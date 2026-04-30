Salil Arora: ఐపీఎల్ 2026లో సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ వరుస విజయాలతో దూసుకుపోతుంది. బుధవారం వాంఖడే వేదికగా ముంబై ఇండియన్స్తో జరిగిన మ్యాచ్లో 244 పరుగుల లక్ష్యాన్ని 18.4 ఓవర్లలో 4 వికెట్లు కోల్పోయి ఛేదించింది. ఈ మ్యాచ్లో సన్ రైజర్స్ నయా సంచలనం సలీల్ అరోరా ఆఖరిలో వేగంగా ఆడి హైదరాబాద్ విజయంలో తన వంతు పాత్ర పోషించాడు.
ఐపీఎల్ 2026లో సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్ జట్టుకు అదరగొట్టే ఆటగాడు సలీల్ అరోరా దొరికాడు. వేలంలో రూ. 1.5 కోట్లకు కొనుగోలు చేసినప్పుడు అనేక అనుమానాలు వ్యక్తమైన ఈ అన్క్యాప్డ్ వికెట్కీపర్ కమ్ బ్యాటర్.. ఇప్పుడు తన ప్రదర్శనతో అందరికీ సమాధానం ఇచ్చాడు. ముఖ్యంగా ముంబై ఇండియన్స్పై జరిగిన హై స్కోరింగ్ మ్యాచ్లో తన అద్భుత ఫినిషింగ్ ఇన్నింగ్స్తో జట్టుకు భారీ విజయాన్ని అందించాడు.
సీజన్ ప్రారంభంలో వరుసగా తక్కువ స్కోర్తో ఔట్ కావడం వల్ల సలీల్ అరోరాపై పలు విమర్శలు వచ్చాయి. అయితే ముంబై ఇండియన్స్తో జరిగిన 244 పరుగుల భారీ ఛేజ్లో ఈ యువ క్రికెటర్ తన సత్తా ఏంటో బయటపెట్టాడు. ఛేజింగ్లో 17వ ఓవర్లో నితీశ్ కుమార్ రెడ్డి ఔటైన తరువాత క్రీజులోకి వచ్చిన ఈ ఆటగాడు విధ్వంసకర ఇన్నింగ్స్తో చెలరేగాడు.
కేవలం 10 బంతుల్లో 2 ఫోర్లు, 3 సిక్సర్ల సాయంతో 30 పరుగులతో అజేయంగా నిలిచాడు. ముఖ్యంగా స్టార్ పేసర్ జస్ ప్రీత్ బుమ్రా బౌలింగ్లో అతడు కొట్టిన సిక్సర్ గురించి ఎంత చెప్పినా తక్కువే అవుతోంది. చివరి 18 బంతుల్లో 24 పరుగులు అవసరమైన సమయంలో అరోరా.. బుమ్రా బౌలింగ్ లో భారీ నో-లుక్ సిక్స్ కొట్టాడు. డీప్ స్క్వేర్ లెగ్ పైకి కొట్టి బంతి ఎక్కడికి వెళ్తుందో చూడకుండానే షాట్ పూర్తి చేశాడు సలీల్ అరోరా.
పంజాబ్లోని అమృత్సర్కు చెందిన సలీల్ అరోరా 2002 నవంబర్ 7న జన్మించాడు. అతడి తండ్రి రాకేష్ అరోరాకు ఓ చిన్న వ్యాపారం ఉంది. ఆయన కూడా ఓ మాజీ క్రికెటర్. ఆయన జిల్లా స్థాయిలో క్రికెట్ ఆడారు. అయితే.. కుటుంబ బాధ్యతల కారణంగా ఆయన మధ్యలోనే క్రికెట్ను వదిలి వ్యాపారంలోకి ప్రవేశించారు. అయినప్పటికీ ఆయనలోని క్రికెటర్ మాత్రం సజీవంగానే ఉన్నారు. అందుకే.. సలీల్ పుట్టినప్పుడు, తన కొడుకును ఒక క్రికెటర్గా చేయాలని నిర్ణయించుకున్నాడు.
23 ఏళ్ల సలీల్ తన తండ్రి కలను నెరవేరుస్తున్నాడు. గత సంవత్సరం సయ్యద్ ముస్తాక్ అలీ ట్రోఫీలో కేవలం 39 బంతుల్లోనే సెంచరీ చేసి సంచలనం సృష్టించడంతో సలీల్ తొలిసారిగా వెలుగులోకి వచ్చాడు. ఆ మ్యాచ్లో సలీల్ 45 బంతుల్లో 11 సిక్సర్లు, 9 ఫోర్లతో సహా 125 పరుగులు చేశాడు. ఈ క్రమంలో ఐపీఎల్ 2026లో సలీల్ను 30 లక్షల కనీస ధరతో వేలంలోకి రాగా.. చివరికి సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ రూ.1.50 కోట్లకు కొనుగోలు చేసింది.