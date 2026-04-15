Rail Coach: రైలు బోగీలపై ఈ పసుపు, నీలం గీతలు ఎందుకుంటాయో తెలుసా? అసలు రహస్యం ఇదే!

What Does Yellow And Blue Lines Means: మన దేశంలో భారతీయ రైల్వే నెట్వర్క్ అత్యంత పెద్ద రవాణా వ్యవస్థ. ఆసియాలోనే నాలుగో అతిపెద్ద రవాణా వ్యవస్థగా పేరుగాంచింది. ప్రతి రోజు కొన్ని మిలియన్ల మంది ప్రయాణికులు రైల్వే ప్రయాణం చేస్తూ ఉంటారు. దేశవ్యాప్తంగా కొన్ని వేల రైల్లు రైల్వే ప్రయాణం చేస్తూ ఉంటారు. అయితే మీరు ఎప్పుడైనా రైల్వే కోచ్లపై పసుపు, ఎరుపు రంగులో ఉండే లైన్స్ కనిపించడం చూశారా? ఆ గీతల అర్థం ఏంటో తెలుసా?
భారతీయ రైల్వే ప్లాట్ ఫారం మీద నిలబడినప్పుడు ఆగి ఉన్న రైలు కోచ్లపై పసుపు, నీలం, ఎరుపు, ఆకుపచ్చ రంగులో ఉన్న లైన్స్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఈ స్ట్రిప్స్ అర్థమెంటో తెలుసా? ఇది కమ్యూనికేషన్ వ్యవస్థ, కోడ్ లాంగ్వేజ్. ఇది ఎంతోమంది ప్రయాణికులకు ఉపయోగకరం.
ఎక్కువమంది రైల్వే ప్లాట్ఫారమ్స్ పై ఉన్నప్పుడు మన కోచ్ గుర్తించడానికి కాస్త ఇబ్బంది ఉంటుంది. ఉన్న సమయంలో ఈ స్ట్రిప్స్ ఆధారంగా కూడా మీ రైలు బోగిని గుర్తించవచ్చు. ఎల్లో స్ట్రిప్స్ అంటే రిజర్వ్ చేసిన భోగి. ఇది కేవలం దివ్యాంగులు మెడికల్ స్టాఫ్ కోసమే అని అర్థం.
బ్లూ స్ట్రిప్స్ అర్థం ఇది సెకండ్ క్లాస్ కోచ్ రిజర్వేషన్ చేసుకున్నది. జనరల్ రిజర్వేషన్ కి ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది. గుర్తించగలిగడానికి ఈ స్ట్రిప్స్ పెట్టారు.
తెలుపు రంగులో ఉండే స్ట్రిప్స్ జనరల్ కోచ్ అని అర్థం. ఆకుపచ్చ రంగులో ఉండే స్ట్రిప్స్ లేడీస్ కోచ్ అని అర్థం. వారి సులభతర ప్రయాణం, భద్రత కోసం ఇవి ఏర్పాటు చేశారు. ఇక ఎరుపు రంగులో ఉండే ప్రీమియం క్లాస్ స్ట్రిప్స్ ఏసీ, ఫస్ట్ క్లాస్, ఎగ్జిక్యూటివ్ క్లాస్ కోచ్ అని అర్థం.
ఈ రైల్వే స్ట్రిప్స్ ప్రత్యేక అర్థం ఉందని ఇప్పుడు తెలుసుకున్నారా? ప్రయాణికుల్లో కన్ఫ్యూషన్ తగ్గించడానికి హడావిడిగా బోర్డింగ్ చేసే సమయంలో మరింత మెరుగైన సేవలు అందించడానికి ఈ స్ట్రిప్స్ కోచ్లపై ఏర్పాటు చేశారు. మీరు ఈసారి రైల్వే ప్రయాణం చేసినప్పుడు గమనించండి.