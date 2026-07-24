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Manchu Lakshmi Husband:మంచు లక్ష్మీ , ఆమె భర్త ఎందుకు వేర్వేరుగా ఉంటున్నారు?

Written ByVishnupriya
Published: Jul 24, 2026, 09:08 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 09:08 PM IST

Manchu Lakshmi Husband:మంచు మోహన్ బాబు కుమార్తెగా సినీ రంగంలో అడుగుపెట్టిన మంచు లక్ష్మీ తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు సంపాదించుకుంది. నటిగా, నిర్మాతగా, టెలివిజన్ హోస్ట్‌గా ఆమె అనేక రంగాల్లో తన ప్రతిభను చాటుకుంది. సోషల్ మీడియాలో తరచూ కనిపించే మంచు లక్ష్మీ వ్యక్తిగత జీవితం గురించి కూడా అభిమానుల్లో ఆసక్తి ఉంటుంది.

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ఆనంద్ శ్రీనివాసన్

మంచు లక్ష్మీ తన సినీ ప్రయాణాన్ని విభిన్నమైన పాత్రలతో ప్రారంభించింది. ముఖ్యంగా 'అనగనగా ఒక ధీరుడు' సినిమాలో ఆమె పోషించిన ప్రతినాయక పాత్ర ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంది. ఆ నటనకు ప్రశంసలతో పాటు అవార్డులు కూడా అందుకుంది. తరువాత పలు తెలుగు సినిమాల్లో నటించి తన ప్రత్యేక శైలిని చూపించింది.  

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మంచు లక్ష్మీ కుటుంబం

సినిమాలతో పాటు టీవీ షోలు, వెబ్ సిరీస్‌లు, టాక్ షోలు నిర్వహిస్తూ కూడా మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. నిర్మాతగా కూడా కొన్ని ప్రాజెక్టులకు పనిచేసి తన ప్రతిభను నిరూపించుకుంది. మంచు లక్ష్మీ వ్యక్తిగత జీవితానికి వస్తే, ఆమె భర్త పేరు ఆనంద్ శ్రీనివాసన్. ఆయన తమిళ కుటుంబానికి చెందిన ఐటీ ప్రొఫెషనల్. చెన్నైలో జరిగిన ఒక పరిచయం స్నేహంగా మారి, ఆ తర్వాత ప్రేమగా మారిందని చెబుతారు. కుటుంబ సభ్యుల అంగీకారంతో ఇద్దరూ వివాహం చేసుకున్నారు.  

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మంచు లక్ష్మీ కూతురు

ఈ దంపతులకు విద్య నిర్వాణ అనే కుమార్తె ఉంది. అయితే పెళ్లి తర్వాత కొంతకాలం హైదరాబాద్‌లో కలిసి ఉన్న ఈ జంట, తర్వాత ఉద్యోగ కారణాల వల్ల వేర్వేరు దేశాల్లో ఉండాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఆనంద్ శ్రీనివాసన్ అమెరికాలో తన ఉద్యోగం, వ్యాపారాలపై దృష్టి పెట్టగా, మంచు లక్ష్మీ మాత్రం తన సినీ కెరీర్ కోసం భారతదేశంలోనే కొనసాగుతోంది.  

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మోహన్ బాబు కుమార్తె

ఇద్దరూ వేర్వేరుగా ఉంటున్నప్పటికీ, వారి మధ్య ఎలాంటి విభేదాలు ఉన్నాయని అధికారికంగా ఎప్పుడూ వెల్లడించలేదు. అవకాశం దొరికినప్పుడల్లా ఒకరినొకరు కలుసుకుంటూ కుటుంబంతో సమయం గడుపుతుంటారని సన్నిహితులు చెబుతున్నారు. ఆనంద్ శ్రీనివాసన్ సోషల్ మీడియాకు దూరంగా ఉంటారు. తన వ్యక్తిగత జీవితాన్ని గోప్యంగా ఉంచుకోవడానికే ఆయన ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇస్తారని సమాచారం. అమెరికాలో ఐటీ రంగంలో వ్యాపారాలు నిర్వహిస్తూ అక్కడే స్థిరపడ్డారని తెలుస్తోంది.  

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మంచు లక్ష్మీ వ్యక్తిగత జీవితం

మరోవైపు మంచు లక్ష్మీ మాత్రం సినిమాలు, టెలివిజన్ కార్యక్రమాలు, సామాజిక సేవా కార్యక్రమాలతో బిజీగా ఉంటోంది. వృత్తిపరమైన బాధ్యతల కారణంగానే ఈ దంపతులు వేర్వేరు దేశాల్లో ఉంటున్నారని, కానీ కుటుంబ బంధానికి మాత్రం ఎలాంటి దూరం లేదని పలువురు భావిస్తున్నారు. అభిమానులు కూడా వీరిద్దరూ సంతోషంగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నారు.

TAGS:
Manchu Lakshmi
Manchu Lakshmi husband
Anand Srinivasan
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Mohan Babu daughter

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