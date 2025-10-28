8th Pay Commission: 8వ వేతన సంఘం చైర్ పర్సన్ రంజనా ప్రకాశ్ దేశాయ్ ఎవరు? ఆమె బ్యాక్ గ్రౌండ్ ఏంటి?

Who is Ranjana Prakash Desai: కేంద్ర ప్రభుత్వం తాజాగా 8వ వేతన సంఘం ఏర్పాటుకు ఆమోదం తెలిపిన వెంటనే.. ఆ సంఘానికి న్యాయమూర్తి (రిటైర్డ్) జస్టిస్ రంజనా ప్రకాష్ దేశాయ్ను చైర్పర్సన్గా నియమించింది. మంగళవారం ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఆధ్వర్యంలో జరిగిన క్యాబినెట్ సమావేశంలో ఈ నిర్ణయం తీసుకోవడంతో దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లలో కొత్త ఉత్సాహం నెలకొంది. అయితే 8పే కమిషన్ చైర్ పర్సన్ నియమించిన రంజనా ప్రకాశ్ దేశాయ్ ఎవరు?ఆమె బ్యాక్ గ్రౌండ్ ఏంటి? తెలుసుకుందాం.
జస్టిస్ రంజనా ప్రకాష్ దేశాయ్ భారత న్యాయరంగంలో అత్యంత గౌరవనీయమైన వ్యక్తిగా పేరు తెచ్చుకున్నారు. ఆమెకు విస్తృతమైన న్యాయ అనుభవం, న్యాయసేవలో చూపిన క్రమశిక్షణ, నిష్పాక్షికత ఈ నియామకానికి కారణమయ్యాయి. జస్టిస్ దేశాయ్ బొంబాయిలోని గవర్నమెంట్ లా కాలేజ్ నుంచి న్యాయశాస్త్రంలో పట్టా పొందారు. ఆ తర్వాత 1973 జూలై 30న న్యాయవాద వృత్తిలో అడుగుపెట్టారు. ప్రారంభ దశలో ఆమె బాంబే హైకోర్టు సీనియర్ న్యాయవాది జస్టిస్ ప్రతాప్ బార్ వద్ద జూనియర్గా పనిచేశారు. ఈ సమయంలోనే ఆమె అనేక సివిల్. క్రిమినల్ కేసులలో వాదించే అవకాశం పొందారు.
ఆమె తన తండ్రి శ్రీ ఎస్.జి. సమంత్, ప్రముఖ క్రిమినల్ న్యాయవాది, మార్గదర్శకత్వంలో కూడా పనిచేశారు. తండ్రి ప్రేరణతోనే ఆమె న్యాయరంగంలో అంకితభావంతో సేవలందించాలనే సంకల్పం ఏర్పరుచుకున్నారు. 1979లో జస్టిస్ దేశాయ్ గవర్నమెంట్ ప్లీడర్గా (Government Pleader) నియమితులయ్యారు
న్యాయరంగంలో ఆమె ప్రతిభ, క్రమశిక్షణ, సామర్థ్యాన్ని గుర్తించిన ప్రభుత్వం 1986లో ప్రివెంటివ్ డిటెన్షన్ (Preventive Detention) సంబంధిత వ్యవహారాలకు ప్రత్యేక పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్గా ఆమెను నియమించింది. తదుపరి దశలో, ఆమెను 1995 నవంబర్ 1న బొంబాయి హైకోర్టులో ప్రభుత్వ ప్లీడర్గా, అప్పిలేట్ సైడ్కి నియమించారు. కేవలం కొన్ని నెలల్లోనే, 1996 ఏప్రిల్ 15న ఆమెను బొంబాయి హైకోర్టు న్యాయమూర్తిగా పదోన్నతి చేశారు.
దీర్ఘకాల న్యాయ సేవల తర్వాత, జస్టిస్ రంజనా దేశాయ్ భారత న్యాయరంగంలో ఉన్నత శిఖరాన్ని అధిరోహించారు. 2011 సెప్టెంబర్ 13న, ఆమెను భారత సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తిగా నియమించారు. సుప్రీంకోర్టులో ఆమె చేసిన తీర్పులు, న్యాయపరమైన దృక్పథం, సామాజిక న్యాయంపై చూపిన కట్టుబాటు ఆకట్టుకుంది. ఆమె 2014 అక్టోబర్ 29న పదవీ విరమణ చేశారు. అయితే పదవీ విరమణ తర్వాత కూడా ఆమె సేవలు కొనసాగాయి. న్యాయ రంగం, సాంఘిక వ్యవస్థల సవరణ, చట్టపరమైన విధానాలపై ఆమె కీలకమైన సూచనలు చేస్తూ కొనసాగారు.
ఉత్తరాఖండ్ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన యూనిఫాం సివిల్ కోడ్ కమిటీకి ఆమె నాయకత్వం వహించారు. వివిధ మతాలు, సంప్రదాయాలు, సామాజిక వర్గాల న్యాయపరమైన సమన్వయాన్ని సాధించడానికి రూపొందించిన ఈ కమిటీ పని దేశవ్యాప్తంగా ప్రశంసలు అందుకుంది. ఆమె చూపిన నిష్పాక్షికత, లోతైన న్యాయ అవగాహన ఆ కమిటీ నివేదికకు బలాన్ని ఇచ్చాయి.
ఇప్పుడు ఆమెకు మరో కీలక బాధ్యత వచ్చింది. కేంద్ర ప్రభుత్వం నియమించిన 8వ వేతన సంఘానికి చైర్పర్సన్గా జస్టిస్ రంజనా ప్రకాష్ దేశాయ్ బాధ్యతలు స్వీకరించనున్నారు. ఈ కమిషన్ 18 నెలల్లోపు సిఫార్సులు సమర్పించాలి. కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్ల జీతాలు, భత్యాలు, పెన్షన్ పెంపులపై ఈ కమిషన్ సిఫార్సులు కీలకంగా మారబోతున్నాయి.
మొత్తం మీద, జస్టిస్ రంజనా దేశాయ్ నియామకం దేశవ్యాప్తంగా న్యాయరంగం, పరిపాలనా వ్యవస్థలో విశ్వసనీయతకు సంకేతంగా నిలిచింది. తన అనుభవం, నిష్పాక్షికత, ప్రజాప్రయోజనాల పట్ల కట్టుబాటు ద్వారా ఆమె ఈ కొత్త బాధ్యతను సమర్థవంతంగా నిర్వహిస్తారని ఆశిద్దాం.