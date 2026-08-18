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రేపు బ్యాంకులు బంద్‌.. ఆగష్టు 19న ఎందుకు మూసి వేస్తున్నారు తెలుసా?

Written ByRenuka Godugu
Published: Aug 18, 2026, 11:57 AM IST|Updated: Aug 18, 2026, 11:57 AM IST

దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న బ్యాంకులు సాధారణంగా ఆర్‌బీఐ గైడ్‌లైన్స్‌ ప్రకారం బంద్‌ ఉంటాయి. ఇవి కాకుండా ప్రతి ఆదివారం, రెండో, నాలుగో శనివారాలు కూడా బ్యాంకులు బంద్‌ ఉంటాయి. అయితే, ఇవి కాకుండా స్థానిక పండుగలు, ప్రత్యేక రోజులలో కూడా ఈ బ్యాంకులలో ఆయా ప్రాంతాల్లో బంద్‌ ఉంటాయి. అయితే, రేపు ఆగష్టు 19వ తేదీ గురువారం కూడా బ్యాంకులు మూసి ఉంటున్నాయి. అవి ఎక్కడ? ఎందుకు? ఆ పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
 

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బ్యాంక్ సెలవు

మీకు బ్యాంకులో ఏవైనా పనులు ఉంటే ముందుగానే పూర్తి చేసుకోండి. శ్రావణ మాసం సందర్భంగా వరలక్ష్మీ వ్రతం, నాలుగో శనివారంతోపాటు ఆదివారం కూడా రానుంది. ఈ నేపథ్యంలో బ్యాంకులు మూసి ఉంటాయి. ఇది కాకుండా రేపు ఆగష్టు 19వ తేదీ కూడా బ్యాంకులు బంద్‌ ఉంటున్నాయి.  

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రేపు బ్యాంకులు బంద్ 2026

అయితే, ఏ రాష్ట్రంలో రేపు బ్యాంకులు బంద్‌ ఉంటాయి? ఎందుకంటే రేపు మహారాజ్‌ బీర్‌ బిక్రమ్‌ కిషోర్‌ మాణిక్య బహదూర్‌  జయంతి సందర్భంగా త్రిపురలో గురువారం బ్యాంకులు బంద్‌ ఉండనున్నాయి.  

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త్రిపుర బ్యాంకుల బంద్

మహారాజ్‌ బీర్‌ బిక్రమ్‌ రాజ్‌ త్రిపురకు చెందిన రాజు. ఆయన 1908 ఆగష్టు 19వ తేదీ జన్మించారు. త్రిపురను అభివృద్ధి చెందిన రాష్ట్రంగా తీర్చిదిద్దడంలో ఆయన  కీలకపాత్ర పోషించాడు.  

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ఆగష్టు 2026 బ్యాంక్ సెలవుల జాబితా

ఆయన గిరిజన హక్కులు, భూములను సంరక్షించడంలో కీలక పాత్ర పోషించాడు. ఈనేపథ్యంలో ఆయన సేవలకు గాను ప్రతి ఏడాది త్రిపురలో స్కూళ్లు కూడా బంద్‌ ఉంటాయి.  

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రేపు బ్యాంకులు ఎందుకు బంద్?

వీటితోపాటు అక్కడ ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు కూడా బంద్‌ ఉంటాయి. అయితే, రేపు ఆగష్టు 19వ తేదీ ఇతర ప్రాంతాల్లో యథావిధిగా బ్యాంకులు కొనసాగుతాయి. కేవలం త్రిపురలో మాత్రమే బ్యాంకులు బంద్‌ ఉండనున్నాయి.   

TAGS:
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