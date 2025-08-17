Rachita Ram: కూలీ సినిమాలో లేడీ విలన్ గా నటించిన ఈ లేడీ ఎవరో గుర్తుపట్టారా?

Who is Rachita Ram: కూలి సినిమా ద్వారా తొలిసారి కోలీవుడ్ సినీ ఇండస్ట్రీలోకి విలన్ గా.. ఎంట్రీ ఇచ్చింది రచితా రామ్. ఈ సినిమాలో ఈమె క్యారెక్టర్ హై లైట్ గా నిలిచింది. ఈ క్రమంలో ఈ నటి బ్యాక్ గ్రౌండ్ తెలిసి అందరూ ఆశ్చర్యపోతున్నారు. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే..
రజనీకాంత్, లోకేష్ కనగరాజ్ కాంబినేషన్లో వచ్చిన కూలీ చిత్రం భారీ విజయాన్ని అందుకుంది. అయితే ఈ చిత్రంలో కన్నడ నటి రచితా రామ్ కళ్యాణి అనే పాత్రలో అద్భుతంగా నటించింది. నిజానికి ఈమె కన్నడ హీరోయిన్ అయినప్పటికీ.. రజినీకాంత్ వంటి స్టార్ హీరో చిత్రంలో అవకాశం రావడంతో విలన్ పాత్ర అయినప్పటికీ కూలీ చిత్రంలో నటించినది.
కూలీ చిత్రంలో రచితా రామ్ పాత్రను విక్రమ్ చిత్రంలో కనిపించిన ఏజెంట్ టీనా పాత్రకు రివర్స్ వర్షన్ చూపించారు. కూలి చిత్రంలో ఈమె పాత్ర ఊహించని విధంగా మలుపు తిరుగుతుందని.. రచితా రామ్ పాత్ర కూలీ చిత్రంలో కొంతమేరకు ఎక్కువగా ఉందని తెలుస్తోంది. ఇందులో ఈమె సైమన్ కొడుకుని డబ్బు కోసం వలలో వేసుకుని నెగిటివ్ పాత్రలో నటించింది.
రచిత రామ్ 2013లో దర్శన్ తో బుల్బుల్ అనే సినిమా చేసి సినీ ఇండస్ట్రీ రంగానికి ఎంట్రీ ఇచ్చింది. ఈ సినిమా భారీ విజయం కావడంతో వరుస అవకాశాలు అందుకుంది. ఎంతోమంది స్టార్ హీరోలతో కూడా నటించింది.
2022లో చిరంజీవి మాజీ అల్లుడు కళ్యాణ్ దేవ్ నటించిన సూపర్ మచ్చి అనే సినిమాతో తెలుగు ఇండస్ట్రీలోకి ఎంట్రీ ఇచ్చింది. ఈ సినిమా డిజాస్టర్ కావడంతో తెలుగులో మరో అవకాశం లభించలేదు.
ఇక రచితా రామ్ శాండిల్ వుడ్ ఇండస్ట్రీలో ఉపేంద్ర, పునీత్ రాజు కుమార్, దర్శన్ వంటి స్టార్ హీరోల చిత్రాలలో నటించింది.