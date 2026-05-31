/Nehal Vadoliya: ఆ రాజస్థాన్ రాయల్స్ క్రికెటర్ నన్ను వేధించేవాడు.. విసుగొచ్చి బ్లాక్ చేశా! అతనికి విడాకులు అయ్యాయి: నటి

Neha Vadoliya Reveals Rajasthan Royals cricketer Message: రాజస్థాన్ రాయల్స్ టీమ్ ఆటగాడు తనకు మాటిమాటికీ మెసేజ్లు చేసేవాడని నటి, మోడల్ నెహల్ వదోలియా సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఆమె స్టేటస్లు చూసి 'హాట్.. బ్యూటిఫుల్' అంటూ మెసేజ్లు పంపిస్తూ ఉండేవారని, చివరికి విసుగు చెంది అతన్ని బ్లాక్ చేశానని ఆమె వివరించారు. అయితే అతనికి ఇప్పటికే విడాకులు అయ్యాయని కూడా ఆమె పేర్కొనడంతో, ఆ క్రికెటర్ ఎవరా? అని నెటిజన్లు గూగుల్లో తెగ సెర్చ్ చేస్తున్నారు. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
టీవీ, ఓటీటీ రంగంలో పేరున్న నేహాల్ వదోలియా తరచూ ఇంటర్వ్యూల ద్వారా వార్తల్లో నిలుస్తుంటారు. తాజాగా సునో ఇండియా పాడ్క్యాస్ట్ ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడుతూ, రాజస్థాన్ రాయల్స్ క్రికెటర్ తనకు తరచూ మెసేజ్లు చేస్తూనే ఉన్నాడని ఆమె ఆరోపించారు. ఆ క్రికెటర్కు ఇప్పటికే విడాకులు అయ్యాయని కూడా ఆమె హింట్ ఇచ్చారు.
ఆ మెసేజ్ల గురించి ఆమె మాట్లాడుతూ.. నేను ఇప్పటికీ ఆ మెసేజ్లను చూపించగలను. ఇప్పుడు కూడా అతనికి మెసేజ్ చేస్తే వెంటనే రిప్లై ఇస్తాడు.. కానీ నాకు అతనితో మాట్లాడాలని లేదు. నా స్టేటస్లు చూసి హాట్.. బ్యూటిఫుల్.. ప్రెట్టీ అని పంపిస్తుండేవాడు. నాకు మాట్లాడటం ఇష్టం లేదు అని చెప్పాను.
కొన్ని రోజులు ఆగి మళ్ళీ స్టేటస్లు చూస్తూ రిప్లైలు ఇస్తూనే ఉన్నాడు. దాంతో విసిగిపోయి అతన్ని బ్లాక్ చేశాను అని చెప్పారు. అదే సమయంలో నేహాల్ వదోలియా ఇండస్ట్రీలో కాస్టింగ్ కౌచ్ అంశాల గురించి కూడా ఆమె మాట్లాడారు.
ఇండస్ట్రీలోకి కొత్తగా వచ్చినప్పుడు అందరూ మోసం చేయడానికి ప్రయత్నిస్తారని, అయితే తాను కేవలం టీవీ రంగంలో మాత్రమే రాణించాలని అనుకుంటున్నానని, బాలీవుడ్ పట్ల తనకు ఎలాంటి ఆసక్తి లేదని ఆమె స్పష్టం చేశారు.
నేహాల్ వదోలియా రాజస్థాన్ రాయల్స్ క్రికెటర్ పేరు చెప్పగానే సోషల్ మీడియాలో చర్చ మొదలైంది. ఆ ప్లేయర్ ఎవరో తెలియక నెటిజన్లు తెగ సెర్చ్ చేస్తున్నారు. ఇక నేహాలు విషయానికి వస్తే 'తారక్ మెహతా కా ఉల్టా', 'ఛష్మా' వంటి సీరియల్స్తో ఆమె గుర్తింపు పొందారు.