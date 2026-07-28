BhagyaShri Borse:సినిమాల్లోకి రావాలనే నిర్ణయంతో కుటుంబం తీవ్రంగా వ్యతిరేకించిందని హీరోయిన్ భాగ్యశ్రీ బోర్సే వెల్లడించారు. తన తల్లి ఆరు నెలలు మాట్లాడకపోవడమే కాకుండా వాట్సాప్లో కూడా బ్లాక్ చేసిందని చెప్పిన ఆమె, ఇప్పుడు అదే కుటుంబం తన విజయంపై గర్వపడుతోందని ఎమోషనల్గా పంచుకున్నారు.
లెనిన్ సినిమాతో మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్న హీరోయిన్ భాగ్యశ్రీ బోర్సే తాజాగా తన వ్యక్తిగత జీవితానికి సంబంధించిన ఆసక్తికర విషయాలను పంచుకున్నారు. సినిమాల్లోకి రావాలనే తన నిర్ణయం కారణంగా కుటుంబంలో ఎదుర్కొన్న పరిస్థితులను ఆమె ఓ ఇంటర్వ్యూలో వెల్లడించారు. ముఖ్యంగా తన తల్లి ఆ సమయంలో తనతో ఆరు నెలల పాటు మాట్లాడలేదని, వాట్సాప్లో కూడా బ్లాక్ చేసిందని చెప్పడం ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
భాగ్యశ్రీ మాట్లాడుతూ తమ కుటుంబానికి సినిమా పరిశ్రమతో ఎలాంటి సంబంధం లేదని చెప్పారు. అందుకే తాను హీరోయిన్ కావాలనుకున్నప్పుడు ఇంట్లో అందరూ ఆశ్చర్యపోయారని తెలిపారు. ముఖ్యంగా తన తల్లి ఈ నిర్ణయాన్ని అస్సలు అంగీకరించలేదని చెప్పారు.
సినిమాల్లోకి రావడం వల్ల భవిష్యత్తు ఎలా ఉంటుందో అనే ఆందోళనతో తన తల్లి తీవ్రంగా వ్యతిరేకించిందని భాగ్యశ్రీ వెల్లడించారు. తనతో దాదాపు ఆరు నెలల పాటు మాట్లాడకుండా ఉండటమే కాకుండా, వాట్సాప్లో కూడా బ్లాక్ చేసిందని చెప్పారు. ఆ రోజులు తన జీవితంలో చాలా బాధాకరమైనవిగా గుర్తు చేసుకున్నారు.
అయితే ఎంత ఒత్తిడి వచ్చినా తన కలను వదులుకోలేదని భాగ్యశ్రీ తెలిపారు. నటిగా నిలదొక్కుకోవాలనే లక్ష్యంతో కష్టపడి పని చేశానని చెప్పారు. కుటుంబ సభ్యులను ఒప్పించడం చాలా కష్టమైన పని అయినప్పటికీ, తన నిర్ణయంపై నమ్మకం కోల్పోలేదని వివరించారు.కాలం గడిచేకొద్దీ తన కష్టం, అంకితభావం చూసిన కుటుంబ సభ్యులు తనను అర్థం చేసుకున్నారని భాగ్యశ్రీ చెప్పారు. ఇప్పుడు తన కెరీర్లో ప్రతి అడుగులోనూ కుటుంబం అండగా నిలుస్తోందని తెలిపారు. ఒకప్పుడు సినిమాల్లోకి వెళ్లొద్దని చెప్పిన తన తల్లే ఇప్పుడు తన విజయాలను చూసి గర్వపడుతోందని ఎమోషనల్గా చెప్పారు.
భాగ్యశ్రీ బోర్సే టాలీవుడ్లో మిస్టర్ బచ్చన్ సినిమాతో అడుగుపెట్టారు. అయితే ఆ సినిమా ఆమెకు ఆశించిన విజయాన్ని అందించలేదు. కానీ తాజాగా వచ్చిన లెనిన్ సినిమా మాత్రం ఆమెకు మంచి గుర్తింపును తీసుకొచ్చింది. ఈ చిత్రంలో ఆమె నటనకు ప్రేక్షకుల నుంచి ప్రశంసలు లభించాయి.లెనిన్ విజయంతో భాగ్యశ్రీకి కొత్త సినిమా అవకాశాలు కూడా పెరుగుతున్నాయని సినీ వర్గాల్లో చర్చ జరుగుతోంది. ఇదే సమయంలో తన తల్లి గురించి చెప్పిన ఈ భావోద్వేగ వ్యాఖ్యలు అభిమానులను కదిలించాయి. ప్రస్తుతం ఈ ఇంటర్వ్యూకు సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతూ అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది.