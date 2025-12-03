Ridges: బీర్‌ బాటిల్‌ మూతపై 21 రిడ్జెస్‌ ఎందుకు ఉంటాయో తెలుసా?

Beer Bottle 21 Ridges: బీర్ తాగే వాళ్ళు లేదా బీర్ కొనుగోలు చేసిన దాన్ని ఎప్పుడైనా చూసినా మీరు మూతను ఎప్పుడైనా గమనించారా? దానిపైన 21 రిడ్జెస్ ఉంటాయి. 22 లేదా 24 ఎందుకు ఉండవు? ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా? దీని వెనుక ఒక పెద్ద కథ ఉంది. అదేంటో తెలుసుకుందాం.
బీర్ బాటిల్ కొనుగోలు చేసినప్పుడు వివిధ రంగుల్లో ఉండే మూతలు కూడా ఉంటాయి. చిన్నది లేదా పెద్ద బీర్ బాటిల్ అయినా దానిపైన ఉండే మూతకు రిడ్జెస్ మాత్రం 21 ఉంటాయి. అయితే బీర్ బాటిల్ పైన అలా ఎందుకు ఉంటాయి తెలుసుకుందాం.
సరిగ్గా 21 రిడ్జెస్ మాత్రమే ఎందుకు ఉంటాయని ఎప్పుడైనా మీరు ఆలోచించారా? ఇది కేవలం మన దేశంలో మాత్రమే కాదు. అంతర్జాతీయంగా కూడా ఉన్న అన్ని బీర్ బాటిల్స్ పై 21 రిడ్జెస్ కలిగి ఉన్న మూతలు ఉంటాయి
ప్రధాన కారణం బీర్ అధిక స్థాయిలో కార్బన్ డయాక్సైడ్ సీసాలను అధిక పీడనంలో ఉంటాయి. తయారు చేసినప్పుడు మూత గట్టిగా ఉంటుంది. రుచి కూడా కోల్పోకుండా ఉంటుంది. అయితే 22 గీతలు ఉన్న బీర్ బాటిల్ మూత తయారు చేసినప్పుడు దాని రుచి మారిందట.
వివిధ ప్రయోగాలు చేసిన తర్వాత 21 రిడ్జెస్ ఉన్న మూతలు ఉపయోగించడం వల్లనే మంచి రుచితో కూడిన బీర్ తయారు చేశారు. అప్పటి నుంచి 21 చేస్తున్న బీర్ బాటిల్ మూతాలను తయారు చేస్తున్నారు. అప్పుడే ఫిట్గా బీర్ పగలకుండా ఉంటుందని సమాచారం.
అలా అప్పటినుంచి బీర్ బాటిల్ పై 21 రిడ్జెస్ ఉన్న మూతలు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. దీనివల్ల మూత గట్టిగా ఉండడంతో పాటు బీర్ కూడా రుచికరంగా ఉంటుంది. వివిధ రంగుల్లో ఉన్న మాత్రం బీర్ బాటిల్ మూత 21 రిడ్జెస్ తప్పనిసరి చేశారు.