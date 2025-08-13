Highest Net Worth Heroine: అందరికన్నా సౌత్ హీరోయిన్స్ లో ధనవంతురాలు ఈమె.. నయనతార, సమంత, రష్మిక కన్నా ఎక్కువ..

Star Heroine Net Worth :
ప్రస్తుతం స్టార్ హీరోయిన్ ఎవరు అంటే వెంటనే గుర్తొచ్చే పేర్లు.. నయనతార, సమంత , రష్మిక, సాయి పల్లవి.. కానీ మన సౌత్ హీరోయిన్స్ లో రిచెస్ట్ ఎవరు అంటే మాత్రం వీళ్ళ నలుగురిలో ఎవరు కాదు. మరి అందరికన్నా ఎక్కువ ఆస్తులు ఉన్న హీరోయిన్ ఎవరు అనే వివరాల్లోకి వెళితే..
సౌత్ ఇండియా హీరోయిన్స్ అనగానే.. ముందుగా గుర్తొచ్చే పేర్లు.. రష్మిక, నయనతార, సమంత, సాయి పల్లవి, అనుష్క.
ఎన్నో.. సంవత్సరాల నుంచి.. వీళ్ళే స్టార్ హీరోయిన్స్ గా కొనసాగుతున్నారు. అంతేకాదు.. వీళ్లే హైయెస్ట్ రెమ్యూనరేషన్ తీసుకునే హీరోయిన్స్ గా కూడా కొనసాగుతున్నారు.
ఈ క్రమంలో రిచెస్ట్ హీరోయిన్ ఎవరు అంటే అందరూ వీళ్ళల్లోనే ఒకరు అనుకుంటారు. కానీ అసలు విషయం ఏమిటి అంటే సౌత్ ఇండియా రిచెస్ట్ హీరోయిన్గా.. జ్యోతిక నిలిచింది.
రీసెంట్ సర్వే ప్రకారం జ్యోతికకు ఏకంగా.. రూ.331 కోట్లు ఆస్తి ఉంది. మరోపక్క జ్యోతిక భర్త సూర్య ఆస్తులు విలువ రూ.206 కోట్లు. దీంతో ఇద్దరి ఆస్తులు మొత్తం రూ.530 కోట్లు ఉన్నట్లు సమాచారం.
ప్రస్తుతం ఈ హీరోయిన్.. ఒక్కో సినిమాకు రూ.5 కోట్లు తీసుకుంటుంది. ఇక జ్యోతిక సినిమాలతో పాటు.. రియల్ ఎస్టేట్, వ్యాపారాల్లోనూ వీరు పెట్టుబడులు పెట్టారు. అలాగే జ్యోతిక కొన్ని బ్రాండ్లకు.. అంబాసిడర్ గా ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఈ నటి ముంబైలోని రూ.70 కోట్ల విలువైన విలాసవంతమైన ఇంట్లో ఉంటుంది. ఈ క్రమంలో జ్యోతిక ఆస్తుల వివరాలు నెట్టింట చర్చగా మారాయి.