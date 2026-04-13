English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Who is Praful Hinge: రూ.30 లక్షలకే కొన్నారు.. చరిత్ర సృష్టించాడు.. ఎవరీ ప్రఫుల్ హింగే? SRHకు దొరికిన వజ్రం..!!

Who is Praful Hinge: రూ.30 లక్షలకే కొన్నారు.. చరిత్ర సృష్టించాడు.. ఎవరీ ప్రఫుల్ హింగే? SRHకు దొరికిన వజ్రం..!!

Who is Praful Hinge?: ఎప్పుడు వచ్చామన్నది కాదు.. దుమ్ము రేపామా లేదా అన్నది ముఖ్యం. కోట్లు పడేసి కొనకున్నా పర్వాలేదు.. మనలో సత్తా ఉంటే ప్రపంచాన్ని సైతం మన వైపు తిప్పుకోవచ్చు. డబ్బుతోనే ప్రపంచాన్ని శాసించలేము.. తెలివితో మనస్సులను గెలవగలం. ఇది ఎవరి గురించో కాదు.. సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్ కు దొరికిన వజ్రం గురించి. అతనే ప్రఫుల్ హింగే. అవును సన్ రైజర్స్ కు దొరికిన వజ్రమే. ఎస్ఆర్ హెచ్ మెనేజ్ మెంట్ కేవలం రూ. 30లక్షలకే కొన్న ఈ విదర్భ ఫేసర్ ప్రఫుల్ హింగే ఐపీఎల్ చరిత్రలో రికార్డు క్రియేట్ చేశాడు. అరంగేట్రం ఓవర్ లోనే 3 వికెట్లు తీసి ఔరా అనిపించాడు. తక్కువ ధరకే దక్కిన ఈ కుర్రాడు.. ఇప్పుడు ఎస్ఆర్ హెచ్ జట్టులో కీలక ఆటగాడిగా మారిపోయాడు. అసలు ఎవరీ ప్రఫుల్ హింగే.. అంత గుండె ధైర్యం ఎక్కడిది.. తెలుసుకుందాం. 
1 /8

ఐపీఎల్.. ఈ పేరు వినగానే కోట్ల రూపాయలు చేతులు మారే వేలం పాట గుర్తుకు వస్తుంది. కానీ కొన్ని సార్లు అతి తక్కువ ధరకు దక్కిన ఆటగాళ్లే అసలైన మ్యాచ్ విన్నర్లుగా మారి రికార్డులు క్రియేట్ చేస్తుంటారు. ఇప్పుడు  సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ జట్టులో జరిగింది కూడా ఇదే.  వేలంలో ఎవరూ పెద్దగా పట్టించుకోని విదర్భ పేసర్ ప్రఫుల్ హింగేను ఎస్‌ఆర్‌హెచ్ మేనేజ్మెంట్ కేవలం రూ. 30 లక్షలకే సొంతం చేసుకుంది. ఇప్పుడు అదే ఆటగాడు రాజస్థాన్ రాయల్స్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో ఐపీఎల్ చరిత్రలోనే ఎవరికీ సాధ్యం కాని రీతిలో అరంగేట్రం చేసి రికార్డులు తిరగరాశాడు.

2 /8

హైదరాబాద్ ఉప్పల్ స్టేడియం వేదికగా రాజస్థాన్‌ రాయల్స్‌తో జరిగిన పోరులో టాస్ గెలిచిన ఎస్‌ఆర్‌హెచ్.. బంతిని డెబ్యూటెంట్ ప్రఫుల్ హింగే చేతికి ఇచ్చింది. ఆరు బంతుల్లోనే అతను తన విలువ ఏంటో ప్రపంచానికి చాటిచెప్పాడు.  

3 /8

ఐపీఎల్ 19 ఏళ్ల చరిత్రలో తన తొలి ఓవర్‌లోనే ఈ ఘనత సాధించిన తొలి బౌలర్‌గా ప్రఫుల్ హింగే చరిత్ర పుటల్లోకి ఎక్కాడు. ధ్రువ్ జురెల్ వంటి స్టార్ ప్లేయర్‌ను క్లీన్ బౌల్డ్ చేసిన తీరు చూస్తుంటే..  అతనిలో ఎంతటి నైపుణ్యం ఉందో స్పష్టమవుతోంది.

4 /8

విదర్భ ప్రో టీ20 లీగ్‌లో ప్రఫుల్ హింగే బౌలింగ్‌ను ఎస్‌ఆర్‌హెచ్ స్కౌటింగ్ టీమ్ నిశితంగా గమనించింది. నిలకడైన వేగం, బ్యాటర్లను ఇబ్బంది పెట్టే బౌన్స్ ఇతని సొంతం. 24 ఏళ్ల ఈ కుర్రాడు రంజీ ట్రోఫీ,  విజయ్ హజారే ట్రోఫీల్లో విదర్భ తరపున అద్భుత ప్రదర్శన చేశాడు. వేలంలో ఇతని కోసం ఎవరూ పోటీ పడకపోవడంతో ఎస్‌ఆర్‌హెచ్‌కు ఇది ఒక  బెస్ట్ డీల్  అని చెప్పవచ్చు.

5 /8

సాధారణంగా లో-బడ్జెట్ ఆటగాళ్లకు తుది జట్టులో అవకాశం రావడం చాలా కష్టం. కానీ.. ప్రఫుల్ మీద నమ్మకంతో కెప్టెన్ అతనికి బంతిని అందించారు. ఆ నమ్మకాన్ని వంద శాతం నిలబెట్టుకుంటూ.. ఉప్పల్ స్టేడియాన్ని తన స్పెల్‌తో హోరెత్తించాడు. ఉమ్రాన్ మాలిక్ వంటి ఎక్స్‌ప్రెస్ బౌలర్లు ఉన్న జట్టులో, ఇప్పుడు ప్రఫుల్ హింగే తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక స్థానాన్ని సంపాదించుకున్నాడు.

6 /8

ఫ్లాట్ పిచ్‌లపై కూడా బౌన్స్‌ను రాబట్టడం.. వేగంతో పాటు నియంత్రణ కోల్పోకపోవడం హింగేలోని ప్రత్యేకత. ఉప్పల్ మైదానంలో అతను వేసిన ఆ ఆరు బంతులు కేవలం వికెట్లు మాత్రమే కాదు.. ఒక కొత్త స్టార్ పుట్టుకను చాటిచెప్పాయి. భవిష్యత్తులో ఈ విదర్భ కుర్రాడు భారత జట్టులోనూ సంచలనాలు సృష్టించడం ఖాయమని క్రికెట్ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.

7 /8

ఎవరీ ప్రఫుల్ హింగే?  ప్రఫుల్ ప్రకాష్ హింగే 2002, జనవరి 18న మహారాష్ట్రలోని నాగ్‌పూర్‌లో జన్మించాడు. ఆరడుగుల ఎత్తు ఉండే ఈ కుడిచేతి వాటం మీడియం ఫాస్ట్ బౌలర్, ఎంతటి ఫ్లాట్ పిచ్‌లపై అయినా అనూహ్యమైన బౌన్స్‌ను రాబట్టడంలో దిట్ట. కేవలం వేగమే కాదు.. క్రమశిక్షణతో కూడిన లైన్ అండ్ లెంగ్త్ ఇతని ప్రధాన బలం.  2024-25 సీజన్‌లో విదర్భ తరపున అన్ని ఫార్మాట్లలో అరంగేట్రం చేసిన ప్రఫుల్, అనతి కాలంలోనే జట్టులో కీలక సభ్యుడిగా ఎదిగాడు.  విదర్భ జట్టు రంజీ ట్రోఫీ (2024-25) విజయ్ హజారే ట్రోఫీ (2025-26) గెలవడంలో ప్రఫుల్ కీలక పాత్ర పోషించాడు.

8 /8

ఫస్ట్ క్లాస్ క్రికెట్: 10 మ్యాచ్‌ల్లో 26.66 సగటుతో 27 వికెట్లు పడగొట్టాడు.  లిస్ట్-ఏ: 6 మ్యాచ్‌ల్లో 5 వికెట్లు తీశాడు. విదర్భ ప్రో టీ20 లీగ్: ఈ లీగ్ ప్రఫుల్ కెరీర్‌ను మలుపు తిప్పింది. కేవలం 6 మ్యాచ్‌ల్లో 8 వికెట్లు తీసి ఐపీఎల్ స్కౌట్స్ కంట్లో పడ్డాడు. గంటల తరబడి ఒకే వేగంతో, నియంత్రణతో బౌలింగ్ చేయగల సామర్థ్యం ఇతనిని ప్రత్యేకంగా నిలబెట్టింది.  

Next Gallery

JEE Main 2026: టాప్ కాలేజీలో సీటు కావాలా? ఎన్ఐఆర్ఎఫ్ ర్యాంకింగ్స్‌లో అదరగొట్టిన టాప్-10 ఎన్ఐటీలు ఇవే..!!