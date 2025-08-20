English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Anushka Dupe: బాహుబలిలో అనుష్కకి డూప్‌గా చేసిన మరో హీరోయిన్.. నెట్టింట్లో ట్రెండ్ అవుతున్న ఫొటోలు.. స్వీటీ ఫ్యాన్స్ షాక్!

Baahubali Movie Anushka Dupe: సినిమాల్లో హీరోలకు డూప్‌‌‌‌‌లుగా యాక్ట్ చేయడం కామన్. నటించమంటే నటించగలరు గానీ కొన్ని కఠినమైన యాక్షన్ సన్నివేశాల్లో నటించడం అంటే హీరోయిన్లకు కష్టం.  ఇలాంటి కొన్ని సందర్భాల్లో  హీరోయిన్లకు కూడా డూప్ యాక్టర్స్ నటిస్తుంటారు. అయితే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎంతో గుర్తింపు పొందిన బాహుబలి సినిమాలో.. అనుష్క పాత్ర కోసం ఓ హీరోయిన్ డూప్‌గా నటించింది. మరి ఆ నటి ఎవరో ఇప్పుడు తెలుసుకుందామా..!
 
బాహుబలి సినిమా తెలుగు సినిమా పరిశ్రమను ప్రపంచ స్థాయిలో నిలబెట్టిన చిత్రం. రాజమౌళి దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఈ సినిమా రెండు భాగాలు కలిపి 1200 కోట్లకు పైగా వసూలు చేసింది. ఈ మూవీలో ప్రభాస్, రానా, అనుష్క, రమ్యకృష్ణ, తమన్నా వంటి నటులు అద్భుతంగా నటించారు. ముఖ్యంగా హీరోయిన్ అనుష్క దేవసేన పాత్రలో అద్భుతంగా నటించి అందరి మనసులు గెలిచింది.   

ఫస్ట్ పార్ట్‌లో బానిసగా సంకెళ్లతో బంధించబడి కష్టాలు అనుభవిస్తూ కొడుకు కోసం ఎదురుచూసే తల్లిగా.. సెకండ్ పార్ట్‌లో యువరాణిగా ఆమె నటన అందరినీ ఆకట్టుకుంది. ప్రభాస్‌తో కలిసి ఆమె చేసిన యాక్షన్ సన్నివేశాలు ప్రేక్షకులను ఎంతగానో ఆకర్షించాయి. కానీ కొన్ని యాక్షన్ సీన్స్‌లో అనుష్క స్థానంలో వేరే హీరోయిన్ నటించినట్లుగా తెలుస్తోంది.   

అనుష్కకి డూప్‌గా నటించిన ఆ నటి పేరు రుషిక రాజ్. ఆమె ఫేస్ కట్, హైట్, బాడీ లాంగ్వేజ్ సేమ్ టూ సేమ్ అనుష్కను పోలి ఉంటుంది. దూరం నుంచి చూస్తే ఆమెనే అనుష్క అనుకునేంత పోలికలు కూడా ఉన్నాయి. రుషిక రాజ్ 2021లో అశ్మీ అనే సినిమాలో నటించింది. అయితే ఆ సినిమా పెద్దగా హిట్ కాలేదు.   

బాహుబలి సెకండ్ పార్ట్‌లో బాణాలు సంధించే సన్నివేశాల్లోనూ.. ఫస్ట్ పార్ట్‌లో మాసిన చీరలో  ఉన్న పాత్రలోనూ నటించింది రుషిక రాజ్‌నే. అంతేకాకుండా బాహుబలిలో  బ్యాక్‌గ్రౌండ్ ఆర్టిస్ట్‌గానూ పనిచేసింది. ఈ విషయం ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారగా.. అనుష్క అభిమానులు మాత్రం దీన్ని డైజెస్ట్ చేసుకోలేకపోతున్నారు.   

ఇక అనుష్క ప్రస్తుతం ఘాటీ అనే సినిమాలో నటిస్తోంది. క్రిష్ దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న ఈ సినిమా సెప్టెంబర్ 5న విడుదల కానుంది. ఈ చిత్రంలో ఆమె మంచి పవర్‌ఫుల్ పాత్రలో కనిపించనుంది. అయితే ఈ సినిమా తర్వాత అనుష్క  మరే ఇతర సినిమాలకు ఒప్పుకోలేదు. దీంతో అనుష్క ఇక సినిమాలకు దూరంగా ఉంటుందనే పుకార్లు కూడా ఊపందుకున్నాయి. అయితే స్వీటీ మాత్రం దీనిపైఎలాంటి క్లారిటీ ఇవ్వలేదు.

