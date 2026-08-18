/రేపు బ్యాంకులు బంద్‌.. ఆగష్టు 19న ఎందుకు మూసి వేస్తున్నారు తెలుసా?

దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న బ్యాంకులు సాధారణంగా ఆర్బీఐ గైడ్లైన్స్ ప్రకారం బంద్ ఉంటాయి. ఇవి కాకుండా ప్రతి ఆదివారం, రెండో, నాలుగో శనివారాలు కూడా బ్యాంకులు బంద్ ఉంటాయి. అయితే, ఇవి కాకుండా స్థానిక పండుగలు, ప్రత్యేక రోజులలో కూడా ఈ బ్యాంకులలో ఆయా ప్రాంతాల్లో బంద్ ఉంటాయి. అయితే, రేపు ఆగష్టు 19వ తేదీ గురువారం కూడా బ్యాంకులు మూసి ఉంటున్నాయి. అవి ఎక్కడ? ఎందుకు? ఆ పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.
మీకు బ్యాంకులో ఏవైనా పనులు ఉంటే ముందుగానే పూర్తి చేసుకోండి. శ్రావణ మాసం సందర్భంగా వరలక్ష్మీ వ్రతం, నాలుగో శనివారంతోపాటు ఆదివారం కూడా రానుంది. ఈ నేపథ్యంలో బ్యాంకులు మూసి ఉంటాయి. ఇది కాకుండా రేపు ఆగష్టు 19వ తేదీ కూడా బ్యాంకులు బంద్ ఉంటున్నాయి.
అయితే, ఏ రాష్ట్రంలో రేపు బ్యాంకులు బంద్ ఉంటాయి? ఎందుకంటే రేపు మహారాజ్ బీర్ బిక్రమ్ కిషోర్ మాణిక్య బహదూర్ జయంతి సందర్భంగా త్రిపురలో గురువారం బ్యాంకులు బంద్ ఉండనున్నాయి.
మహారాజ్ బీర్ బిక్రమ్ రాజ్ త్రిపురకు చెందిన రాజు. ఆయన 1908 ఆగష్టు 19వ తేదీ జన్మించారు. త్రిపురను అభివృద్ధి చెందిన రాష్ట్రంగా తీర్చిదిద్దడంలో ఆయన కీలకపాత్ర పోషించాడు.
ఆయన గిరిజన హక్కులు, భూములను సంరక్షించడంలో కీలక పాత్ర పోషించాడు. ఈనేపథ్యంలో ఆయన సేవలకు గాను ప్రతి ఏడాది త్రిపురలో స్కూళ్లు కూడా బంద్ ఉంటాయి.
వీటితోపాటు అక్కడ ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు కూడా బంద్ ఉంటాయి. అయితే, రేపు ఆగష్టు 19వ తేదీ ఇతర ప్రాంతాల్లో యథావిధిగా బ్యాంకులు కొనసాగుతాయి. కేవలం త్రిపురలో మాత్రమే బ్యాంకులు బంద్ ఉండనున్నాయి.