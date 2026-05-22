Berries: డీహైడ్రేషన్‌కు చెక్ పెట్టాలా? అయితే ఈ సమ్మర్‌లో బెర్రీస్ తినాల్సిందే!

Written ByRenuka GoduguUpdated byRenuka Godugu
Published: May 22, 2026, 04:15 PM IST|Updated: May 22, 2026, 04:15 PM IST

Why Berries Must Add: వేసవిలో ఎండలు తీవ్రంగా ఉండటం వల్ల డీహైడ్రేషన్ సమస్య వచ్చే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి మన ఆహారపు అలవాట్లలో కొన్ని మార్పులు చేసుకోవాలి. ముఖ్యంగా నీటి శాతం ఎక్కువగా ఉండే పండ్లను తీసుకోవాలి. ఎల్లప్పుడూ నీటిని తాగుతూ ఉండాలి. బెర్రీ పండ్లను తీసుకోవడం వల్ల కూడా డీహైడ్రేషన్ బారిన పడకుండా ఉండవచ్చు. ఈ పండ్లు తీపి, పులుపు, వగరు రుచులను కలిగి ఉండటం వల్ల రోగనిరోధక శక్తిని కూడా పెంచుతాయి. ఆ పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
 

berry benefits

బెర్రీస్ ఉపయోగాలు..

బెర్రీ జాతికి చెందిన పండ్లు అంటే బ్లూబెర్రీ, రాజ్‌బెర్రీ, స్ట్రాబెర్రీ వంటి పండ్లు వస్తాయి. వీటిలో మన శరీరానికి కావలసిన విటమిన్లు, ఖనిజాలు ఉంటాయి. ఇవి పుల్లని, వగరు రుచిని కలిగి ఉంటాయి. ఆయుర్వేదం ప్రకారం వీటిలో ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి.  

summer berry benefits

వేసవిలో బెర్రీస్ ప్రయోజనాలు..

బెర్రీ జాతికి చెందిన పండ్లను తీసుకోవడం వల్ల కడుపులో అజీర్ణం, మలబద్ధకం వంటి సమస్యలను నివారించవచ్చు. బ్లాక్ బెర్రీస్‌లో ఫైబర్, రాగి కూడా ఉంటాయి. ఇవి కడుపును చల్లగా ఉంచుతాయి.  

how to prevent dehydration in summer

డీహైడ్రేషన్ నివారించే మార్గం..

వీటిలో ఉండే విటమిన్ సి, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు సూర్యుని హానికరమైన యూవీ కిరణాల నుంచి చర్మాన్ని కాపాడతాయి. అంతేకాకుండా ముఖంపై మచ్చలు, మొటిమలు రాకుండా చేసి, చర్మాన్ని కాంతివంతంగా మార్చడంలో సహాయపడతాయి.  

best summer fruits

వేసవిలో మేలు చేసే పండ్లు..

బెర్రీ జాతికి చెందిన పండ్లను తినడం వల్ల గుండె కూడా ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది. ఇవి రక్తపోటును అదుపులో ఉంచుతాయి. ఈ పండ్లను క్రమం తప్పకుండా తీసుకునే వారిలో పక్షవాతం వచ్చే అవకాశాలు తక్కువగా ఉన్నాయని కొన్ని అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి.  

summer diet tips

సమ్మర్ హెల్త్ టిప్స్..

వేసవిలో చాలామంది డీహైడ్రేషన్‌కు గురవుతారు. దీనివల్ల నీరసం వస్తుంది. కాబట్టి బ్లాక్ బెర్రీస్ ను ఆహారంలో చేర్చుకోవడం వల్ల ఐరన్, హిమోగ్లోబిన్ స్థాయిలు పెరుగుతాయి. తద్వారా రక్తహీనత బారిన పడకుండా ఉండవచ్చు. ఇందులో విటమిన్ సీ కూడా ఉంటుంది.  

blue berries benefits

బ్లూబెర్రీస్ ఉపయోగాలు..

ఈ బెర్రీస్‌ను రెగ్యులర్‌గా డైట్‌లో చేర్చుకోవడం వల్ల రోగనిరోధక వ్యవస్థ కూడా బలపడుతుంది. మన శరీరంలో చెడు కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను కూడా తగ్గిస్తాయి. వీటితోపాటు, జామున్ గింజల పొడిని తీసుకోవడం వల్ల రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు నియంత్రణలో ఉంటాయి.(Disclaimer: పాఠకులారా ఈ వ్యాసం కేవలం సాధారణ సమాచారం, సలహాలను మాత్రమే అందిస్తుంది. ఇది ఎంతమాత్రం వృత్తిపరమైన వైద్య సలహా కాదు. ఈ సమాచారానికి జీ తెలుగు న్యూస్ ఎటువంటి బాధ్యత వహించదు.)  

