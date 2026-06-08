Prabhas Fauzi:భారతీయ సినీ పరిశ్రమలో ప్రస్తుతం అత్యంత భారీ క్రేజ్ ఉన్న హీరోల్లో ప్రభాస్ ఒకరు. ఆయన కొత్త సినిమా ప్రకటించినా, పోస్టర్ విడుదల చేసినా, టీజర్ వచ్చినా అభిమానుల్లో విపరీతమైన ఆసక్తి కనిపిస్తుంది. దేశవ్యాప్తంగా ఆయన సినిమాలకు ప్రత్యేకమైన ఫాలోయింగ్ ఉంది. అయితే ఈ క్రేజ్కు మరో వైపు కూడా ఉంది.
నాణానికి రెండు వైపులున్నట్లే ప్రభాస్ సినిమాలకు కూడా రెండు రకాల స్పందనలు వస్తుంటాయి. ఒకవైపు ఆయన సినిమాలపై భారీ అంచనాలు ఏర్పడతాయి. మరోవైపు చిన్న అప్డేట్ ఆలస్యమైనా, సినిమా గురించి సమాచారం రాకపోయినా సోషల్ మీడియాలో చర్చలు మొదలవుతాయి.ప్రస్తుతం ప్రభాస్ చేతిలో పలు భారీ ప్రాజెక్టులు ఉన్నాయి. వాటిలో అభిమానులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న సినిమా ఫౌజీ. దర్శకుడు హను రాఘవపూడి తెరకెక్కిస్తున్న ఈ పీరియాడిక్ డ్రామాపై ఇప్పటికే మంచి అంచనాలు ఉన్నాయి. సినిమా ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి ఆసక్తి పెరుగుతూనే ఉంది.
అయితే గత కొన్ని నెలలుగా ఫౌజీ టీమ్ నుంచి పెద్దగా అప్డేట్లు రాలేదు. దీంతో అభిమానులు సోషల్ మీడియాలో తమ అసంతృప్తిని వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా #GiveUsFauziUpdateASAP అనే హ్యాష్ట్యాగ్ ట్రెండ్ అవుతోంది. సినిమా రిలీజ్ డేట్ ఎప్పుడు ప్రకటిస్తారు? కొత్త పోస్టర్ లేదా టీజర్ ఎప్పుడు వస్తుంది? అనే ప్రశ్నలు అభిమానుల నుంచి వస్తున్నాయి.
ఇది ప్రభాస్కు ఉన్న ప్రత్యేక స్థాయిని మరోసారి చూపిస్తోంది. సాధారణంగా ఇతర హీరోల సినిమాలకు ఇంత స్థాయిలో ప్రతి చిన్న విషయంపై చర్చ జరగదు. కానీ ప్రభాస్ సినిమా విషయంలో మాత్రం పరిస్థితి భిన్నంగా ఉంటుంది. ఒక మంచి అప్డేట్ వస్తే అది దేశవ్యాప్తంగా వైరల్ అవుతుంది. అదే కొంతకాలం నిశ్శబ్దం ఉంటే వెంటనే చర్చలు, విమర్శలు మొదలవుతాయి.
ఇప్పటికే ఫౌజీ షూటింగ్లో పెద్ద భాగం పూర్తయిందని వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. స్వాతంత్ర్యానికి ముందు కాలం నేపథ్యంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రంలో ప్రభాస్ సైనికుడి పాత్రలో కనిపించనున్నట్లు సమాచారం. పాన్ ఇండియా స్థాయిలో విడుదల కానున్న ఈ సినిమా కోసం అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.
ప్రస్తుతం ఫౌజీ చుట్టూ జరుగుతున్న చర్చలు ఒక విషయాన్ని స్పష్టంగా చెబుతున్నాయి. ప్రభాస్ సినిమాలకు ఎంత ప్రేమ లభిస్తుందో, అంతే స్థాయిలో పరిశీలన కూడా ఉంటుంది. అందుకే ప్రభాస్ సినిమా అంటే ప్రతిసారీ ఒక పెద్ద చర్చగా మారుతోంది.