Prabhas: ప్రభాస్ అన్న.. మీ ఛాంపియన్ ఎవరు అని అడిగిన సందీప్ రెడ్డి.. వెంటనే జవాబు ఇచ్చేసిన హీరో..!

Who is Prabhas Champion
రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ మరోసారి తన మంచి మనసును రుజువు చేసుకున్నారు. తనకు నచ్చిన సినిమా..కొత్త టాలెంట్.. కనిపిస్తే ఎలాంటి సంకోచం లేకుండా మద్దతు ఇవ్వడం ప్రభాస్కు అలవాటు. తాజాగా ఆయన రోషన్ మేకా హీరోగా నటిస్తున్న చాంపియన్ సినిమాకు సపోర్ట్ చేస్తూ సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ షేర్ చేయడంతో ఈ విషయం హాట్ టాపిక్గా మారింది.
ప్రభాస్ తన ఇన్స్టాగ్రామ్ స్టోరీలో చాంపియన్ మూవీ పోస్టర్ను షేర్ చేశారు. ట్రైలర్ చాలా బాగుందని ప్రశంసించారు. హీరో రోషన్ మేకాతో పాటు సినిమా టీమ్ మొత్తానికి ఆల్ ద బెస్ట్ చెప్పారు. అలాగే డిసెంబర్ 25న ఈ సినిమాను థియేటర్లలో చూసేయాలని ప్రేక్షకులను కోరారు. ప్రభాస్ లాంటి స్టార్ సపోర్ట్ చేయడంతో సినిమాపై ఒక్కసారిగా అంచనాలు పెరిగిపోయాయి.
ఈ స్టోరీలో మరో ఆసక్తికర విషయం కూడా ఉంది. “అందరికీ జీవితంలో ఒక చాంపియన్ ఉంటాడు” అని ప్రభాస్ రాశారు. ఆ వెంటనే దర్శకుడు రాజమౌళిని ట్యాగ్ చేస్తూ “అతనే నా చాంపియన్” అని పేర్కొన్నారు. ఈ క్రమంలో ప్రభాస్ కెరీర్లో రాజమౌళి పాత్ర ఎంత ముఖ్యమో మరోసారి అందరికీ గుర్తు వచ్చింది.
ఇదే సమయంలో దర్శకుడు సందీప్ రెడ్డి వంగా కూడా చాంపియన్ ట్రైలర్ను ప్రశంసించారు. తన జీవితంలో తన తల్లే తన చాంపియన్ అని ఆయన చెప్పారు. అలాగే ప్రభాస్ను ట్యాగ్ చేస్తూ “ప్రభాస్ అన్న… మీ చాంపియన్ ఎవరు?” అని ప్రశ్నించారు. దీనికి సమాధానంగా ప్రభాస్ రాజమౌళి పేరు చెప్పడం ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది.
చాంపియన్ సినిమా బ్రిటిష్ కాలం నాటి కథతో రూపొందిన స్పోర్ట్స్ డ్రామా. ఇందులో రోషన్ మేకా ఒక భారతీయ ఫుట్బాల్ ప్లేయర్ పాత్రలో నటిస్తున్నాడు. పెద్ద కలలు కని, ఎన్నో అడ్డంకులను ఎదుర్కొంటూ ముందుకు సాగే యువకుడి కథ ఇది. ట్రైలర్లో భావోద్వేగాలు, పోరాటం, దేశభక్తి అన్నీ కనిపిస్తున్నాయని ప్రేక్షకులు అంటున్నారు.
ఈ సినిమాకు నందమూరి కళ్యాణ్ చక్రవర్తి దర్శకత్వం వహించారు. నిర్మాతగా ప్రియాంక దత్ వ్యవహరించారు. మిక్కీ జే మేయర్ అందించిన సంగీతం సినిమాకు మరింత బలాన్ని ఇచ్చింది. పాటలు, బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ఇప్పటికే మంచి స్పందన తెచ్చుకున్నాయి. డిసెంబర్ 25న ఈ సినిమా ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఈ సినిమా నిజంగానే బాక్సాఫీస్ దగ్గర చాంపియన్ అవుతుందా లేదా అన్నది చూడాలి.