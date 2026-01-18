Bollywood Ignoring Ram Charan : మార్చి 2026 నెల భారతీయ బాక్సాఫీస్కు అత్యంత కీలకంగా మారబోతోంది. కేవలం ఎనిమిది రోజుల గ్యాప్లోనే మూడు భారీ పాన్ ఇండియా సినిమాలు విడుదలకు సిద్ధమవుతున్నాయి. అవి ధురంధర్ 2.. టాక్సిక్, అలాగే పెద్ది. ఈ మూడు సినిమాలు ఒకేసారి రంగంలోకి రావడంతో ట్రేడ్ వర్గాల్లో భారీ ఒత్తిడి..చర్చలు మొదలయ్యాయి.
ధురంధర్.. తొలి భాగం ఇండియన్ సినిమా చరిత్రలోనే అతి పెద్ద బ్లాక్బస్టర్లలో ఒకటిగా నిలిచింది. ముఖ్యంగా ఆ సినిమా విడుదలైన ఆరు వారాల తర్వాత కూడా బాక్సాఫీస్ వద్ద బలమైన వసూళ్లు సాధించడం ట్రేడ్ను ఆశ్చర్యపరిచింది. ఆ విజయంపై పూర్తి నమ్మకంతోనే మేకర్స్ ధురంధర్ 2ను మార్చి 19, 2026కు ఫిక్స్ చేశారు. ఈసారి పూర్తి స్థాయి పాన్ ఇండియా రిలీజ్తో పాటు దక్షిణాది మార్కెట్లపై కూడా ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టారు. ఆలస్యం అవుతుందనే ప్రచారం ఉన్నా, దర్శకుడు రిలీజ్ డేట్ ఖరారైనదేనని స్పష్టం చేశారు.
దీనికి కేవలం వారం రోజుల్లోనే..మార్చి 27న రామ్ చరణ్ నటించిన పెద్ది థియేటర్లలోకి రానుంది. అయినా కానీ బాలీవుడ్ వారు అసలు భయపడటం లేదు. ఆర్ఆర్ఆర్ లాంటి బ్లాక్బస్టర్ సాధించిన రామ్ చరణ్ కి పాన్ ఇండియా పరంగా మంచి మార్కెట్ ఉంది. కానీ రామ్ చరణ్ సినిమా వస్తున్న ఎటువంటి బెంగాలేకుండా దురంధర్ రిలీజ్ డేట్ ప్రకటించేశారు.
ధురంధర్ 2 మొదటి రోజు నుంచే ఉత్తర భారతదేశంలో భారీ ఆధిపత్యం చూపుతుందని అంచనా వేస్తున్నారు టీం. అదే ప్రభావం దక్షిణ భారత మార్కెట్పై కూడా పడే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణలో పెద్దికి దీర్ఘకాలం నిలవాలంటే బలమైన పాజిటివ్ టాక్ అవసరం.
పెద్ది సినిమాతో రామ్ చరణ్ పాన్ ఇండియా స్టార్గా మరింత బలపడాలని టీమ్ భావిస్తోంది. హిందీ మార్కెట్లో కూడా సినిమా క్లిక్ అవుతుందని ఆశలు పెట్టుకున్నారు. అయితే ధురంధర్ 2 తొలి భాగం స్థాయిలోనే విజయం సాధిస్తే, హిందీ బెల్ట్లో పెద్దికి స్క్రీన్లు దొరకడం కష్టమయ్యే అవకాశం ఉంది. దీనికి తోడు ధురంధర్ 2తోనే క్లాష్ అవుతున్న టాక్సిక్ కూడా బలమైన బాలీవుడ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్తో వస్తోంది.
టాలీవుడ్ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం.. పెద్ది పూర్తిగా నష్టపోకుండా.. బాలీవుడ్ లో కొంత స్క్రీన్ షేరింగ్ అవగాహన ఇప్పటికే ఉండొచ్చని కూడా చర్చ జరుగుతోంది. మరి రామ్ చరణ్ కి అసలు భయపడకుండా వస్తున్న ఈ బాలీవుడ్ సినిమా ఎలాంటి విజయం సాధిస్తుందో చూడాలి.