాన్ని గౌరవంగా చెప్పుకుంటాను, ఎందుకంటే అది నా పట్టుదల, సహనానికి గుర్తు,” అని చెప్పుకొచ్చింది.