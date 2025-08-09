English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Burj khalifa owner: దుబాయ్ సింబల్ అయిన బుర్జ్ ఖలీఫా హైట్ అందరికీ తెలుసు.. మరి ఈ బిల్డింగ్‌ను కట్టించిన ఓనర్ ఎవరో తెలుసా..?

Burj khalifa: వరల్డ్ లోనే హయ్యేస్ట్ బిల్డింగ్ బుర్జ్ ఖలీఫా గురించి స్పెషల్ ఇంట్రడక్షన్ అవసరం లేదు. అత్యంత ఖరీదైన అపార్ట్‌మెంట్ భవనాల్లో ఇది కూడా ఒకటి. అయితే అంతటి ప్రతిష్టాత్మక బిల్డింగ్ ని నిర్మించిన ఓనర్ ఎవరో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.. 
1 /5

ప్రపంచంలో అత్యంత ఎత్తైన భవనం బుర్జ్ ఖలీఫా గురించి చాలామంది వినే ఉంటారు. ఈ భవనం దుబాయ్‌లో ఉంది. దీనిని ఎమ్మార్ ప్రాపర్టీస్ అనే పెద్ద రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీ నిర్మించింది. 

2 /5

ఈ కంపెనీని స్థాపించిన వ్యక్తి మహమ్మద్ అలబ్బర్.  ఈయనే బుర్జ్ ఖలీఫాకు అసలు యజమాని. ఈ భవనం చాలా ఖరీదైన అపార్ట్‌మెంట్లు కలిగి ఉంది. ఇందులో ఒక సింగిల్ బెడ్ రూమ్ అద్దె ఏడాదికి 150000 దిర్హామ్స్ నుంచి 180000 దిర్హామ్‌లు అంటే భారతీయ కరెన్సీలో సుమారు 42 లక్షల రూపాయలు ఉంటుంది. 

3 /5

బుర్జ్ ఖలీఫా ఎత్తు 829.8 మీటర్లు. దీనిలో 163 అంతస్తులు ఉన్నాయి. 2004లో నిర్మాణం మొదలై 2010లో పూర్తయింది. ఈ భవనంలో 304 హోటల్ గదులు, 900 ఖరీదైన అపార్ట్‌మెంట్లు ఉన్నాయి. 

4 /5

95 కిలోమీటర్ల దూరం నుంచి కూడా ఈ భవనం కనిపిస్తుంది. ఈ భవనం బయటి భాగాన్ని శుభ్రం చేయడానికి మూడు నెలల సమయం పడుతుంది.   

5 /5

ఎమ్మార్ ప్రాపర్టీస్ బుర్జ్ ఖలీఫాతో పాటు దుబాయ్ మాల్, దుబాయ్ ఫౌంటెన్ వంటి పెద్ద ప్రాజెక్టులను కూడా నిర్మించింది.  

