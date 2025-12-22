Santa Claus: శాంటా క్లాజ్ ఎవరు? క్రిస్మస్ రోజు అందరికీ గిఫ్టులు ఎందుకు ఇస్తాడు? కారణం తెలుసా?

Who Is Santa Claus Gives Gifts On Christmas 2025: డిసెంబర్ 25వ తేదీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా క్రిస్మస్ సంబరాలు జరుపుకుంటారు. ఇక ఈ ఏడాది కూడా క్రిస్మస్ అతి త్వరలోనే రానుంది. అయితే క్రిస్మస్ అనగానే మనం మొదటగా చెప్పుకునేది శాంటా క్లాజ్. అతను పిల్లలకు బహుమతులు తెచ్చిస్తాడని నమ్మకం. ఈ నేపథ్యంలో చాలా మంది ఆరోజు బహుమతులు కూడా ఇచ్చి పుచ్చుకుంటారు. అయితే శాంటా క్లాజ్ ఎవరు? అతని చరిత్ర ఏమిటి? ప్రత్యేకంగా క్రిస్మస్ రోజు ఆయన బహుమతులు ఎందుకు ఇస్తాడు? ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.
శాంటా క్లాజ్పై విభిన్న కథనాలు ఉన్నాయి. ఆయన అసలు పేరు నికోలస్ నాలుగో శతాబ్దానికి చెందిన ఒక క్రిస్టియన్ పాస్టర్. అతను ఒక గొప్పింట్లో పుడతాడు కానీ, తల్లిదండ్రులు ఎవరూ లేక అనాథ అవుతాడు. ఆయన పుట్టింది ప్రస్తుతం టర్కీలోని మైరాలో ఉంది. దీంతో ఆయన పేదవారికి సహాయం చేయాలని అనుకుంటారు. అతను ఒక బిషప్. పేదలకు బహుమతులు ఇవ్వడం అంటే అతనికి ఎంతో ఇష్టం. అందుకే పేదలను చూస్తే వాళ్లకు తెలియకుండా రహస్యంగా బహుమతులు ఇస్తూ ఉంటాడు.
మనం శాంటా క్లాజ్ అని పిలిచే ఈ వ్యక్తికి అలా పేరు ఎలా వచ్చిందంటే అమెరికన్ డచ్లో అతని పేరు 'Sint Nikolas'. అతని పేరు శాంటా క్లాజ్గా మారిపోయింది. ఒకరోజు ఒక పేద వ్యక్తిని చూస్తాడు. అతనికి ముగ్గురు కుమార్తెలు ఉంటారు. వారికి వివాహం చేయలేక తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతూ ఉంటాడు. ఆ కటిక పేదరికంలో ఉన్న అతనికి ఈ శాంటా క్లాజ్ అనే నికోలస్ సహాయం చేద్దామని అనుకుంటాడు. ఎప్పుడు సాక్సులో గిఫ్టులు పెట్టి ఇవ్వడం శాంటాకు అలవాటు.
ఈ సందర్భంగా ఈ ఆ పేద వ్యక్తికి కూడా బంగారు నాణాలను సాక్స్ లో పెట్టి కిటికీలో నుంచి ఆయన ఇంట్లో వేసి వెళ్తాడు. అలా ఆయన చేసిన సహాయం వల్ల ఇంటి పెద్ద కుమార్తె వివాహం జరుగుతుంది. రెండుసార్లు అతని ఇంట్లో అలాగే డబ్బులు వేస్తూ ఉంటాడు. అలా ముగ్గురు అమ్మాయిల వివాహం జరిగిపోతుంది. అయితే ఆ పేద వ్యక్తి కూడా ఈ సహాయం చేసేది నికోలస్ అని గమనించాడు.
అలా అతి త్వరగా అందరికీ ఆ వార్త తెలిసిపోయింది. సీక్రెట్ గా గిఫ్ట్ ఇచ్చేది శాంటా అని ఆ ఊరు రానురాను ప్రపంచం మొత్తం తెలిసిపోయింది. అప్పటినుంచి చాలామందికి ఎంతో ఇష్టం జనాల్లో ఆదరణ పెరిగింది. క్రిస్మస్ రోజున ఆయన పిల్లలకు బహుమతులు ఇవ్వడం ఇతని 'ఫాదర్ క్రిస్మస్ ', ' ఓల్డ్ మ్యాన్ క్రిస్మస్' అని కూడా పిలుస్తారు.
ఇక ఈ శాంటా క్లాజ్ ఎప్పుడూ ఎరుపు, తెలుపు రంగు దుస్తులు ధరిస్తూ ఉంటాడు. ఆయన పిల్లలతో పాటు పెద్దలకు కూడా బహుమతులు ఇస్తూ ఉంటాడు. 'ఏ విజిట్ ఫ్రొం సెయింట్ నికోలస్' అనే కవిత్వంలో క్లేమెంట్ క్లార్క్ మోర్ తెల్లటి గడ్డంతో బొద్దుగా.. ఎర్రటి తెలుపు, రంగు దుస్తులు ధరించి ఉండే వ్యక్తి శాంటా క్లాజ్ అని రాసుకొచ్చారు.