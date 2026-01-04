Prabhas: ప్రభాస్ రాజా సాబ్ కథ నుంచి పెద్ద ట్విస్ట్ బయటపెట్టేసిన డైరెక్టర్.. అసలు ఇలా ఎందుకు చేశారు..!

The Raja Saab Twist
ప్యాన్ ఇండియా స్టార్ ప్రభాస్ నటిస్తున్న తాజా సినిమా ది రాజా సాబ్ ఇప్పటికే అభిమానుల్లో భారీ అంచనాలు క్రియేట్ చేసింది. ఈ సినిమా 2026 జనవరి 9న సంక్రాంతి కానుకగా థియేటర్లలో విడుదలకు సిద్ధమవుతోంది. కామెడీ, హారర్, యాక్షన్, ఫాంటసీ అంశాలు కలిసిన ఈ చిత్రానికి మారుతి దర్శకత్వం వహించారు.
ఇటీవల విడుదలైన ది రాజా సాబ్..ట్రైలర్ సినిమాపై.. ఆసక్తిని మరింత పెంచింది. ముఖ్యంగా ప్రభాస్ కొత్త లుక్.. కామెడీ టైమింగ్ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్నాయి. ట్రైలర్లో కనిపించిన జోకర్ లుక్ సోషల్ మీడియాలో పెద్ద చర్చకు కారణమైంది. అయితే తాజాగా మారుతి ఇచ్చిన ఒక ఇంటర్వ్యూలో చేసిన వ్యాఖ్యలు ఫ్యాన్స్ను కొంత షాక్కు గురి చేశాయి.
ఆ జోకర్ లుక్ ఈ పార్ట్లో పూర్తి సీన్ కాదని.. పార్ట్ 2కి లీడ్ మాత్రమే అని ఆయన చెప్పడం వల్ల కొంతమందిలో నిరాశ కనిపిస్తోంది. అన్ని తికంగా ముఖ్యంగా ఈ విషయాన్ని అసలు దర్శకుడు విడుదలకు ముందే ఎందుకు చెప్పారు అని ఆశ్చర్యపోతున్నారు. అభిమానులు.
ఇంకో ఆసక్తికర విషయం చెప్పేశారు ఈ డైరెక్టర్. సీనియర్ నటి జరీనా వాహబ్.. ఆమె ఈ సినిమాలో చాలా కీలకమైన పాత్రలో కనిపించనున్నారని మారుతి తెలిపారు. ఆ పాత్రకు డీప్ బ్యాక్స్టోరీ ఉంటుందని, ట్రైలర్లోనే దానికి సంబంధించిన లుక్ చూపించామని ఆయన చెప్పారు. అయితే ఇలాంటి విషయాలు ముందే చెప్పడం వల్ల సస్పెన్స్ తగ్గుతుందేమో అని కొందరు అభిమానులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
సినిమా హైలైట్స్ విషయానికి వస్తే మూడు ప్రధాన బలాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి. మొదటిది ప్రభాస్ స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్. ఆయనను ఇంత లైట్ హార్టెడ్, ఫుల్ కామెడీ షేడ్లో చూడడం ఫ్యాన్స్కు కొత్త అనుభూతి. రెండోది సంగీత దర్శకుడు థమన్ అందించిన మ్యూజిక్. ఇప్పటికే టీజర్, ట్రైలర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్కు మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. మూడోది సంక్రాంతి రిలీజ్. ఈ సీజన్లో ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ థియేటర్లకు ఎక్కువగా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది.
హీరోయిన్లుగా నిధి అగర్వాల్, మాళవిక మోహనన్, రిద్ధి కుమార్ కీలక పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. ముఖ్యంగా మాళవిక మోహనన్కు ఇది తెలుగులో తొలి సినిమా కావడం విశేషం. అలాగే సంజయ్ దత్ పాత్ర కూడా సినిమాలో సర్ప్రైజ్ ఎలిమెంట్గా ఉండనుందనే టాక్ వినిపిస్తోంది.