Burj khalifa: వరల్డ్ లోనే హయ్యేస్ట్ బిల్డింగ్ బుర్జ్ ఖలీఫా గురించి స్పెషల్ ఇంట్రడక్షన్ అవసరం లేదు. అత్యంత ఖరీదైన అపార్ట్మెంట్ భవనాల్లో ఇది కూడా ఒకటి. అయితే అంతటి ప్రతిష్టాత్మక బిల్డింగ్ ని నిర్మించిన ఓనర్ ఎవరో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
ప్రపంచంలో అత్యంత ఎత్తైన భవనం బుర్జ్ ఖలీఫా గురించి చాలామంది వినే ఉంటారు. ఈ భవనం దుబాయ్లో ఉంది. దీనిని ఎమ్మార్ ప్రాపర్టీస్ అనే పెద్ద రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీ నిర్మించింది.
ఈ కంపెనీని స్థాపించిన వ్యక్తి మహమ్మద్ అలబ్బర్. ఈయనే బుర్జ్ ఖలీఫాకు అసలు యజమాని. ఈ భవనం చాలా ఖరీదైన అపార్ట్మెంట్లు కలిగి ఉంది. ఇందులో ఒక సింగిల్ బెడ్ రూమ్ అద్దె ఏడాదికి 150000 దిర్హామ్స్ నుంచి 180000 దిర్హామ్లు అంటే భారతీయ కరెన్సీలో సుమారు 42 లక్షల రూపాయలు ఉంటుంది.
బుర్జ్ ఖలీఫా ఎత్తు 829.8 మీటర్లు. దీనిలో 163 అంతస్తులు ఉన్నాయి. 2004లో నిర్మాణం మొదలై 2010లో పూర్తయింది. ఈ భవనంలో 304 హోటల్ గదులు, 900 ఖరీదైన అపార్ట్మెంట్లు ఉన్నాయి.
95 కిలోమీటర్ల దూరం నుంచి కూడా ఈ భవనం కనిపిస్తుంది. ఈ భవనం బయటి భాగాన్ని శుభ్రం చేయడానికి మూడు నెలల సమయం పడుతుంది.
ఎమ్మార్ ప్రాపర్టీస్ బుర్జ్ ఖలీఫాతో పాటు దుబాయ్ మాల్, దుబాయ్ ఫౌంటెన్ వంటి పెద్ద ప్రాజెక్టులను కూడా నిర్మించింది.