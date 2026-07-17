/Rekha Net Worth: భర్త లేరు, పిల్లలు లేరు.. రేఖ వేలకోట్ల ఆస్తి ఎవరికి దక్కనుంది?

Rekha Net Worth:బాలీవుడ్లో చిరస్థాయిగా గుర్తింపు తెచ్చుకున్న ప్రముఖ నటి రేఖ గురించి మరోసారి చర్చ జరుగుతోంది. దాదాపు ఆరు దశాబ్దాలుగా సినీ రంగంలో తనకంటూ ప్రత్యేక స్థానం సంపాదించుకున్న ఆమె, ఇప్పటికీ అభిమానులను ఆకట్టుకుంటూనే ఉన్నారు. ఇటీవల ఆమె ఆస్తులు, వాటికి భవిష్యత్లో వారసులు ఎవరు అనే అంశం ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తోంది.
రేఖ అసలు పేరు భానురేఖ గణేశన్. ఆమె 1954 అక్టోబర్ 10న చెన్నైలో జన్మించారు. ప్రముఖ నటుడు జెమినీ గణేశన్, నటి పుష్పవల్లి కుమార్తె అయిన రేఖ చిన్నప్పటి నుంచే సినిమాల వైపు అడుగుపెట్టారు. బాలనటిగా కెరీర్ ప్రారంభించిన ఆమె, తర్వాత దక్షిణాది చిత్రాల్లో నటించి, అనంతరం హిందీ చిత్రసీమలో హీరోయిన్గా అవకాశాలు అందుకున్నారు. 111111111111111111111111111111
బాలీవుడ్లో అడుగుపెట్టిన తొలి రోజుల్లో ఆమెకు ఎన్నో సవాళ్లు ఎదురయ్యాయి. రూపం, భాష వంటి విషయాలపై విమర్శలు ఎదురైనా, వాటిని ధైర్యంగా ఎదుర్కొన్నారు. హిందీ నేర్చుకోవడం, ఫిట్నెస్పై దృష్టి పెట్టడం, నటనలో మెరుగులు దిద్దుకోవడం ద్వారా అగ్ర కథానాయికగా ఎదిగారు. అనేక విజయవంతమైన చిత్రాలతో కోట్లాది అభిమానులను సంపాదించారు.
సినీ జీవితంలో విజయాలు సాధించినప్పటికీ, వ్యక్తిగత జీవితంలో మాత్రం ఎన్నో ఒడిదుడుకులు ఎదుర్కొన్నారు. 1990లో వ్యాపారవేత్త ముఖేష్ అగర్వాల్ను వివాహం చేసుకున్నారు. అయితే పెళ్లైన కొద్ది నెలలకే ఆయన మరణించడంతో రేఖ తీవ్ర విషాదంలోకి వెళ్లారు. ఆ తర్వాత ఆమె మళ్లీ వివాహం చేసుకోకుండా ఒంటరిగానే జీవిస్తున్నారు.
రేఖ తన కెరీర్లో 200కు పైగా చిత్రాల్లో నటించారు. సినిమాలతో పాటు పెట్టుబడులు, స్థిరాస్తులు, ఇతర ఆర్థిక వనరుల ద్వారా ఆమె భారీ సంపదను కూడబెట్టినట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది. వివిధ మీడియా కథనాల ప్రకారం ఆమె ఆస్తుల విలువ సుమారు రూ.1000 కోట్ల వరకు ఉండొచ్చని చెబుతున్నారు. అయితే దీనిపై అధికారిక సమాచారం మాత్రం అందుబాటులో లేదు.
రేఖకు పిల్లలు లేదా ప్రత్యక్ష వారసులు లేరు. అందుకే ఆమె ఆస్తి భవిష్యత్లో ఎవరికి చెందుతుందనే ప్రశ్న తరచూ వినిపిస్తోంది. బాలీవుడ్ వర్గాల్లో వస్తున్న వార్తల ప్రకారం, ఆమె నిర్వహిస్తున్న సేవా సంస్థకు ఎక్కువ భాగం ఆస్తిని కేటాయించే ఆలోచనలో ఉన్నారని అంటున్నారు. అలాగే చాలా కాలంగా ఆమెతో కలిసి పనిచేస్తున్న సన్నిహితురాలు ఫర్జానాకు కూడా కొంత భాగం ఇచ్చే అవకాశం ఉందని కొన్ని కథనాలు పేర్కొంటున్నాయి.అయితే ఈ వివరాలపై రేఖ స్వయంగా ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన చేయలేదు. అందువల్ల ప్రస్తుతం ప్రచారంలో ఉన్న సమాచారం మీడియా కథనాల ఆధారంగానే పరిగణించాలి.