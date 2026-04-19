Miss India 2026: 7 భాషలపై పట్టు.. 30 మందిని ఓడించి మిస్‌ ఇండియా 2026 టైటిల్‌ గెలుచుకున్న సాధ్వి సైల్‌ ఎవరు?

Who Is Sadhvi Sail: మిస్ ఇండియా 2026 పోటీలో నిన్న అట్టహాసంగా పూర్తయ్యాయి. ఒడిశాలోని భువనేశ్వర్ లో జరిగిన 61వ ఫెమినా ఇండియా గ్రాండ్ ఫినాలే 2026 లో గోవాకు చెందిన సాధ్వి సైల్ విన్నర్గా నిలిచారు. మొత్తంగా 30 మంది మోడల్స్ను ఓడించి మరీ ఈమె విజేతగా నిలిచింది. ఇంతకీ మిస్ ఇండియా టైటిల్ విన్నర్ 2026 సాధ్వి సైల్ ఎవరు? ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
ప్రతి ఏటా మిస్ ఇండియా పోటీలు జరుగుతూనే ఉంటాయి. ఇందులో అందమైన భామలు ఎంపిక చేస్తారు. వాళ్ళకు ఫెమినా మిస్ ఇండియాతో సత్కరిస్తారు. అయితే ఒడిశాలోని భువనేశ్వర్ లో నిన్న 61వ ఫెమినా మిస్ ఇండియా పోటీలో జరిగాయి. ఈ గ్రాండ్ ఫినాలేలో గోవాకు చెందిన సాధ్వి సైల్ విజేతగా నిలిచారు.
దేశవ్యాప్తంగా 30 మంది ఈ మిస్ ఇండియా పోటీకి బరిలో నిలవగా.. తన ప్రతిభతో మిస్ ఇండియా వరల్డ్ 2026 ను టైటిల్ ని గెలుచుకుంది సాధ్వి మహారాష్ట్రకు చెందిన రాజనందిని పవర్ ఫస్ట్ రన్నర్ అప్ గా నిలవగా జమ్మూ కాశ్మీర్ యువతి శ్రీ అద్వైత సెకండ్ రన్నర్ అప్ గా నిలిచారు
ఈ నేపథ్యంలో వచ్చే ఏడాది మిస్ వరల్డ్ పోటీల్లో సాధ్వి ఇండియా తరఫున ప్రాతినిధ్యం కూడా వహించనున్నారు. ఇక సాధ్వి పూర్తి పేరు సాధ్వి సతీష్ సైల్. ఈ పోటీల్లో అన్ని రౌండ్లలో జడ్జీలను మెప్పించిన టైటిల్ సంపాదించుకుంది. ఆమె సంప్రదాయ వస్త్రధారణతో పాటు ట్రెండింగ్ గౌన్లు కూడా ధరించి ప్రత్యేకంగా నిలిచారు.
సాధ్వి గోవాలో పుట్టి పెరిగింది. ఆమెకు అంతర్జాతీయ సంబంధాలపై డిగ్రీ పూర్తి చేసింది. ఆసక్తి ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇక సాధ్వి ఏడు భాషల్లో అనర్గళంగా మాట్లాడగలదు, రాయగలదు కూడా. వినికిడి లోపం ఉన్న పిల్లలకు తనవంతు సాయం చేస్తుంది సాధ్వి.
సాధ్వి తెలివి తేటల నేపథ్యంలో ఆమె భారతదేశానికి మిస్ వరల్డ్ టైటిల్ కూడా గెలుచుకు వస్తుందని అందరూ ఆశిస్తున్నారు. 30 మంది మోడళ్లను ఓడించి ఇండియా వరల్డ్ టైటిల్ గెలుచుకుంది. ఆమె మాట్లాడుతూ ఆనందంతో ఉప్పొంగిపోయింది.. గెలిచిన వెంటనే తండ్రికి ఫోన్ చేసి మాట్లాడింది.