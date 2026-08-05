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Rajamouli daughter in law: రాజమౌళి కోడలు ఎవరో తెలుసా.. జగపతిబాబు కుటుంబానికి ఆమెతో ఉన్న సంబంధం ఏమిటంటే?

Written ByVishnupriya
Published: Aug 05, 2026, 07:39 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 07:39 PM IST

Rajamouli daughter in law:దర్శకధీరుడు ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి భారతీయ సినిమాను ప్రపంచ స్థాయికి తీసుకెళ్లిన దర్శకుల్లో ఒకరు. ప్రస్తుతం ఆయన మహేష్ బాబుతో భారీ బడ్జెట్ చిత్రాన్ని తెరకెక్కిస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. రాజమౌళి విజయాల్లో ఆయన కుమారుడు ఎస్.ఎస్. కార్తికేయ కూడా ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా సినిమాల ప్రచారం, ప్రణాళికలు, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ప్రమోషన్ కార్యక్రమాల్లో కార్తికేయ చురుకుగా వ్యవహరిస్తుంటారు.

Pooja Prasad family background1/5

ఎస్ ఎస్ కార్తికేయ

రాజమౌళి కుమారుడు కార్తికేయ గురించి ప్రత్యేక పరిచయాలు అవసరం లేదు. ఆయన వ్యక్తిగత జీవితంపై కూడా అభిమానుల్లో ఆసక్తి ఉంటుంది. ఆయన భార్య పూజా ప్రసాద్ ప్రముఖ సినీ కుటుంబానికి చెందిన వ్యక్తి. ఆమె కుటుంబానికి తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమతో చాలా సంవత్సరాల అనుబంధం ఉంది. అందుకే పూజా ప్రసాద్ నేపథ్యం గురించి తెలిసినవారు ఆమెకు ఉన్న సినీ వారసత్వాన్ని ప్రస్తావిస్తుంటారు.  

Rajamouli daughter in law2/5

రాజమౌళి కోడలు

పూజా ప్రసాద్ తాత వి.బి. రాజేంద్ర ప్రసాద్ తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమలో ప్రముఖ నిర్మాతగా గుర్తింపు పొందారు. ఆయన నిర్మించిన అనేక చిత్రాలు అప్పట్లో మంచి విజయాలు సాధించాయి. పూజా ప్రసాద్ తండ్రి రాంప్రసాద్. అలాగే ప్రముఖ నటుడు జగపతి బాబు ఆమెకు పెద్దనాన్న అవుతారు. ఈ కారణంగా ఆమె చిన్నప్పటి నుంచే సినీ వాతావరణంలో పెరిగారు.  

SS Karthikeya3/5

పూజా ప్రసాద్ కుటుంబ నేపథ్యం

అయితే పూజా ప్రసాద్ తన కుటుంబ గుర్తింపుతో మాత్రమే కాకుండా, తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు సంపాదించుకున్నారు. సంగీతంపై ఆసక్తి ఉన్న ఆమె పలు భక్తి గీతాలను ఆలపించి మంచి ప్రశంసలు అందుకున్నారు. సోషల్ మీడియాలో కూడా ఆమెకు మంచి ఆదరణ ఉంది. ఆమె సరళమైన వ్యక్తిత్వం అభిమానులను ఆకట్టుకుంటుంది.ఎస్.ఎస్. కార్తికేయ, పూజా ప్రసాద్ వివాహం రాజస్థాన్‌లోని జైపూర్‌లో కుటుంబ సభ్యులు, సినీ ప్రముఖుల సమక్షంలో ఘనంగా జరిగింది. ఈ వేడుకకు తెలుగు సినీ పరిశ్రమకు చెందిన పలువురు ప్రముఖులు హాజరయ్యారు. వారి వివాహ ఫోటోలు, వీడియోలు అప్పట్లో సోషల్ మీడియాలో విస్తృతంగా వైరల్ అయ్యాయి.

SS Rajamouli4/5

జగపతి బాబు

పూజా ప్రసాద్ కుటుంబానికి రాజకీయ రంగంలో కూడా మంచి పరిచయాలు ఉన్నాయని చెబుతుంటారు. ఇటీవల కార్తికేయ, పూజా ప్రసాద్ కలిసి తిరుమలలో నారా లోకేష్‌ను కలిసిన సందర్భంగా తీసిన ఫోటోలు కూడా సోషల్ మీడియాలో చర్చనీయాంశంగా మారాయి. ఆ సమయంలో వారంతా సరదాగా మాట్లాడుకున్న క్షణాలు అభిమానులను ఆకట్టుకున్నాయి.  

Pooja Prasad5/5

వీబీ రాజేంద్ర ప్రసాద్

ఇలా సినీ వారసత్వం, సంగీతంపై ఆసక్తి, కుటుంబ విలువలు కలగలిసిన నేపథ్యంతో పూజా ప్రసాద్ ప్రత్యేక గుర్తింపు పొందారు. రాజమౌళి కుటుంబంలో కోడలిగా మాత్రమే కాకుండా, తన ప్రతిభతో కూడా ఆమె అభిమానుల మన్ననలు అందుకుంటున్నారు. అందుకే ఆమె గురించి తెలుసుకోవాలనే ఆసక్తి ప్రేక్షకుల్లో ఎప్పటికప్పుడు కనిపిస్తూనే ఉంది.

TAGS:
SS Rajamouli
Pooja prasad
SS Karthikeya
Rajamouli daughter in law
Pooja Prasad family background
Jagapathi Babu

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