Star Actress: అతని కోసమే పెళ్లి చేసుకోలేదు.. 52 ఏళ్ల స్టార్ హీరోయిన్ కీలక వ్యాఖ్యలు…

Star Herione
ప్రస్తుతం హీరోయిన్స్ మూడు పదుల వయసు వస్తే చాలు పెళ్లి చేసుకుని సెటిల్ అయిపోతున్నారు. పెళ్లి చేసుకొని పిల్లలను కన్న తర్వాత కూడా ఇప్పటికి సినిమాల్లో నటిస్తూ ఆకట్టుకుంటున్నారు. ఈ తరం వారు ఎలా ఉండగా అప్పటి తరం ఒక స్టార్ హీరోయిన్ మాత్రం ఇప్పటికి పెళ్లి చేసుకోకపోవడం గమనర్హం..
ప్రస్తుతం కొంతమంది హీరోయిన్లు మూడు పదుల వయసు రాగానే పెళ్లి చేసుకుని సెటిలై ఆ తర్వాత సినిమాలు మొదలు పెడుతున్నారు. ఈ క్రమంలో అలనాటి ఒక స్టార్ హీరోయిన్ మాత్రం ఇప్పటికీ పెళ్లి చేసుకోలేదు.
తమిళంలో ఎన్నో సూపర్ హిట్ సినిమాలలో నటించిన హీరోయిన్ సితార. నరసింహాలో రజినీకాంత్ చెల్లెలుగా కూడా నటించి తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకుంది.
ఇక సౌత్ ఇండియాలో చాలా రోజుల పార్టీ స్టార్ నటిగా కొనసాగిన ఆమెకు ప్రస్తుతం 502 ఏళ్ల వయస్సు. కానీ ఇప్పటికీ కూడా ఆమె పెళ్లి చేసుకోలేదు.
ఇక ఇదే విషయం గురించి కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడుతూ..” నాకు మా నాన్న అంటే చాలా ఇష్టం.. మా తల్లిదండ్రులని వదులుకోవాలి అని చెప్పే అప్పట్లో పెళ్లి చేసుకోలేదు. ఇక మా నాన్న చనిపోయిన తర్వాత అసలు పెళ్లి గురించి ఆలోచన రాలేదు.” అని చెప్పకు వచ్చింది
ఇక ఈ హీరోయిన్ అప్పట్లో ఒక స్టార్ హీరోతో ప్రేమలో ఉంది అన్న వార్త కూడా తెగ వినిపించింది. అంతేకాదు తమిళ నటుడు మురళి కూడా మంచి స్నేహితుడు. ఆయన గురించి ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడుతూ..” నా స్నేహితుడు మురళి మరణం తర్వాత ఒంటరిగా మిగిలి పోయాను ,” అని తెలిపారు. ఇక ఈ రెండు సంఘటనల వల్లనే తను పెళ్లికి దూరమయ్యా.. మరోపక్క తన సినిమాల బిజీ షెడ్యూల్ వల్ల కూడా పెళ్లి వాయిదా వేస్తూ వచ్చినట్లు తెలిపారు సితార.