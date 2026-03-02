Khamenei: ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ ఖమేని ఎవరు? ఆయన మరణంతో కొందరు ముస్లింలు మాత్రమే ఎందుకు బాధపడుతున్నారు?

Iran Supreme Leader
ఇరాన్ దేశానికి చాలా సంవత్సరాల పాటు సుప్రీం లీడర్గా ఉన్న వ్యక్తి అయాతొల్లా అలీ ఖమేని. ఆయనను కేవలం రాజకీయ నాయకుడిగా మాత్రమే కాదు, ఆధ్యాత్మిక నాయకుడిగా కూడా భావించేవారు. ఇరాన్లో సుప్రీం లీడర్ పదవి అత్యంత శక్తివంతమైనది. దేశ రాజకీయాలు, రక్షణ, విదేశాంగ విధానాలపై ఆయనకు పెద్ద ప్రభావం ఉంటుంది.
ఖమేని తనను మహమ్మద్ ప్రవక్త వారసుడిగా చెప్పుకునేవారు. ఆయనను “సయ్యద్” అని పిలుస్తారు. ముస్లిం సంప్రదాయం ప్రకారం మహమ్మద్ ప్రవక్త కుమార్తె ఫాతిమా వంశానికి చెందిన వారిని సయ్యద్ అంటారు. షియా మతగురువులలో ప్రవక్త వంశానికి చెందిన వారు నల్లటి టర్బన్ ధరిస్తారు. ఖమేని ఎప్పుడూ నల్లటి టర్బన్ ధరించేవారు. ఇది ఆయన ప్రవక్త వంశానికి చెందినవారనే సంకేతంగా భావించేవారు.
ప్రపంచ ముస్లింలలో రెండు ప్రధాన వర్గాలు ఉన్నాయి – సున్నీ మరియు షియా. ప్రపంచ ముస్లింలలో సుమారు 85 నుంచి 90 శాతం మంది సున్నీలు. మిగతా 10 నుంచి 15 శాతం మంది షియాలు. ఖమేని షియా వర్గానికి చెందినవారు. అందుకే ఆయన మరణంతో ప్రధానంగా షియా ముస్లింలు ఎక్కువగా బాధపడే అవకాశం ఉంది.
సున్నీ దేశాలు ప్రధానంగా సౌదీ అరేబియా వంటి దేశాలు. వీటికి ఆర్థికంగా, రాజకీయంగా బలమైన స్థానం ఉంది. షియా వర్గానికి ఇరాన్ ఒక ప్రధాన కేంద్రం. ఇరాక్, లెబనాన్, సిరియా వంటి ప్రాంతాల్లో కూడా షియా ప్రభావం ఉంది.
ఖమేని జీవితం మొత్తం ఇరాన్ను బలపరచడంపైనే దృష్టి పెట్టింది. ఆయన్ను అనుసరించే వారు ఆయనను దైవ నిర్ణయాలు తీసుకునే నాయకుడిగా గౌరవించేవారు. అయితే సున్నీ దేశాలు, ఇరాన్ ప్రభావాన్ని ఇష్టపడేవి కావు.
అందుకే ఖమేని మరణం ముస్లిం ప్రపంచంలో ఒక పెద్ద మార్పుకు కారణం కావొచ్చు. కొందరికి ఇది బాధాకరమైతే, మరికొందరికి ఇది రాజకీయంగా కొత్త అవకాశాల ప్రారంభంగా కనిపిస్తోంది.