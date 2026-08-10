Mahesh Babu:సూపర్స్టార్ మహేష్ బాబు, దర్శకధీరుడు ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి కాంబినేషన్లో తెరకెక్కుతున్న ‘వారణాసి’ సినిమాపై భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. ఈ సినిమాకు సంబంధించిన కొత్త అప్డేట్స్ అభిమానుల్లో ఆసక్తిని పెంచుతున్నాయి. ముఖ్యంగా మహేష్ బాబు పోషిస్తున్న ‘రుద్ర’ పాత్ర గురించి ఇప్పుడు మరింత సమాచారం బయటకు వచ్చింది.
ఇటీవల విడుదలైన కొత్త స్టిల్స్లో మహేష్ బాబు చాలా రఫ్ లుక్లో కనిపించారు. గడ్డం, కర్లీ హెయిర్తో ఆయన కొత్తగా కనిపిస్తున్నారు. ఈ సన్నివేశాలను ఆఫ్రికాలోని మౌంట్ కిలిమంజారో, మసాయి మారా ప్రాంతాల్లో చిత్రీకరించినట్లు తెలుస్తోంది. చుట్టూ పచ్చని అడవి, జంతువులు కనిపించే ఈ స్టిల్స్ సినిమాపై మరింత ఆసక్తిని పెంచుతున్నాయి.
‘వారణాసి’ సినిమాలో మహేష్ బాబు పాత్ర పేరు రుద్ర. ఈ పాత్ర సాధారణ హీరో పాత్రలా ఉండదని తెలుస్తోంది. తనకంటే పెద్ద లక్ష్యం కోసం రుద్ర ప్రయాణం సాగుతుందని సమాచారం. అతనిలో సరదాగా ఉండే స్వభావంతో పాటు సున్నితమైన మనసు, అవసరమైనప్పుడు చాలా ధైర్యంగా పోరాడే లక్షణాలు ఉంటాయని దర్శకుడు రాజమౌళి చెప్పినట్లు సమాచారం.ఈ సినిమా కథ వేల సంవత్సరాల కాలాన్ని చూపించనుంది. కథ ఆఫ్రికా నుంచి ప్రారంభమై అంటార్కిటికా మీదుగా భారతదేశంలోని వారణాసి వరకు సాగుతుందని తెలుస్తోంది. అందుకే సినిమాకు ‘వారణాసి’ అనే పేరు పెట్టినట్లు తెలుస్తోంది.
రుద్ర పాత్ర కోసం మహేష్ బాబు చాలా కష్టపడ్డారు. తన నడక, నిలబడే విధానం, పరుగెత్తే స్టైల్ను కూడా మార్చుకున్నారు. ముఖ్యంగా కలరి శిక్షణను సుమారు మూడు నెలలు తీసుకున్నట్లు సమాచారం. పాత కాలానికి సంబంధించిన పాత్రలా తన శరీర భాష కనిపించేందుకు ఈ శిక్షణ ఉపయోగపడింది.అంతేకాదు, రన్నింగ్ స్టైల్ మార్చుకోవడానికి ట్రాక్ అండ్ ఫీల్డ్ టీమ్తో కూడా కొన్ని నెలలు శిక్షణ తీసుకున్నట్లు మహేష్ బాబు గతంలో వెల్లడించారు. సినిమాలో తన పాత్రకు తగ్గట్టుగా కనిపించేందుకు ఆయన చాలా సమయం కేటాయించినట్లు తెలుస్తోంది.
‘వారణాసి’లో మహేష్ బాబుతో పాటు ప్రియాంక చోప్రా, పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ప్రియాంక చోప్రా మండాకినిగా, పృథ్వీరాజ్ కుంభ పాత్రలో కనిపించనున్నట్లు సమాచారం. మహేష్ బాబు రుద్రతో పాటు శ్రీరాముడి పాత్రలో కూడా కనిపించనున్నట్లు తెలుస్తోంది.
‘ఆర్ఆర్ఆర్’ తర్వాత రాజమౌళి తెరకెక్కిస్తున్న ఈ భారీ సినిమా ప్రపంచ స్థాయిలో రూపొందుతోంది. ఎం.ఎం. కీరవాణి సంగీతం అందిస్తున్నారు. ‘వారణాసి’ 2027 ఏప్రిల్ 7న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. ఈ సినిమా నుంచి మరిన్ని వివరాలు బయటకు రావడంతో అభిమానుల్లో అంచనాలు మరింత పెరుగుతున్నాయి.