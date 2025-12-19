Who is Usman Hadi: బంగ్లాదేశ్‌ విప్లవవీరుడు.. హసినాకు యాంటి.. అతడి హత్య తర్వాత ఆ దేశం ఎంతలా రగిలిపోతుందంటే?

Who is Usman Hadi: ఉస్మాన్ హాది మరణాన్ని ఆయన మద్దతుదారులు కేవలం ఒక హత్యగా చూడడంలేదు. అది ఒక ఉద్యమంపై దాడిగా ఆయన అనుచరులు భావిస్తున్నారు. అందుకే ఢాకాలోని షాహ్బాగ్ ప్రాంతంలో వేలాది మంది రోడ్లపైకి వచ్చారు. ప్లకార్డులతో నినాదాలు చేస్తున్న సమయంలో నిరసనలు హింసాత్మకంగా మారాయి. దేశంలోని అతిపెద్ద పత్రిక ప్రోథమ్ అలో కార్యాలయం ధ్వంసమైంది. డైలీ స్టార్ భవనం ముట్టడికి గురైంది. ఉద్యోగులు లోపలే చిక్కుకుపోయారన్న వార్తలు కూడా వచ్చాయి. ఇంతకీ ఎవరీ హాది? అతని హత్య అనంతరం ఆ దేశం ఎందుకంత రగిలిపోతోంది? హాది.. బంగ్లాదేశ్ విప్లవ వీరుడా? పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
బంగ్లాదేశ్లో 2024 విద్యార్థి ఉద్యమానికి కీలక నాయకుడిగా గుర్తింపు పొందిన షరీఫ్ ఉస్మాన్ హది గురువారం సింగపూర్లో చికిత్స పొందుతూ మరణించారు. ఇటీవల ఆయనపై జరిగిన కాల్పుల్లో తీవ్రంగా గాయపడిన హది.. కొన్ని రోజులుగా ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు. ఆయన మరణంతో బంగ్లాదేశ్ ఒక్కసారిగా రగిలిపోయింది. అల్లర్లు మొదలయ్యాయి. పలు నగరాల్లో హింసాత్మక ఘటనలు చోటుచేసుకున్నాయి. దీంతో పరిస్థితి మరింత ఆందోళనకరంగా మారింది.
డిసెంబర్ 12న ఢాకా నగరంలోని పాల్టన్ ప్రాంతం.. కల్వర్ట్ రోడ్డులో షరీఫ్ ఉస్మాన్ హది బ్యాటరీతో నడిచే ఆటో రిక్షాలో ప్రయాణిస్తుండగా గుర్తుతెలియని దుండగులు ఆయనపై కాల్పులు జరిపారు. ఈ దాడిలో హది తలపై తీవ్ర గాయాలు కావడంతో వెంటనే ఆయనను ఢాకా మెడికల్ కాలేజ్ ఆసుపత్రికి తరలించారు. పరిస్థితి విషమించడంతో తరువాత ఎవర్కేర్ ఆసుపత్రికి మార్చారు. అక్కడ కూడా ఆరోగ్యం మెరుగుపడకపోవడంతో మెరుగైన వైద్యం కోసం ఆయనను సింగపూర్కు తరలించారు. అయితే అక్కడ చికిత్స పొందుతూ గురువారం ఆయన తుదిశ్వాస విడిచారు.
సింగపూర్ విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ విడుదల చేసిన అధికారిక ప్రకటనలో.. కాల్పుల ఘటనలో కలిగిన గాయాల కారణంగానే షరీఫ్ ఉస్మాన్ హది మరణించినట్లు ధృవీకరించింది. ప్రస్తుతం ఆయన మృతదేహాన్ని సింగపూర్ నుంచి ఢాకాకు తరలించే ప్రక్రియ కొనసాగుతోంది.
షరీఫ్ ఉస్మాన్ హది ఎవరు? షరీఫ్ ఉస్మాన్ హది బంగ్లాదేశ్లో జూలై 2024లో జరిగిన భారీ విద్యార్థి ఉద్యమం, తిరుగుబాటుకు ప్రముఖ నాయకుడిగా వెలుగులోకి వచ్చారు. ఆయన హసీనా వ్యతిరేక ఉద్యమానికి కేంద్రంగా ఉన్న ఇంక్విలాబ్ మంచ్ కు ప్రతినిధిగా వ్యవహరించారు. జూలై తిరుగుబాటు సమయంలో ఇంక్విలాబ్ మంచ్ దేశవ్యాప్తంగా కీలక పాత్ర పోషించింది. ఈ ఉద్యమమే చివరికి షేక్ హసీనాను అధికారంలో నుంచి తప్పించేందుకు దోహదపడినట్లు విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.
రాబోయే ఫిబ్రవరిలో జరగనున్న పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో షరీఫ్ ఉస్మాన్ హది అభ్యర్థిగా బరిలోకి దిగనున్నారు. ఢాకా-8 నియోజకవర్గం నుంచి స్వతంత్ర అభ్యర్థిగా ప్రచారం చేస్తుండగానే ఆయనపై దాడి జరిగింది.
ముహమ్మద్ యూనస్ స్పందన దేశాన్ని ఉద్దేశించి బంగ్లాదేశ్ ప్రధాన సలహాదారు ముహమ్మద్ యూనస్ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతిని వ్యక్తం చేశారు. ఈ రోజు నేను దేశ ప్రజలకు చాలా బాధాకరమైన వార్తను తెలియజేస్తున్నాను. జూలై తిరుగుబాటులో నిర్భయంగా ముందుండి పోరాడిన యోధుడు, ఇంక్విలాబ్ మంచ్ ప్రతినిధి షరీఫ్ ఉస్మాన్ హది ఇక మన మధ్య లేరని. ఆయన అన్నారు.
హది మృతికి సంతాపంగా దేశవ్యాప్తంగా రాష్ట్ర సంతాప దినాన్ని ప్రకటించిన యూనస్, కాల్పుల ఘటనకు బాధ్యులైన నిందితులను త్వరగా పట్టుకుని కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హామీ ఇచ్చారు. అలాగే ప్రజలు సంయమనం పాటించాలని ఆయన విజ్ఞప్తి చేశారు.
హది ఓడిపోయిన శక్తులకు, ఫాసిస్ట్ ఉగ్రవాద శక్తులకు శత్రువు. ఈ దాడి వెనుక ప్రజాస్వామ్య వ్యతిరేక శక్తుల పాత్ర ఉండే అవకాశం ఉంది అంటూ పదవీచ్యుతురాలైన మాజీ ప్రధాని షేక్ హసీనా నేతృత్వంలోని, ప్రస్తుతం రద్దయిన అవామీ లీగ్పై యూనస్ తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. కాగా షరీఫ్ ఉస్మాన్ హది మరణం బంగ్లాదేశ్ రాజకీయాల్లో కొత్త మలుపు తిప్పే అవకాశముందని పరిశీలకులు భావిస్తున్నారు.